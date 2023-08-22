https://ria.ru/20230822/magazin-1891625465.html
В работе AppStore произошел сбой
В работе AppStore произошел сбой - РИА Новости, 22.08.2023
В работе AppStore произошел сбой
В работе магазина приложений AppStore произошел сбой, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T23:27
2023-08-22T23:27
2023-08-22T23:27
технологии
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В работе магазина приложений AppStore произошел сбой, сообщает корреспондент РИА Новости. "Сбой подключения к AppStore. Повторить", - говорится в сообщении на главной странице маркетплейса. По данным сервиса Downdetector на 22:28 по московскому времени было зафиксировано 372 жалобы. Сбой начался около 22:00 по мск. Большинство пользователей - 90% - жалуются на подключение к серверу. Еще 6% на работу веб-сайта, 4% - на вход.
https://ria.ru/20230725/mnetizatsiya-1886106125.html
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технологии
В работе AppStore произошел сбой
В работе магазина приложений AppStore произошел сбой
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В работе магазина приложений AppStore произошел сбой, сообщает корреспондент РИА Новости.
«
"Сбой подключения к AppStore. Повторить", - говорится в сообщении на главной странице маркетплейса.
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По данным сервиса Downdetector на 22:28 по московскому времени было зафиксировано 372 жалобы. Сбой начался около 22:00 по мск.
Большинство пользователей - 90% - жалуются на подключение к серверу. Еще 6% на работу веб-сайта, 4% - на вход.
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