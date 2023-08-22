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Американский полковник назвал украинскую армию "тающей"

Американский полковник назвал украинскую армию "тающей" - РИА Новости, 22.08.2023

Американский полковник назвал украинскую армию "тающей"

Украинская армия тает в результате своего "контрнаступления", и НАТО не сможет соперничать с РФ, если вмешается в ситуацию, считает бывший старший советник... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T07:14

2023-08-22T07:14

2023-08-22T07:21

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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Украинская армия тает в результате своего "контрнаступления", и НАТО не сможет соперничать с РФ, если вмешается в ситуацию, считает бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. "Думаю, мы увидим, как эта армия, на которую мы потратили столько денег, со временем растает", - сказал Макгрегор в интервью журналисту Такеру Карлсону. По словам Макгрегора, украинские бойцы сдаются в процессе своих действий из-за большого количества раненых. Командиры желают сохранить им жизни и складывают оружие, зная, что могут рассчитывать на достойное отношение со стороны российских сил, сказал Макгрегор. "Они знают, что с ними не будут обращаться плохо, что в будущем их могут обменять на российских пленных", - сказал он. Он подчеркнул, что о таком не сообщают в западных СМИ. Как заявил Макгрегор, США продолжают свою линию, что заставит Россию продвигаться дальше на запад. По его словам, РФ не желает конфликта с НАТО, поэтому не выводит силы из резерва. "Если мы вмешаемся на западной Украине, Россия будет готова к этому. Последствия для нас и для НАТО будут разрушительны, потому что мы не готовы сражаться с русскими", - сказал он. Макгрегор заявил, что армия США теряет в своих возможностях и готовности, потому что на высокие посты назначают неподходящие кандидатуры, а бойцов поощряют не за успехи в службе, дисциплина также страдает.

https://ria.ru/20230822/zapad-1891420527.html

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россия, сша, украина, такер карлсон, нато, министерство обороны сша, в мире