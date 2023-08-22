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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 22.08.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Войска Украины на Купянском направлении за сутки потеряли до 65 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T14:13
2023-08-22T14:13
2023-08-22T14:25
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Войска Украины на Купянском направлении за сутки потеряли до 65 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.Там отметили, что на Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили пять атак штурмовых отрядов 41-й, 66-й, 67-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад Украины в районах Синьковки Харьковской области, Новоселовского и Райгородки ЛНР."Потери противника составили до 65 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Кроме того, в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны", - сказали в Минобороны.
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россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Харьковская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: на Купянском направлении за сутки отразили пять атак ВСУ