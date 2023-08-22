https://ria.ru/20230822/lazovskiy-1891500528.html
Фигурант дела о гибели людей в московском коллекторе улетел в ОАЭ
Фигурант дела о гибели людей в московском коллекторе улетел в ОАЭ - РИА Новости, 22.08.2023
Фигурант дела о гибели людей в московском коллекторе улетел в ОАЭ
Гендиректора ООО "Спутник" Александра Кима, организовавшего экскурсию в московском коллекторе, задержали в Петербурге и допросят в столице, еще один фигурант... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T13:45
2023-08-22T13:45
2023-08-22T13:48
происшествия
гибель участников экскурсии по московскому подземелью
москва
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Гендиректора ООО "Спутник" Александра Кима, организовавшего экскурсию в московском коллекторе, задержали в Петербурге и допросят в столице, еще один фигурант дела скрылся в ОАЭ, сообщается в телеграм-канале СК России.По данным следствия, 20 августа гид-диггер совместно с группой из 7 человек незаконно организовал экскурсию по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в результате которой погибли люди, в том числе несовершеннолетняя. Столичный главк СК сообщал, что обнаружены тела всех участников этой экскурсии, началась процедура опознания."Вчера на территории Санкт-Петербурга были проведены обыски и установлено местонахождение Александра Кима – генерального директора ООО "Спутник", осуществлявшего продажу и предоставление указанной услуги. В ближайшее время он будет доставлен в ГСУ СК России по Москве для проведения с ним следственных действий", - говорится в сообщении.Отмечается, что также среди фигурантов дела - гендиректор ООО "Авангард" Александр Лазовский, который находится в розыске."Согласно имеющейся информации 21 августа он покинул Россию и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты", - добавили в СК.По уголовному делу проведены осмотры места происшествия, обследован коллектор реки Неглинки, допрошены свидетели, истребована документация, назначен ряд экспертиз.
https://ria.ru/20230822/diggery-1891479789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, гибель участников экскурсии по московскому подземелью, москва, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Гибель участников экскурсии по московскому подземелью, Москва, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
Фигурант дела о гибели людей в московском коллекторе улетел в ОАЭ
Фигурант дела о гибели людей в московском коллекторе Лазовский улетел в ОАЭ
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.
Гендиректора ООО "Спутник" Александра Кима, организовавшего экскурсию в московском коллекторе, задержали в Петербурге и допросят в столице, еще один фигурант дела скрылся в ОАЭ, сообщается в телеграм-канале
СК России.
По данным следствия, 20 августа гид-диггер совместно с группой из 7 человек незаконно организовал экскурсию по подземному коллектору реки Неглинки в Москве
, в результате которой погибли люди, в том числе несовершеннолетняя. Столичный главк СК сообщал, что обнаружены тела всех участников этой экскурсии, началась процедура опознания.
"Вчера на территории Санкт-Петербурга были проведены обыски и установлено местонахождение Александра Кима – генерального директора ООО "Спутник", осуществлявшего продажу и предоставление указанной услуги. В ближайшее время он будет доставлен в ГСУ СК России по Москве для проведения с ним следственных действий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также среди фигурантов дела - гендиректор ООО "Авангард" Александр Лазовский, который находится в розыске.
Диггер рассказал о коллекторной волне и безопасности на подземной экскурсии
"Согласно имеющейся информации 21 августа он покинул Россию и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты", - добавили в СК.
По уголовному делу проведены осмотры места происшествия, обследован коллектор реки Неглинки, допрошены свидетели, истребована документация, назначен ряд экспертиз.