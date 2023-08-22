https://ria.ru/20230822/kurery-1891465740.html
В Госдуме предложили ввести номера для курьеров-самокатчиков
В Госдуме предложили ввести номера для курьеров-самокатчиков - РИА Новости, 22.08.2023
В Госдуме предложили ввести номера для курьеров-самокатчиков
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") предложил службам доставки ввести номера для курьеров-самокатчиков. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T11:34
2023-08-22T11:34
2023-08-22T11:34
общество
россия
владислав даванков
госдума рф
осаго
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") предложил службам доставки ввести номера для курьеров-самокатчиков. "Чтобы снизить недовольство в отношении курьеров и повысить их культуру вождения, предлагаю Вам указывать идентификационные номера курьеров на термосумках... Это позволит людям жаловаться в техподдержку на агрессивное вождение, а компании – принимать меры в отношении неосторожных водителей самокатов. В таком случае у госорганов будет меньше оснований для принятия дополнительных ограничений... Прошу вас совместно с другими участниками рынка доставки еды разработать и внедрить соответствующие меры саморегулирования. А именно – создать эффективную систему обратной связи для курьеров, которые предпочитают передвигаться на самокатах", - сказано в обращении Даванкова к генеральному директору сервиса "Яндекс-Еда" Роману Маресову. Для удобства граждан, по мнению Даванкова, такие номера должны располагаться на задней части сумки курьера и быть легко читаемыми с расстояния не менее 20 метров. "Нужно присвоить им номера, чтобы люди могли пожаловаться на опасное или агрессивное вождение", – пояснил Даванков. По словам депутата, из-за недовольства граждан государство ужесточает законодательство в отношении самокатчиков. "Так, в июле 2023 года Минтранс РФ анонсировал дополнительные меры регулирования движения электросамокатов: ограничение скорости обгона пешеходов и увеличение штрафов для нарушителей. Среди возможных мер также может быть введение аналога ОСАГО для пользователей электросамокатов", - приводит слова Даванкова пресс-служба партии.
https://ria.ru/20230705/samokaty-1882283071.html
https://ria.ru/20230630/kurery-1881343523.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владислав даванков, госдума рф, осаго
Общество, Россия, Владислав Даванков, Госдума РФ, ОСАГО
В Госдуме предложили ввести номера для курьеров-самокатчиков
В Госдуме предложили службам доставки ввести номера для курьеров-самокатчиков
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") предложил службам доставки ввести номера для курьеров-самокатчиков.
"Чтобы снизить недовольство в отношении курьеров и повысить их культуру вождения, предлагаю Вам указывать идентификационные номера курьеров на термосумках... Это позволит людям жаловаться в техподдержку на агрессивное вождение, а компании – принимать меры в отношении неосторожных водителей самокатов. В таком случае у госорганов будет меньше оснований для принятия дополнительных ограничений... Прошу вас совместно с другими участниками рынка доставки еды разработать и внедрить соответствующие меры саморегулирования. А именно – создать эффективную систему обратной связи для курьеров, которые предпочитают передвигаться на самокатах", - сказано в обращении Даванкова к генеральному директору сервиса "Яндекс-Еда" Роману Маресову.
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Для удобства граждан, по мнению Даванкова, такие номера должны располагаться на задней части сумки курьера и быть легко читаемыми с расстояния не менее 20 метров.
"Нужно присвоить им номера, чтобы люди могли пожаловаться на опасное или агрессивное вождение", – пояснил Даванков.
По словам депутата, из-за недовольства граждан государство ужесточает законодательство в отношении самокатчиков.
"Так, в июле 2023 года Минтранс РФ
анонсировал дополнительные меры регулирования движения электросамокатов: ограничение скорости обгона пешеходов и увеличение штрафов для нарушителей. Среди возможных мер также может быть введение аналога
ОСАГО для пользователей электросамокатов", - приводит слова Даванкова пресс-служба партии.
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