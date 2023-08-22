https://ria.ru/20230822/metro-1891440728.html

В Москве проехали тестовые поезда до станции метро "Аэропорт Внуково"

В Москве проехали тестовые поезда до станции метро "Аэропорт Внуково" - РИА Новости, 22.08.2023

В Москве проехали тестовые поезда до станции метро "Аэропорт Внуково"

Первые поезда проехали в тестовом режиме по новому участку Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до "Аэропорта Внуково", их планируют открыть в этом... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T09:35

2023-08-22T09:35

2023-08-22T10:59

московский метрополитен

москва

максим ликсутов

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Первые поезда проехали в тестовом режиме по новому участку Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до "Аэропорта Внуково", их планируют открыть в этом году, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Первые поезда проехали в тестовом режиме по новому участку Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до "Аэропорта Внуково". Их планируют открыть в этом году... После их открытия метро Москвы станет единственным в России, где будет станция прямо в аэропорту. Сейчас специалисты проверяют все системы, а потом начнут накатку пути", — сказал Ликсутов, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы. В сообщении отмечается, что запуск тестовых составов — обязательное условие для открытия новых участков Московского метрополитена. Это позволит обеспечить безопасность будущих поездок. Уточняется, что специальные составы позволяют проверить габариты новых тоннелей, состояние пути и рельсов, готовность контактной сети, корректность работы автоматических устройств и связи с диспетчером. Новый участок Солнцевской линии метро протянулся на 4,9 километра. На нем построили две станции - "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Между ними поезда будут выходить на поверхность, проезжать по метромосту длиной 460 метров над рекой Ликовой и снова уходить под землю. В перспективе новый участок улучшит транспортное обслуживание 350 тысяч человек, которые живут и работают в ближайших районах, а также миллионов пассажиров аэропорта "Внуково".

https://ria.ru/20230817/mtsd-1890632277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московский метрополитен, москва, максим ликсутов , новости - туризм