https://ria.ru/20230822/meksika-1891448483.html

Мексике невыгодно присоединение к БРИКС, считает эксперт

Мексике невыгодно присоединение к БРИКС, считает эксперт - РИА Новости, 22.08.2023

Мексике невыгодно присоединение к БРИКС, считает эксперт

Отказ правительства Мексики от сближения со странами БРИКС связан прежде всего с сильной зависимостью от рынка и инвестиций США, кроме того, латиноамериканская... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T10:05

2023-08-22T10:05

2023-08-22T10:05

мексика

брикс

экономика

сша

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МЕХИКО, 22 авг - РИА Новости. Отказ правительства Мексики от сближения со странами БРИКС связан прежде всего с сильной зависимостью от рынка и инвестиций США, кроме того, латиноамериканская страна выигрывает от продолжающегося размежевания экономик США и Китая, заявил РИА Новости доктор экономических наук, профессор Монтеррейского технологического института Виктор Арамбуру Кано. "Президент Лопес Обрадор исключил, что Мексика присоединится к БРИКС и примет участие в саммите этих стран. Это связано, прежде всего, с сильной зависимостью Мексики от США с точки зрения торговли и привлечения инвестиций. В этом смысле, к сожалению, география - это судьба, поэтому, как бы Мексика ни хотела разнообразить свои торговые отношения, это представляется сложным", - заявил Арамбуру. По словам профессора, 85% мексиканского экспорта и 42% импорта приходятся на США. Китай в свою очередь обеспечивает Мексике 18,7% импорта и лишь 1,8% экспорта. При этом конфликт двух крупнейших экономик мира приносит Мексике пользу. "Это (присоединение к БРИКС с точки зрения внешней торговли) Мексике на самом деле невыгодно. Кроме того, геополитический конфликт Китая и Соединенных Штатов, разъединение их экономик, принес Мексике большую пользу - прямые иностранные инвестиции, особенно из Соединенных Штатов, существенно выросли и находятся на рекордном уровне, равно как и экспорт в эту страну", - пояснил Арамбуру. Позиции Мексики и стран латиноамериканского региона, которые выразили желание присоединиться к группе БРИКС, существенно отличаются. Собеседник агентства указал на то, что основным партнером Аргентины, Боливии и Венесуэлы является Бразилия, а также члены БРИКС, такие как Китай и Индия. Особняком в группе стран, проявляющих интерес к интеграции с БРИКС, стоит Гондурас. Положение этой центральноамериканской страны, по мнению Арамбуру, похоже на мексиканское - США выступает основным торговым партнером государства, обеспечивая ему половину экспорта, так что интеграция со странами БРИКС также представляется затруднительной. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране. 22-24 августа в ЮАР проходит саммит БРИКС. Россию на встречах представляет Лавров, а президент РФ Владимир Путин будет участвовать в саммите в видеоформате. Ожидается, что основными темами на повестке лидеров станут вопросы расширения организации и перехода в расчетах на национальные валюты.

https://ria.ru/20230822/briks-1891379250.html

мексика

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мексика, брикс, экономика, сша