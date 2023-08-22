https://ria.ru/20230822/miratorg-1891521671.html
Новый завод "Мираторга" обеспечит семенами российских аграриев
Новый завод "Мираторга" обеспечит семенами российских аграриев - РИА Новости, 22.08.2023
Новый завод "Мираторга" обеспечит семенами российских аграриев
АПХ "Мираторг", ведущий агропромышленный холдинг полного цикла в России, открыл в Ворошнево Курской области селекционный центр по производству семян... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T15:05
2023-08-22T15:05
2023-08-22T16:40
экономика
мираторг
курская область
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. АПХ "Мираторг", ведущий агропромышленный холдинг полного цикла в России, открыл в Ворошнево Курской области селекционный центр по производству семян сельхозкультур мощностью 27,4 тысячи тонн в год, сообщает пресс-служба холдинга. Комплекс специализируется на подработке и протравливании семенного материала зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав. В качестве сырьевой базы выступают семена пшеницы, ячменя, сои, кукурузы, подсолнечника, рапса, райграса, овсяницы, клевера и люцерны. Ожидается, что центр выйдет на полную загрузку уже в 2023 году. Инвестиции в строительство центра составили 847 миллионов рублей. "Автоматизированное оборудование делает предприятие самым современным в России и гарантирует высочайший уровень очистки семян (более 99%), а значит, и урожайности культур и качества конечной продукции. Центр открывает широкие возможности для импортозамещения посадочного материала и позволит не только полностью закрыть потребности компании в семенах, но и предложить рынку качественный семенной материал новейших сортов отечественной селекции", - отмечается в сообщении. Как отметил на церемонии открытия президент АПХ "Мираторг" Виктор Линник, центр будет работать не только на развитие проектов холдинга, но и позволит развить кооперацию между предприятиями растениеводства, проводить обработку и протравливание материала для широкого круга заказчиков. "В результате отечественное растениеводство сможет сократить зависимость от импортного посадочного материала зерновых и зернобобовых культур, одновременно повысив эффективность, и в среднесрочной перспективе существенно нарастить экспорт семян", – сказал он. В свою очередь, губернатор Курской области Роман Старовойт напомнил, что соглашение о создании селекционно-семеноводческого центра в регионе было заключено с холдингом на ПМЭФ-2022. "Уверен, комплекс обеспечит мультипликативный эффект в региональной экономике и откроет возможности для новых проектов воссоздания системы семеноводства в России", - отметил он. Первый селекционно-семеноводческий центр компании, специализирующийся на многолетних травах, был открыт в 2020 году в Орловской области.
https://ria.ru/20220419/miratorg-1783498390.html
https://ria.ru/20230605/paroev-1875846762.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, мираторг, курская область
Экономика, Мираторг, Курская область
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. АПХ "Мираторг", ведущий агропромышленный холдинг полного цикла в России, открыл в Ворошнево Курской области селекционный центр по производству семян сельхозкультур мощностью 27,4 тысячи тонн в год, сообщает пресс-служба холдинга.
Комплекс специализируется на подработке и протравливании семенного материала зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав. В качестве сырьевой базы выступают семена пшеницы, ячменя, сои, кукурузы, подсолнечника, рапса, райграса, овсяницы, клевера и люцерны. Ожидается, что центр выйдет на полную загрузку уже в 2023 году.
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Инвестиции в строительство центра составили 847 миллионов рублей.
"Автоматизированное оборудование делает предприятие самым современным в России и гарантирует высочайший уровень очистки семян (более 99%), а значит, и урожайности культур и качества конечной продукции. Центр открывает широкие возможности для импортозамещения посадочного материала и позволит не только полностью закрыть потребности компании в семенах, но и предложить рынку качественный семенной материал новейших сортов отечественной селекции", - отмечается в сообщении.
Как отметил на церемонии открытия президент АПХ "Мираторг" Виктор Линник
, центр будет работать не только на развитие проектов холдинга, но и позволит развить кооперацию между предприятиями растениеводства, проводить обработку и протравливание материала для широкого круга заказчиков.
"В результате отечественное растениеводство сможет сократить зависимость от импортного посадочного материала зерновых и зернобобовых культур, одновременно повысив эффективность, и в среднесрочной перспективе существенно нарастить экспорт семян", – сказал он.
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В свою очередь, губернатор Курской области Роман Старовойт
напомнил, что соглашение о создании селекционно-семеноводческого центра в регионе было заключено с холдингом на ПМЭФ-2022. "Уверен, комплекс обеспечит мультипликативный эффект в региональной экономике и откроет возможности для новых проектов воссоздания системы семеноводства в России", - отметил он.
Первый селекционно-семеноводческий центр компании, специализирующийся на многолетних травах, был открыт в 2020 году в Орловской области
.