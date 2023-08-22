https://ria.ru/20230822/mariupol-1891543698.html
Сотрудники ФСБ нашли в порту Мариуполя тайник с оружием
Сотрудники ФСБ нашли в порту Мариуполя тайник с оружием - РИА Новости, 22.08.2023
Сотрудники ФСБ нашли в порту Мариуполя тайник с оружием
Сотрудники ФСБ России изъяли в морском порту Мариуполя тайник с оружием и боеприпасами, организованный боевиками полка "Азов"* и предназначенный для совершения... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T16:18
2023-08-22T16:18
2023-08-22T16:19
россия
донецкая народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ак-74
мариуполь
безопасность
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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Сотрудники ФСБ России изъяли в морском порту Мариуполя тайник с оружием и боеприпасами, организованный боевиками полка "Азов"* и предназначенный для совершения терактов на территории ДНР, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства. "В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и УФСБ России по Южному военному округу, в акватории порта города Мариуполь обнаружен и изъят тайник с оружием и боеприпасами. Схрон был организован боевиками из полка "Азов"* во время боев за Мариуполь и предназначался для обеспечения деятельности ДРГ противника и совершения терактов на территории республики", - говорится в сообщении. Отмечается, что в тайнике находилось пять пулеметов РПК-74, пять автоматов АК-74, один автомат АКМ и 4 тысячи патронов калибра 5,45 миллиметра.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230719/oruzhie-1885181961.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ак-74, мариуполь, безопасность
Россия, Донецкая Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), АК-74, Мариуполь, Безопасность
Сотрудники ФСБ нашли в порту Мариуполя тайник с оружием
Сотрудники ФСБ нашли в порту Мариуполя тайник с пятью пулеметами и автоматами
ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Сотрудники ФСБ России изъяли в морском порту Мариуполя тайник с оружием и боеприпасами, организованный боевиками полка "Азов"* и предназначенный для совершения терактов на территории ДНР, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
"В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и УФСБ России по Южному военному округу, в акватории порта города Мариуполь обнаружен и изъят тайник с оружием и боеприпасами. Схрон был организован боевиками из полка "Азов"* во время боев за Мариуполь и предназначался для обеспечения деятельности ДРГ противника и совершения терактов на территории республики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в тайнике находилось пять пулеметов РПК-74, пять автоматов АК-74, один автомат АКМ и 4 тысячи патронов калибра 5,45 миллиметра.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Росгвардейцы в ЛНР нашли тайник с оружием и боеприпасами