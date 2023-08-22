https://ria.ru/20230822/mironov-1891443644.html
Миронов описал образ будущего России, какой ее хотят видеть эсеры
Миронов описал образ будущего России, какой ее хотят видеть эсеры - РИА Новости, 22.08.2023
Миронов описал образ будущего России, какой ее хотят видеть эсеры
Глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов рассказал РИА Новости, что видит будущее России как "СССР 2.0" - Социалистическая Суверенная... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T09:43
2023-08-22T09:43
2023-08-22T09:43
политика
россия
сергей миронов
справедливая россия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов рассказал РИА Новости, что видит будущее России как "СССР 2.0" - Социалистическая Суверенная Справедливая Россия, он назвал эту программу "абсолютно реальным путем в будущее", пояснив каждое из составляющих ее название понятий. "Если образ будущего нашей страны свести к емкой формуле, то я бы описал его как "СССР 2.0" - Социалистическая Суверенная Справедливая Россия... "СССР -2.0" не только и столько образ будущего, сколько дорожная карта, программа действий, которую наша партия реализует. Это тщательно продуманный и абсолютно реальный путь движения страны в будущее, путь возвращения страны в число лидирующих стран мира", - сказал он. По словам Миронова, Россия "социалистическая", потому что основной принцип социализма – от каждого по способностям, каждому по труду. "Убежден, что более эффективной модели никто еще не придумал... Мы за адекватное вознаграждение за результаты труда, которые отвечают реальному вкладу человека в общий результат", - отметил лидер эсеров. Он добавил, что это стимулирует производительность, ответственное отношение к работе. "Суверенная Россия", объяснил Миронов, потому что " только подлинный суверенитет позволит защитить свободу и целостность страны". "Только суверенитет позволит нашей стране совершить ускоренный модернизационный рывок", - добавил он. По мнению политика, суверенитет - это национализация элит, замена Болонской системы новой, это также технологический суверенитет и независимая научная политика. Тезис "Справедливая Россия", по словам Миронова, заключается в "исконно русской национальной идее". "Справедливость - еще и политическая конкуренция, усиление роли представительной демократии, развитие коммуникаций между властями и обществом", - отметил он.
https://ria.ru/20230821/mironov-1891330472.html
https://ria.ru/20230511/uchitel-1871040715.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, сергей миронов, справедливая россия
Политика, Россия, Сергей Миронов, Справедливая Россия
Миронов описал образ будущего России, какой ее хотят видеть эсеры
Миронов описал образ будущего, каким его хотят видеть эсеры, как "СССР 2.0"
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов рассказал РИА Новости, что видит будущее России как "СССР 2.0" - Социалистическая Суверенная Справедливая Россия, он назвал эту программу "абсолютно реальным путем в будущее", пояснив каждое из составляющих ее название понятий.
"Если образ будущего нашей страны свести к емкой формуле, то я бы описал его как "СССР 2.0" - Социалистическая Суверенная Справедливая Россия... "СССР -2.0" не только и столько образ будущего, сколько дорожная карта, программа действий, которую наша партия реализует. Это тщательно продуманный и абсолютно реальный путь движения страны в будущее, путь возвращения страны в число лидирующих стран мира", - сказал он.
Миронов призвал отложить электронную маркировку лекарств
По словам Миронова, Россия "социалистическая", потому что основной принцип социализма – от каждого по способностям, каждому по труду.
«
"Убежден, что более эффективной модели никто еще не придумал... Мы за адекватное вознаграждение за результаты труда, которые отвечают реальному вкладу человека в общий результат", - отметил лидер эсеров.
Он добавил, что это стимулирует производительность, ответственное отношение к работе.
«
"Суверенная Россия", объяснил Миронов, потому что " только подлинный суверенитет позволит защитить свободу и целостность страны". "Только суверенитет позволит нашей стране совершить ускоренный модернизационный рывок", - добавил он.
По мнению политика, суверенитет - это национализация элит, замена Болонской системы новой, это также технологический суверенитет и независимая научная политика.
Тезис "Справедливая Россия
", по словам Миронова, заключается в "исконно русской национальной идее". "Справедливость - еще и политическая конкуренция, усиление роли представительной демократии, развитие коммуникаций между властями и обществом", - отметил он.
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