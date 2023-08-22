Западный летчик посочувствовал будущим украинским пилотам F-16
Politico: слабо обученных украинских летчиков F-16 бросят на передовую
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Использование истребителей F-16 повлечет станет опасным для украинских военных, так как слабо обученных летчиков могут сразу отправить на фронт, сообщило издание Politico со ссылкой на западных военных пилотов.
"По сути, их бросят промо в огонь", – прокомментировал вероятное развитие событий бывший пилот F/A-18 Hornet морской пехоты США Том Рихтер.
По его словам, научить украинских летчиков пользоваться западными истребителями будет крайне сложно.
"Пилоты привыкают к определенному самолету, они могут управлять им, не задумываясь. <…> Итак, вы берете пилота и говорите ему, что он должен заново выучить все, что он усвоил раньше, и должен развить совершенно новую мышечную память... В таком случае легче обучить человека с улицы", – отметил Рихтер.
Длительность обучения также вызывает много вопросов, говорится в материале. Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер считает, что подготовка эскадрилий F-16 к бою может занять от четырех до пяти лет.
В минувшую пятницу высокопоставленный представитель администрации Белого дома рассказал РИА Новости, что США решили одобрить передачу Украине F-16 от Дании и Нидерландов.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен позднее сообщила, что ее страна направит Украине 19 истребителей. В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды передадут еще 42 самолета.