Рейтинг@Mail.ru
Появившийся в Костроме медведь оказался молодой медведицей - РИА Новости, 22.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:18 22.08.2023 (обновлено: 13:20 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/medveditsa-1891491204.html
Появившийся в Костроме медведь оказался молодой медведицей
Появившийся в Костроме медведь оказался молодой медведицей - РИА Новости, 22.08.2023
Появившийся в Костроме медведь оказался молодой медведицей
Напугавший жителей Костромы дикий медведь оказался двухлетней медведицей, ее выпустили в лес, но специалисты будут наблюдать за животным, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T13:18
2023-08-22T13:20
происшествия
кострома
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891450319_28:0:3022:1684_1920x0_80_0_0_bbe075d558496d98b1dd15a55f1d66ce.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Напугавший жителей Костромы дикий медведь оказался двухлетней медведицей, ее выпустили в лес, но специалисты будут наблюдать за животным, сообщили РИА Новости в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области. ГУМЧС РФ по Костромской области сообщило, что в понедельник в Костроме объявился медведь, напугавший местных жителей. На место выехали экстренные службы города, район был оцеплен. Животное от испуга забралось на дерево на высоту 15 метров, где и уснуло от специально введённого снотворного. Пожарные снимали зверя с помощью автолестниц, а затем погрузили в машину полиции. "Спящего зверя отвезли в лес. По сведениям сотрудников областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, это молодая медведица (пестун), возраст около двух лет. Сегодня охотоведы проверили место, куда доставили "спящую красавицу", и убедились, что она благополучно проснулась, попила воду и ушла в привычную среду", - говорится в сообщении департамента, предоставленном РИА Новости. Отмечается, что специалисты департамента будут следить за местом обитания спасенного медведя в наблюдательных целях, "чтобы медведь снова не пожелал совершить городскую прогулку". Также департамент отмечает, что выходить к людям диких животных обычно заставляют какие-то тревожные для них обстоятельства, или зверь может просто заблудиться – такое случается, особенно с молодняком, уточняют специалисты. "К сожалению, эта ситуация показывает, что люди иногда ведут себя, мягко скажем, неадекватно. Увидели ту же молодую медведицу - и несутся за ней с телефоном, пренебрегая своей безопасностью. На самом деле это страшный хищник. И коварный. Это животное, которое способно проявить агрессию к человеку, даже не будучи спровоцированным, просто потому, что он хищник", - подчеркивает департамент.
https://ria.ru/20230818/medved-1890749739.html
https://ria.ru/20230726/medved-1886372962.html
кострома
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891450319_472:0:2717:1684_1920x0_80_0_0_573d006c4cb20132a930e569553dbef7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кострома
Происшествия, Кострома
Появившийся в Костроме медведь оказался молодой медведицей

Появившийся в Костроме медведь оказался молодой медведицей, ее выпустили в лес

© МЧС Костромской области/TelegramКадр видео спасения медведя в Костроме
Кадр видео спасения медведя в Костроме
© МЧС Костромской области/Telegram
Кадр видео спасения медведя в Костроме
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Напугавший жителей Костромы дикий медведь оказался двухлетней медведицей, ее выпустили в лес, но специалисты будут наблюдать за животным, сообщили РИА Новости в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области.
ГУМЧС РФ по Костромской области сообщило, что в понедельник в Костроме объявился медведь, напугавший местных жителей. На место выехали экстренные службы города, район был оцеплен. Животное от испуга забралось на дерево на высоту 15 метров, где и уснуло от специально введённого снотворного. Пожарные снимали зверя с помощью автолестниц, а затем погрузили в машину полиции.
"Спящего зверя отвезли в лес. По сведениям сотрудников областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, это молодая медведица (пестун), возраст около двух лет. Сегодня охотоведы проверили место, куда доставили "спящую красавицу", и убедились, что она благополучно проснулась, попила воду и ушла в привычную среду", - говорится в сообщении департамента, предоставленном РИА Новости.
Отмечается, что специалисты департамента будут следить за местом обитания спасенного медведя в наблюдательных целях, "чтобы медведь снова не пожелал совершить городскую прогулку".
Медведь, попавший в кадр камеры видеонаблюдения в селе Новобирилюссы
В Красноярском крае ищут бродившего по селу медведя
18 августа, 09:19
Также департамент отмечает, что выходить к людям диких животных обычно заставляют какие-то тревожные для них обстоятельства, или зверь может просто заблудиться – такое случается, особенно с молодняком, уточняют специалисты.
"К сожалению, эта ситуация показывает, что люди иногда ведут себя, мягко скажем, неадекватно. Увидели ту же молодую медведицу - и несутся за ней с телефоном, пренебрегая своей безопасностью. На самом деле это страшный хищник. И коварный. Это животное, которое способно проявить агрессию к человеку, даже не будучи спровоцированным, просто потому, что он хищник", - подчеркивает департамент.
Сотрудник СК России у вольера с медведем на зооферме в Алексинском районе - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
В Тульской области медведь поранил женщину и ребенка
26 июля, 13:53
 
ПроисшествияКострома
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала