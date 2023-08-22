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В Ливию прибыла делегация российского Минобороны - РИА Новости, 22.08.2023
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16:15 22.08.2023 (обновлено: 16:23 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/liviya-1891542557.html
В Ливию прибыла делегация российского Минобороны
В Ливию прибыла делегация российского Минобороны - РИА Новости, 22.08.2023
В Ливию прибыла делегация российского Минобороны
Делегация Минобороны России прилетела с первым официальным визитом в Ливию по приглашению Командующего Ливийской национальной армией маршала Халифа Хафтара,... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T16:15
2023-08-22T16:23
ливия
россия
в мире
халифа хафтар
юнус-бек евкуров
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Делегация Минобороны России прилетела с первым официальным визитом в Ливию по приглашению Командующего Ливийской национальной армией маршала Халифа Хафтара, сообщили во вторник в Минобороны России."Двадцать второго августа 2023 года по приглашению командующего Ливийской национальной армии маршала Халифа Хавтара в Ливию прибыла делегация Минобороны России во главе с заместителем Министра обороны Российской Федерации генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым", - сообщили в российском военном ведомстве.Как подчеркнули в Минобороны РФ, "это первый официальный визит российской военной делегации в Ливию".Он был подготовлен по итогам российско-ливийских переговоров на 11-й Московской международной конференции по безопасности и военно-технического форума "Армия-2023"."В ходе визита планируется обсуждение перспектив взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом, а также других вопросов совместных действий", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20230728/putin-1886997030.html
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ливия, россия, в мире, халифа хафтар, юнус-бек евкуров
Ливия, Россия, В мире, Халифа Хафтар, Юнус-Бек Евкуров
В Ливию прибыла делегация российского Минобороны

В Ливию по приглашению маршала Хавтара прибыла делегация российского Минобороны

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкВид города Триполи, Ливия
Вид города Триполи, Ливия - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Александр Юрьев
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Делегация Минобороны России прилетела с первым официальным визитом в Ливию по приглашению Командующего Ливийской национальной армией маршала Халифа Хафтара, сообщили во вторник в Минобороны России.
"Двадцать второго августа 2023 года по приглашению командующего Ливийской национальной армии маршала Халифа Хавтара в Ливию прибыла делегация Минобороны России во главе с заместителем Министра обороны Российской Федерации генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым", - сообщили в российском военном ведомстве.
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Как подчеркнули в Минобороны РФ, "это первый официальный визит российской военной делегации в Ливию".
Он был подготовлен по итогам российско-ливийских переговоров на 11-й Московской международной конференции по безопасности и военно-технического форума "Армия-2023".
"В ходе визита планируется обсуждение перспектив взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом, а также других вопросов совместных действий", - добавили в МО РФ.
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