В Москве проехали тестовые поезда до станции метро "Аэропорт Внуково"
В метро Москвы проехали тестовые поезда от "Рассказовки" до "Аэропорта Внуково"
Логотип московского метро. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Первые поезда проехали в тестовом режиме по новому участку Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до "Аэропорта Внуково", их планируют открыть в этом году, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Первые поезда проехали в тестовом режиме по новому участку Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до "Аэропорта Внуково". Их планируют открыть в этом году... После их открытия метро Москвы станет единственным в России, где будет станция прямо в аэропорту. Сейчас специалисты проверяют все системы, а потом начнут накатку пути", — сказал Ликсутов, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы.
В сообщении отмечается, что запуск тестовых составов — обязательное условие для открытия новых участков Московского метрополитена. Это позволит обеспечить безопасность будущих поездок.
Уточняется, что специальные составы позволяют проверить габариты новых тоннелей, состояние пути и рельсов, готовность контактной сети, корректность работы автоматических устройств и связи с диспетчером.
Новый участок Солнцевской линии метро протянулся на 4,9 километра. На нем построили две станции - "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Между ними поезда будут выходить на поверхность, проезжать по метромосту длиной 460 метров над рекой Ликовой и снова уходить под землю. В перспективе новый участок улучшит транспортное обслуживание 350 тысяч человек, которые живут и работают в ближайших районах, а также миллионов пассажиров аэропорта "Внуково".