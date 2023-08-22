Рейтинг@Mail.ru
Миронов описал образ будущего России, какой ее хотят видеть эсеры - РИА Новости, 22.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:43 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/mironov-1891443644.html
Миронов описал образ будущего России, какой ее хотят видеть эсеры
Миронов описал образ будущего России, какой ее хотят видеть эсеры - РИА Новости, 22.08.2023
Миронов описал образ будущего России, какой ее хотят видеть эсеры
Глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов рассказал РИА Новости, что видит будущее России как "СССР 2.0" - Социалистическая Суверенная... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T09:43
2023-08-22T09:43
политика
россия
сергей миронов
справедливая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729292697_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45f63cb3ccb2a00f60befee2ab4cd0e5.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов рассказал РИА Новости, что видит будущее России как "СССР 2.0" - Социалистическая Суверенная Справедливая Россия, он назвал эту программу "абсолютно реальным путем в будущее", пояснив каждое из составляющих ее название понятий. "Если образ будущего нашей страны свести к емкой формуле, то я бы описал его как "СССР 2.0" - Социалистическая Суверенная Справедливая Россия... "СССР -2.0" не только и столько образ будущего, сколько дорожная карта, программа действий, которую наша партия реализует. Это тщательно продуманный и абсолютно реальный путь движения страны в будущее, путь возвращения страны в число лидирующих стран мира", - сказал он. По словам Миронова, Россия "социалистическая", потому что основной принцип социализма – от каждого по способностям, каждому по труду. "Убежден, что более эффективной модели никто еще не придумал... Мы за адекватное вознаграждение за результаты труда, которые отвечают реальному вкладу человека в общий результат", - отметил лидер эсеров. Он добавил, что это стимулирует производительность, ответственное отношение к работе. "Суверенная Россия", объяснил Миронов, потому что " только подлинный суверенитет позволит защитить свободу и целостность страны". "Только суверенитет позволит нашей стране совершить ускоренный модернизационный рывок", - добавил он. По мнению политика, суверенитет - это национализация элит, замена Болонской системы новой, это также технологический суверенитет и независимая научная политика. Тезис "Справедливая Россия", по словам Миронова, заключается в "исконно русской национальной идее". "Справедливость - еще и политическая конкуренция, усиление роли представительной демократии, развитие коммуникаций между властями и обществом", - отметил он.
https://ria.ru/20230821/mironov-1891330472.html
https://ria.ru/20230511/uchitel-1871040715.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729292697_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6cfcc24d1425562c0b384a8f3c9a0279.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, сергей миронов, справедливая россия
Политика, Россия, Сергей Миронов, Справедливая Россия
Миронов описал образ будущего России, какой ее хотят видеть эсеры

Миронов описал образ будущего, каким его хотят видеть эсеры, как "СССР 2.0"

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
Перейти в медиабанк
Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов рассказал РИА Новости, что видит будущее России как "СССР 2.0" - Социалистическая Суверенная Справедливая Россия, он назвал эту программу "абсолютно реальным путем в будущее", пояснив каждое из составляющих ее название понятий.
"Если образ будущего нашей страны свести к емкой формуле, то я бы описал его как "СССР 2.0" - Социалистическая Суверенная Справедливая Россия... "СССР -2.0" не только и столько образ будущего, сколько дорожная карта, программа действий, которую наша партия реализует. Это тщательно продуманный и абсолютно реальный путь движения страны в будущее, путь возвращения страны в число лидирующих стран мира", - сказал он.
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Миронов призвал отложить электронную маркировку лекарств
Вчера, 16:32
По словам Миронова, Россия "социалистическая", потому что основной принцип социализма – от каждого по способностям, каждому по труду.
«
"Убежден, что более эффективной модели никто еще не придумал... Мы за адекватное вознаграждение за результаты труда, которые отвечают реальному вкладу человека в общий результат", - отметил лидер эсеров.
Он добавил, что это стимулирует производительность, ответственное отношение к работе.
«
"Суверенная Россия", объяснил Миронов, потому что " только подлинный суверенитет позволит защитить свободу и целостность страны". "Только суверенитет позволит нашей стране совершить ускоренный модернизационный рывок", - добавил он.
По мнению политика, суверенитет - это национализация элит, замена Болонской системы новой, это также технологический суверенитет и независимая научная политика.
Тезис "Справедливая Россия", по словам Миронова, заключается в "исконно русской национальной идее". "Справедливость - еще и политическая конкуренция, усиление роли представительной демократии, развитие коммуникаций между властями и обществом", - отметил он.
Молодые люди в учебной аудитории - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
В Уфе выберут "Учителя будущего поколения России"
11 мая, 14:06
 
ПолитикаРоссияСергей МироновСправедливая Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала