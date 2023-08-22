https://ria.ru/20230822/medveditsa-1891491204.html
Появившийся в Костроме медведь оказался молодой медведицей
Появившийся в Костроме медведь оказался молодой медведицей - РИА Новости, 22.08.2023
Появившийся в Костроме медведь оказался молодой медведицей
Напугавший жителей Костромы дикий медведь оказался двухлетней медведицей, ее выпустили в лес, но специалисты будут наблюдать за животным, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T13:18
2023-08-22T13:18
2023-08-22T13:20
происшествия
кострома
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Напугавший жителей Костромы дикий медведь оказался двухлетней медведицей, ее выпустили в лес, но специалисты будут наблюдать за животным, сообщили РИА Новости в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области. ГУМЧС РФ по Костромской области сообщило, что в понедельник в Костроме объявился медведь, напугавший местных жителей. На место выехали экстренные службы города, район был оцеплен. Животное от испуга забралось на дерево на высоту 15 метров, где и уснуло от специально введённого снотворного. Пожарные снимали зверя с помощью автолестниц, а затем погрузили в машину полиции. "Спящего зверя отвезли в лес. По сведениям сотрудников областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, это молодая медведица (пестун), возраст около двух лет. Сегодня охотоведы проверили место, куда доставили "спящую красавицу", и убедились, что она благополучно проснулась, попила воду и ушла в привычную среду", - говорится в сообщении департамента, предоставленном РИА Новости. Отмечается, что специалисты департамента будут следить за местом обитания спасенного медведя в наблюдательных целях, "чтобы медведь снова не пожелал совершить городскую прогулку". Также департамент отмечает, что выходить к людям диких животных обычно заставляют какие-то тревожные для них обстоятельства, или зверь может просто заблудиться – такое случается, особенно с молодняком, уточняют специалисты. "К сожалению, эта ситуация показывает, что люди иногда ведут себя, мягко скажем, неадекватно. Увидели ту же молодую медведицу - и несутся за ней с телефоном, пренебрегая своей безопасностью. На самом деле это страшный хищник. И коварный. Это животное, которое способно проявить агрессию к человеку, даже не будучи спровоцированным, просто потому, что он хищник", - подчеркивает департамент.
https://ria.ru/20230818/medved-1890749739.html
https://ria.ru/20230726/medved-1886372962.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кострома
Появившийся в Костроме медведь оказался молодой медведицей
Появившийся в Костроме медведь оказался молодой медведицей, ее выпустили в лес
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Напугавший жителей Костромы дикий медведь оказался двухлетней медведицей, ее выпустили в лес, но специалисты будут наблюдать за животным, сообщили РИА Новости в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области.
ГУМЧС РФ по Костромской области сообщило, что в понедельник в Костроме объявился медведь, напугавший местных жителей. На место выехали экстренные службы города, район был оцеплен. Животное от испуга забралось на дерево на высоту 15 метров, где и уснуло от специально введённого снотворного. Пожарные снимали зверя с помощью автолестниц, а затем погрузили в машину полиции.
"Спящего зверя отвезли в лес. По сведениям сотрудников областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, это молодая медведица (пестун), возраст около двух лет. Сегодня охотоведы проверили место, куда доставили "спящую красавицу", и убедились, что она благополучно проснулась, попила воду и ушла в привычную среду", - говорится в сообщении департамента, предоставленном РИА Новости.
Отмечается, что специалисты департамента будут следить за местом обитания спасенного медведя в наблюдательных целях, "чтобы медведь снова не пожелал совершить городскую прогулку".
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Также департамент отмечает, что выходить к людям диких животных обычно заставляют какие-то тревожные для них обстоятельства, или зверь может просто заблудиться – такое случается, особенно с молодняком, уточняют специалисты.
"К сожалению, эта ситуация показывает, что люди иногда ведут себя, мягко скажем, неадекватно. Увидели ту же молодую медведицу - и несутся за ней с телефоном, пренебрегая своей безопасностью. На самом деле это страшный хищник. И коварный. Это животное, которое способно проявить агрессию к человеку, даже не будучи спровоцированным, просто потому, что он хищник", - подчеркивает департамент.
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