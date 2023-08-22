https://ria.ru/20230822/magazin-1891625465.html

В работе AppStore произошел сбой

В работе AppStore произошел сбой - РИА Новости, 22.08.2023

В работе AppStore произошел сбой

В работе магазина приложений AppStore произошел сбой, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T23:27

2023-08-22T23:27

2023-08-22T23:27

технологии

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В работе магазина приложений AppStore произошел сбой, сообщает корреспондент РИА Новости. "Сбой подключения к AppStore. Повторить", - говорится в сообщении на главной странице маркетплейса. По данным сервиса Downdetector на 22:28 по московскому времени было зафиксировано 372 жалобы. Сбой начался около 22:00 по мск. Большинство пользователей - 90% - жалуются на подключение к серверу. Еще 6% на работу веб-сайта, 4% - на вход.

https://ria.ru/20230725/mnetizatsiya-1886106125.html

https://ria.ru/20230817/prilozhenie-1890595274.html

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2023

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технологии