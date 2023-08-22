https://ria.ru/20230822/mariupol-1891479040.html

В Мариуполе развернули стометровый российский триколор

В Мариуполе развернули стометровый российский триколор - РИА Новости, 22.08.2023

В Мариуполе развернули стометровый российский триколор

В День флага Российской Федерации в Мариуполе развернули 100-метровый триколор, в мероприятии приняли участие сотрудники администрации, активисты МГЕРа и... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T12:20

2023-08-22T12:20

2023-08-22T12:24

общество

мариуполь

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МАРИУПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. В День флага Российской Федерации в Мариуполе развернули 100-метровый триколор, в мероприятии приняли участие сотрудники администрации, активисты МГЕРа и Юнармии, передает корреспондент РИА Новости. "Это первое подобное мероприятие в городе после его освобождения и вхождения в Российскую Федерацию. В прошлом году, после освобождения, День флага также отмечали, но тогда в рамках ДНР", - пояснили РИА Новости в мэрии. День государственного флага Российской Федерации установлен в 1994 году указом президента Российской Федерации и отмечается 22 августа.

https://ria.ru/20230822/flag-1891472660.html

мариуполь

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, мариуполь