https://ria.ru/20230822/mironov-1891443644.html

Миронов описал образ будущего России, какой ее хотят видеть эсеры

Миронов описал образ будущего России, какой ее хотят видеть эсеры - РИА Новости, 22.08.2023

Миронов описал образ будущего России, какой ее хотят видеть эсеры

Глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов рассказал РИА Новости, что видит будущее России как "СССР 2.0" - Социалистическая Суверенная... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T09:43

2023-08-22T09:43

2023-08-22T09:43

политика

россия

сергей миронов

справедливая россия

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов рассказал РИА Новости, что видит будущее России как "СССР 2.0" - Социалистическая Суверенная Справедливая Россия, он назвал эту программу "абсолютно реальным путем в будущее", пояснив каждое из составляющих ее название понятий. "Если образ будущего нашей страны свести к емкой формуле, то я бы описал его как "СССР 2.0" - Социалистическая Суверенная Справедливая Россия... "СССР -2.0" не только и столько образ будущего, сколько дорожная карта, программа действий, которую наша партия реализует. Это тщательно продуманный и абсолютно реальный путь движения страны в будущее, путь возвращения страны в число лидирующих стран мира", - сказал он. По словам Миронова, Россия "социалистическая", потому что основной принцип социализма – от каждого по способностям, каждому по труду. "Убежден, что более эффективной модели никто еще не придумал... Мы за адекватное вознаграждение за результаты труда, которые отвечают реальному вкладу человека в общий результат", - отметил лидер эсеров. Он добавил, что это стимулирует производительность, ответственное отношение к работе. "Суверенная Россия", объяснил Миронов, потому что " только подлинный суверенитет позволит защитить свободу и целостность страны". "Только суверенитет позволит нашей стране совершить ускоренный модернизационный рывок", - добавил он. По мнению политика, суверенитет - это национализация элит, замена Болонской системы новой, это также технологический суверенитет и независимая научная политика. Тезис "Справедливая Россия", по словам Миронова, заключается в "исконно русской национальной идее". "Справедливость - еще и политическая конкуренция, усиление роли представительной демократии, развитие коммуникаций между властями и обществом", - отметил он.

https://ria.ru/20230821/mironov-1891330472.html

https://ria.ru/20230511/uchitel-1871040715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, сергей миронов, справедливая россия