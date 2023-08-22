https://ria.ru/20230822/kurs-1891488736.html

МТШ открыла курс по моушен-дизайну в промышленности

МТШ открыла курс по моушен-дизайну в промышленности - РИА Новости, 22.08.2023

МТШ открыла курс по моушен-дизайну в промышленности

Работе с 2D- и 3D-графикой смогут обучиться слушатели курса "Моушен-дизайн. Инфографика и спецэффекты", который открыт в Московской технической школе, сообщил... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T13:20

2023-08-22T13:20

2023-08-22T13:20

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Работе с 2D- и 3D-графикой смогут обучиться слушатели курса "Моушен-дизайн. Инфографика и спецэффекты", который открыт в Московской технической школе, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.Обучение на курсе, который запущен МТШ совместно с НИУ "МИЭТ", рассчитано на 482 академических часа и будет проходить в очно-заочном формате. Окончившие курс получат диплом о профпереподготовке с присвоением квалификации по ИТ-профилю."Новые компетенции позволят инженерам создавать инфографику и презентации, эффективнее сотрудничать с промышленными дизайнерами, а также развить креативное мышление для решения реальных задач в промышленном секторе", – сказал Овчинский.По словам директора Института цифрового дизайна НИУ "МИЭТ" Татьяны Соколовой, курс станет основой для профессионального роста сотрудников предприятий в сфере визуальных коммуникаций. Программа состоит из 6 модулей: "Основные принципы работы с видео и графикой", "Знакомство с шейповой графикой", "Персонажная анимация", "Основы симуляции в АЕ", "Введение в композитинг. Спецэффекты", "Работа с плагинами в АЕ. Частицы и процедурная анимация".Цель МТШ – проекта правительства Москвы, который реализуется с 2021 года - повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями. Сегодня им доступно более 90 образовательных курсов по 7 направлениям. Всего дипломы об окончании курсов получили уже свыше 1,2 тысячи специалистов.

https://ria.ru/20230822/gazoanalizatory-1891446581.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский