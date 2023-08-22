https://ria.ru/20230822/mishustin-1891592301.html
Мишустин назвал дефицит специалистов вызовом для экономики
Мишустин назвал дефицит специалистов вызовом для экономики - РИА Новости, 22.08.2023
Мишустин назвал дефицит специалистов вызовом для экономики
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в ряде отраслей есть дефицит кадров при рекордно низких показателях безработицы в России, добавив, что РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T19:15
2023-08-22T19:15
2023-08-22T19:15
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в ряде отраслей есть дефицит кадров при рекордно низких показателях безработицы в России, добавив, что необходимо заниматься вопросом подготовки кадров, а также их переобучения. "В стране сейчас рекордно низкая безработица, но при этом в ряде сегментов наблюдается дефицит специалистов. Этот вопрос требует особого внимания, потому что в долгосрочном плане при положительной динамике в экономике, это может стать для нас новым, серьезным вызовом", - сказал Мишустин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам. По его словам, необходима своевременная подготовка и переподготовка персонала. "Прежде всего, для обеспечения перспективного спроса в ключевых секторах... Нужно уже сейчас разработать предложения по изменению и масштабов, и структуры подготовки кадров на ближайшие годы в соответствии с потребностями нашей экономики", - заключил он.
https://ria.ru/20230821/bezrabotitsa-1891257331.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин назвал дефицит специалистов вызовом для экономики
Мишустин: при рекордно низкой безработице в ряде отраслей есть дефицит кадров
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в ряде отраслей есть дефицит кадров при рекордно низких показателях безработицы в России, добавив, что необходимо заниматься вопросом подготовки кадров, а также их переобучения.
«
"В стране сейчас рекордно низкая безработица, но при этом в ряде сегментов наблюдается дефицит специалистов. Этот вопрос требует особого внимания, потому что в долгосрочном плане при положительной динамике в экономике, это может стать для нас новым, серьезным вызовом", - сказал Мишустин
на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
По его словам, необходима своевременная подготовка и переподготовка персонала. "Прежде всего, для обеспечения перспективного спроса в ключевых секторах... Нужно уже сейчас разработать предложения по изменению и масштабов, и структуры подготовки кадров на ближайшие годы в соответствии с потребностями нашей экономики", - заключил он.
Уровень безработицы снизился в 71 российском субъекте