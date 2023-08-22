https://ria.ru/20230822/monitoring-1891569867.html
Путин объяснил, для чего нужен мониторинг по нацпроектам
Путин объяснил, для чего нужен мониторинг по нацпроектам - РИА Новости, 22.08.2023
Путин объяснил, для чего нужен мониторинг по нацпроектам
Мониторинг и аудит по нацпроектам нужен не для формального отчета, нужно понимать, где копятся нерешенные вопросы, где есть отставания, чтобы оперативно вносить РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T17:49
2023-08-22T17:49
2023-08-22T17:49
россия
владимир путин
нацпроекты
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Мониторинг и аудит по нацпроектам нужен не для формального отчета, нужно понимать, где копятся нерешенные вопросы, где есть отставания, чтобы оперативно вносить управленческие коррективы, выделить дополнительные ресурсы по тем или иным направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам во вторник. "Подобный мониторинг, аудит нужен не для формального отчета, не просто для сверки часов между ведомствами. Для того, чтобы двигаться дальше, нам надо четко понимать, где работа выстроена эффективно, а где есть отставания, где копятся нерешенные пока вопросы. И на основе этого оперативного анализа вносить управленческие коррективы, выделить дополнительные финансовые и иные ресурсы по тем или иным направлениям, чтобы в целом сохранить, выдержать наши долгосрочные планы, просчитанные, как уже сказал, до 2030 года", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230822/putin-1891568880.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, нацпроекты
Россия, Владимир Путин, Нацпроекты
Путин объяснил, для чего нужен мониторинг по нацпроектам
Путин: мониторинг по нацпроектам нужен не для формального отчета, а для решений