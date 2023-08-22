https://ria.ru/20230822/mishustin-1891592301.html

Мишустин назвал дефицит специалистов вызовом для экономики

Мишустин назвал дефицит специалистов вызовом для экономики - РИА Новости, 22.08.2023

Мишустин назвал дефицит специалистов вызовом для экономики

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в ряде отраслей есть дефицит кадров при рекордно низких показателях безработицы в России, добавив, что РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T19:15

2023-08-22T19:15

2023-08-22T19:15

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в ряде отраслей есть дефицит кадров при рекордно низких показателях безработицы в России, добавив, что необходимо заниматься вопросом подготовки кадров, а также их переобучения. "В стране сейчас рекордно низкая безработица, но при этом в ряде сегментов наблюдается дефицит специалистов. Этот вопрос требует особого внимания, потому что в долгосрочном плане при положительной динамике в экономике, это может стать для нас новым, серьезным вызовом", - сказал Мишустин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам. По его словам, необходима своевременная подготовка и переподготовка персонала. "Прежде всего, для обеспечения перспективного спроса в ключевых секторах... Нужно уже сейчас разработать предложения по изменению и масштабов, и структуры подготовки кадров на ближайшие годы в соответствии с потребностями нашей экономики", - заключил он.

https://ria.ru/20230821/bezrabotitsa-1891257331.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, михаил мишустин