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В Мариуполе развернули стометровый российский триколор - РИА Новости, 22.08.2023
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12:20 22.08.2023 (обновлено: 12:24 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/mariupol-1891479040.html
В Мариуполе развернули стометровый российский триколор
В Мариуполе развернули стометровый российский триколор - РИА Новости, 22.08.2023
В Мариуполе развернули стометровый российский триколор
В День флага Российской Федерации в Мариуполе развернули 100-метровый триколор, в мероприятии приняли участие сотрудники администрации, активисты МГЕРа и... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T12:20
2023-08-22T12:24
общество
мариуполь
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МАРИУПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. В День флага Российской Федерации в Мариуполе развернули 100-метровый триколор, в мероприятии приняли участие сотрудники администрации, активисты МГЕРа и Юнармии, передает корреспондент РИА Новости. "Это первое подобное мероприятие в городе после его освобождения и вхождения в Российскую Федерацию. В прошлом году, после освобождения, День флага также отмечали, но тогда в рамках ДНР", - пояснили РИА Новости в мэрии. День государственного флага Российской Федерации установлен в 1994 году указом президента Российской Федерации и отмечается 22 августа.
https://ria.ru/20230822/flag-1891472660.html
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общество, мариуполь
Общество, Мариуполь
В Мариуполе развернули стометровый российский триколор

В День флага Российской Федерации в Мариуполе развернули стометровый триколор

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкУчастники праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню российского флага, разворачивают 100-метровый флаг России на площади Ленина в Мариуполе
Участники праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню российского флага, разворачивают 100-метровый флаг России на площади Ленина в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
Участники праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню российского флага, разворачивают 100-метровый флаг России на площади Ленина в Мариуполе
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. В День флага Российской Федерации в Мариуполе развернули 100-метровый триколор, в мероприятии приняли участие сотрудники администрации, активисты МГЕРа и Юнармии, передает корреспондент РИА Новости.
"Это первое подобное мероприятие в городе после его освобождения и вхождения в Российскую Федерацию. В прошлом году, после освобождения, День флага также отмечали, но тогда в рамках ДНР", - пояснили РИА Новости в мэрии.
День государственного флага Российской Федерации установлен в 1994 году указом президента Российской Федерации и отмечается 22 августа.
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