https://ria.ru/20230822/mariupol-1891479040.html
В Мариуполе развернули стометровый российский триколор
В Мариуполе развернули стометровый российский триколор - РИА Новости, 22.08.2023
В Мариуполе развернули стометровый российский триколор
В День флага Российской Федерации в Мариуполе развернули 100-метровый триколор, в мероприятии приняли участие сотрудники администрации, активисты МГЕРа и... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T12:20
2023-08-22T12:20
2023-08-22T12:24
общество
мариуполь
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МАРИУПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. В День флага Российской Федерации в Мариуполе развернули 100-метровый триколор, в мероприятии приняли участие сотрудники администрации, активисты МГЕРа и Юнармии, передает корреспондент РИА Новости. "Это первое подобное мероприятие в городе после его освобождения и вхождения в Российскую Федерацию. В прошлом году, после освобождения, День флага также отмечали, но тогда в рамках ДНР", - пояснили РИА Новости в мэрии. День государственного флага Российской Федерации установлен в 1994 году указом президента Российской Федерации и отмечается 22 августа.
https://ria.ru/20230822/flag-1891472660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мариуполь
В Мариуполе развернули стометровый российский триколор
В День флага Российской Федерации в Мариуполе развернули стометровый триколор
МАРИУПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. В День флага Российской Федерации в Мариуполе развернули 100-метровый триколор, в мероприятии приняли участие сотрудники администрации, активисты МГЕРа и Юнармии, передает корреспондент РИА Новости.
"Это первое подобное мероприятие в городе после его освобождения и вхождения в Российскую Федерацию. В прошлом году, после освобождения, День флага также отмечали, но тогда в рамках ДНР", - пояснили РИА Новости в мэрии.
День государственного флага Российской Федерации установлен в 1994 году указом президента Российской Федерации и отмечается 22 августа.
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