https://ria.ru/20230822/mariupol-1891543698.html

Сотрудники ФСБ нашли в порту Мариуполя тайник с оружием

Сотрудники ФСБ нашли в порту Мариуполя тайник с оружием - РИА Новости, 22.08.2023

Сотрудники ФСБ нашли в порту Мариуполя тайник с оружием

Сотрудники ФСБ России изъяли в морском порту Мариуполя тайник с оружием и боеприпасами, организованный боевиками полка "Азов"* и предназначенный для совершения... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T16:18

2023-08-22T16:18

2023-08-22T16:19

россия

донецкая народная республика

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ак-74

мариуполь

безопасность

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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Сотрудники ФСБ России изъяли в морском порту Мариуполя тайник с оружием и боеприпасами, организованный боевиками полка "Азов"* и предназначенный для совершения терактов на территории ДНР, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства. "В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и УФСБ России по Южному военному округу, в акватории порта города Мариуполь обнаружен и изъят тайник с оружием и боеприпасами. Схрон был организован боевиками из полка "Азов"* во время боев за Мариуполь и предназначался для обеспечения деятельности ДРГ противника и совершения терактов на территории республики", - говорится в сообщении. Отмечается, что в тайнике находилось пять пулеметов РПК-74, пять автоматов АК-74, один автомат АКМ и 4 тысячи патронов калибра 5,45 миллиметра.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230719/oruzhie-1885181961.html

россия

донецкая народная республика

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ак-74, мариуполь, безопасность