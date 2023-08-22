https://ria.ru/20230822/mayonez-1891544127.html
В Подмосковье объем производства майонеза увеличился на 126 процентов
В Подмосковье объем производства майонеза увеличился на 126 процентов - РИА Новости, 22.08.2023
В Подмосковье объем производства майонеза увеличился на 126 процентов
Объем производства майонеза в Подмосковье вырос на 126% относительно данных 2022 года и составил 26,1 тысяч тонн, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T16:19
2023-08-22T16:19
2023-08-22T16:24
экономика
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
новости подмосковья
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Объем производства майонеза в Подмосковье вырос на 126% относительно данных 2022 года и составил 26,1 тысяч тонн, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "Объем производства майонеза в июне 2023 года на территории Московской области составил 26,1 тысяч тонн, что на 126% выше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По данным ведомства, Московской областью в июне 2023 года произведено более 30,5% от общего объема майонеза, полученного в центральном федеральном округе и 7,5 % от общероссийского объема. Наиболее крупными производителями майонеза в Подмосковье стали Ногинский пищевой комбинат, "ПК "МЭТР", "ФОРТ-Н XXI", "Алтико", Фирма "Миксма", ПК "Тогрус", добавили в Минсельхозпроде.
https://ria.ru/20230821/ris-1891333935.html
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экономика, московская область (подмосковье), георгий филимонов
Экономика, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов, Новости Подмосковья
В Подмосковье объем производства майонеза увеличился на 126 процентов
В Подмосковье объем производства майонеза вырос на 126 процентов в 2023 году
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Объем производства майонеза в Подмосковье вырос на 126% относительно данных 2022 года и составил 26,1 тысяч тонн, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
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"Объем производства майонеза в июне 2023 года на территории Московской области составил 26,1 тысяч тонн, что на 126% выше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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По данным ведомства, Московской областью в июне 2023 года произведено более 30,5% от общего объема майонеза, полученного в центральном федеральном округе и 7,5 % от общероссийского объема.
Наиболее крупными производителями майонеза в Подмосковье стали Ногинский пищевой комбинат, "ПК "МЭТР", "ФОРТ-Н XXI", "Алтико", Фирма "Миксма", ПК "Тогрус", добавили в Минсельхозпроде.
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