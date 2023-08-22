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Западный летчик посочувствовал будущим украинским пилотам F-16 - РИА Новости, 22.08.2023
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16:16 22.08.2023 (обновлено: 16:28 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/letchiki-1891542802.html
Западный летчик посочувствовал будущим украинским пилотам F-16
Западный летчик посочувствовал будущим украинским пилотам F-16 - РИА Новости, 22.08.2023
Западный летчик посочувствовал будущим украинским пилотам F-16
Использование истребителей F-16 повлечет станет опасным для украинских военных, так как слабо обученных летчиков могут сразу отправить на фронт, сообщило... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T16:16
2023-08-22T16:28
в мире
украина
дания
нидерланды
метте фредериксен
владимир зеленский
f/a-18
f-16
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Использование истребителей F-16 повлечет станет опасным для украинских военных, так как слабо обученных летчиков могут сразу отправить на фронт, сообщило издание Politico со ссылкой на западных военных пилотов."По сути, их бросят промо в огонь", – прокомментировал вероятное развитие событий бывший пилот F/A-18 Hornet морской пехоты США Том Рихтер.По его словам, научить украинских летчиков пользоваться западными истребителями будет крайне сложно."Пилоты привыкают к определенному самолету, они могут управлять им, не задумываясь. &lt;…&gt; Итак, вы берете пилота и говорите ему, что он должен заново выучить все, что он усвоил раньше, и должен развить совершенно новую мышечную память... В таком случае легче обучить человека с улицы", – отметил Рихтер.Длительность обучения также вызывает много вопросов, говорится в материале. Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер считает, что подготовка эскадрилий F-16 к бою может занять от четырех до пяти лет.В минувшую пятницу высокопоставленный представитель администрации Белого дома рассказал РИА Новости, что США решили одобрить передачу Украине F-16 от Дании и Нидерландов.Премьер-министр Дании Метте Фредериксен позднее сообщила, что ее страна направит Украине 19 истребителей. В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды передадут еще 42 самолета.
https://ria.ru/20230822/istrebiteli-1891444433.html
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в мире, украина, дания, нидерланды, метте фредериксен, владимир зеленский, f/a-18, f-16
В мире, Украина, Дания, Нидерланды, Метте Фредериксен, Владимир Зеленский, F/A-18, F-16
Западный летчик посочувствовал будущим украинским пилотам F-16

Politico: слабо обученных украинских летчиков F-16 бросят на передовую

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Использование истребителей F-16 повлечет станет опасным для украинских военных, так как слабо обученных летчиков могут сразу отправить на фронт, сообщило издание Politico со ссылкой на западных военных пилотов.
"По сути, их бросят промо в огонь", – прокомментировал вероятное развитие событий бывший пилот F/A-18 Hornet морской пехоты США Том Рихтер.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
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По его словам, научить украинских летчиков пользоваться западными истребителями будет крайне сложно.
"Пилоты привыкают к определенному самолету, они могут управлять им, не задумываясь. <…> Итак, вы берете пилота и говорите ему, что он должен заново выучить все, что он усвоил раньше, и должен развить совершенно новую мышечную память... В таком случае легче обучить человека с улицы", – отметил Рихтер.
Длительность обучения также вызывает много вопросов, говорится в материале. Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер считает, что подготовка эскадрилий F-16 к бою может занять от четырех до пяти лет.
В минувшую пятницу высокопоставленный представитель администрации Белого дома рассказал РИА Новости, что США решили одобрить передачу Украине F-16 от Дании и Нидерландов.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен позднее сообщила, что ее страна направит Украине 19 истребителей. В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды передадут еще 42 самолета.
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В миреУкраинаДанияНидерландыМетте ФредериксенВладимир ЗеленскийF/A-18F-16
 
 
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