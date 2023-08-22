https://ria.ru/20230822/lazovskiy-1891500528.html

Фигурант дела о гибели людей в московском коллекторе улетел в ОАЭ

Фигурант дела о гибели людей в московском коллекторе улетел в ОАЭ - РИА Новости, 22.08.2023

Фигурант дела о гибели людей в московском коллекторе улетел в ОАЭ

Гендиректора ООО "Спутник" Александра Кима, организовавшего экскурсию в московском коллекторе, задержали в Петербурге и допросят в столице, еще один фигурант... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T13:45

2023-08-22T13:45

2023-08-22T13:48

происшествия

гибель участников экскурсии по московскому подземелью

москва

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Гендиректора ООО "Спутник" Александра Кима, организовавшего экскурсию в московском коллекторе, задержали в Петербурге и допросят в столице, еще один фигурант дела скрылся в ОАЭ, сообщается в телеграм-канале СК России.По данным следствия, 20 августа гид-диггер совместно с группой из 7 человек незаконно организовал экскурсию по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в результате которой погибли люди, в том числе несовершеннолетняя. Столичный главк СК сообщал, что обнаружены тела всех участников этой экскурсии, началась процедура опознания."Вчера на территории Санкт-Петербурга были проведены обыски и установлено местонахождение Александра Кима – генерального директора ООО "Спутник", осуществлявшего продажу и предоставление указанной услуги. В ближайшее время он будет доставлен в ГСУ СК России по Москве для проведения с ним следственных действий", - говорится в сообщении.Отмечается, что также среди фигурантов дела - гендиректор ООО "Авангард" Александр Лазовский, который находится в розыске."Согласно имеющейся информации 21 августа он покинул Россию и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты", - добавили в СК.По уголовному делу проведены осмотры места происшествия, обследован коллектор реки Неглинки, допрошены свидетели, истребована документация, назначен ряд экспертиз.

https://ria.ru/20230822/diggery-1891479789.html

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санкт-петербург

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, гибель участников экскурсии по московскому подземелью, москва, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)