https://ria.ru/20230822/liviya-1891542557.html

В Ливию прибыла делегация российского Минобороны

В Ливию прибыла делегация российского Минобороны - РИА Новости, 22.08.2023

В Ливию прибыла делегация российского Минобороны

Делегация Минобороны России прилетела с первым официальным визитом в Ливию по приглашению Командующего Ливийской национальной армией маршала Халифа Хафтара,... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T16:15

2023-08-22T16:15

2023-08-22T16:23

ливия

россия

в мире

халифа хафтар

юнус-бек евкуров

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Делегация Минобороны России прилетела с первым официальным визитом в Ливию по приглашению Командующего Ливийской национальной армией маршала Халифа Хафтара, сообщили во вторник в Минобороны России."Двадцать второго августа 2023 года по приглашению командующего Ливийской национальной армии маршала Халифа Хавтара в Ливию прибыла делегация Минобороны России во главе с заместителем Министра обороны Российской Федерации генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым", - сообщили в российском военном ведомстве.Как подчеркнули в Минобороны РФ, "это первый официальный визит российской военной делегации в Ливию".Он был подготовлен по итогам российско-ливийских переговоров на 11-й Московской международной конференции по безопасности и военно-технического форума "Армия-2023"."В ходе визита планируется обсуждение перспектив взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом, а также других вопросов совместных действий", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20230728/putin-1886997030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ливия, россия, в мире, халифа хафтар, юнус-бек евкуров