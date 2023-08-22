https://ria.ru/20230822/ministry-1891468243.html

Министры обороны и экономики Дании поменяются местами

Министры обороны и экономики Дании поменяются местами - РИА Новости, 22.08.2023

Министры обороны и экономики Дании поменяются местами

Перестановки в правительстве проведут в Дании, министр обороны страны Якоб Эллеманн-Йенсен займет должность министра экономики, а на его место будет назначен... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T11:40

2023-08-22T11:40

2023-08-22T11:40

в мире

дания

якоб эллеманн-йенсен

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Перестановки в правительстве проведут в Дании, министр обороны страны Якоб Эллеманн-Йенсен займет должность министра экономики, а на его место будет назначен действующий министр экономики Троелс Лунд Поульсен, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление правительства. "Министр обороны Дании поменяется должностями с министром экономики", - говорится в сообщении агентства. По информации агентства, Якоб Эллеманн-Йенсен будет по-прежнему занимать должность вице-премьера страны. Ранее в августе Якоб Эллеманн-Йенсен сообщил, что вернулся к работе после шестимесячного отпуска по болезни из-за стресса и переутомления. Йенсен находился в бессрочном отпуске с февраля "по болезни из-за стресса", на время его отсутствия пост главы минобороны временно занимал министр экономики Дании Троелс Лунд Поульсен.

https://ria.ru/20230821/f-16-1891253248.html

дания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, дания, якоб эллеманн-йенсен