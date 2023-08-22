https://ria.ru/20230822/kurs-1891488736.html
МТШ открыла курс по моушен-дизайну в промышленности
МТШ открыла курс по моушен-дизайну в промышленности - РИА Новости, 22.08.2023
МТШ открыла курс по моушен-дизайну в промышленности
Работе с 2D- и 3D-графикой смогут обучиться слушатели курса "Моушен-дизайн. Инфографика и спецэффекты", который открыт в Московской технической школе, сообщил... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T13:20
2023-08-22T13:20
2023-08-22T13:20
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Работе с 2D- и 3D-графикой смогут обучиться слушатели курса "Моушен-дизайн. Инфографика и спецэффекты", который открыт в Московской технической школе, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.Обучение на курсе, который запущен МТШ совместно с НИУ "МИЭТ", рассчитано на 482 академических часа и будет проходить в очно-заочном формате. Окончившие курс получат диплом о профпереподготовке с присвоением квалификации по ИТ-профилю."Новые компетенции позволят инженерам создавать инфографику и презентации, эффективнее сотрудничать с промышленными дизайнерами, а также развить креативное мышление для решения реальных задач в промышленном секторе", – сказал Овчинский.По словам директора Института цифрового дизайна НИУ "МИЭТ" Татьяны Соколовой, курс станет основой для профессионального роста сотрудников предприятий в сфере визуальных коммуникаций. Программа состоит из 6 модулей: "Основные принципы работы с видео и графикой", "Знакомство с шейповой графикой", "Персонажная анимация", "Основы симуляции в АЕ", "Введение в композитинг. Спецэффекты", "Работа с плагинами в АЕ. Частицы и процедурная анимация".Цель МТШ – проекта правительства Москвы, который реализуется с 2021 года - повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями. Сегодня им доступно более 90 образовательных курсов по 7 направлениям. Всего дипломы об окончании курсов получили уже свыше 1,2 тысячи специалистов.
https://ria.ru/20230822/gazoanalizatory-1891446581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Работе с 2D- и 3D-графикой смогут обучиться слушатели курса "Моушен-дизайн. Инфографика и спецэффекты", который открыт в Московской технической школе, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Обучение на курсе, который запущен МТШ совместно с НИУ "МИЭТ", рассчитано на 482 академических часа и будет проходить в очно-заочном формате. Окончившие курс получат диплом о профпереподготовке с присвоением квалификации по ИТ-профилю.
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"Новые компетенции позволят инженерам создавать инфографику и презентации, эффективнее сотрудничать с промышленными дизайнерами, а также развить креативное мышление для решения реальных задач в промышленном секторе", – сказал Овчинский
.
По словам директора Института цифрового дизайна НИУ "МИЭТ" Татьяны Соколовой, курс станет основой для профессионального роста сотрудников предприятий в сфере визуальных коммуникаций. Программа состоит из 6 модулей: "Основные принципы работы с видео и графикой", "Знакомство с шейповой графикой", "Персонажная анимация", "Основы симуляции в АЕ", "Введение в композитинг. Спецэффекты", "Работа с плагинами в АЕ. Частицы и процедурная анимация".
Цель МТШ – проекта правительства Москвы, который реализуется с 2021 года - повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями. Сегодня им доступно более 90 образовательных курсов по 7 направлениям. Всего дипломы об окончании курсов получили уже свыше 1,2 тысячи специалистов.