https://ria.ru/20230822/kruizy-1891476548.html
В России вырос спрос на морские и речные круизы
В России вырос спрос на морские и речные круизы - РИА Новости, 22.08.2023
В России вырос спрос на морские и речные круизы
Популярность круизов в 2023 году в России выросла в 2,5 раза, выяснили для РИА Новости аналитики банка "Русский Стандарт". РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T16:35
2023-08-22T16:35
2023-08-22T16:35
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Популярность круизов в 2023 году в России выросла в 2,5 раза, выяснили для РИА Новости аналитики банка "Русский Стандарт"."Общее число платежей за плавание круизными линиями в период с мая по июль увеличилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Подобный рост можно объяснить, в том числе, и растущим интересом россиян к внутреннему туризму", — подсчитали авторы исследования, изучив операции по картам клиентов.Аналитики обратили внимание, что туроператоры предлагают много вариантов для водных путешествий по всей стране — от Черного и Балтийского морей до Москвы-реки, Байкала и туров по городам Золотого кольца.Средний чек составил 4383 рубля. В стоимость путевки входит как оплата билетов на рейс, так и траты на питание и развлечения во время круиза. Год назад россияне в таких поездках тратили в среднем 4476 рублей.Примечательно, что женщины чаще мужчин выбирают этот вид путешествия. По данным банка, на них пришлось 56 процентов всех платежей.Средний "женский" чек за круиз также выше "мужского" — 4625 рублей против 4075 рублей. Чаще всего в такое плавание отправляются россияне в возрасте 41-50 лет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, отдых в россии, россия, балтийское море, байкал, круизы, русский стандарт (банк)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, отдых в России, Россия, Балтийское море, Байкал, круизы, Русский стандарт (банк)
В России вырос спрос на морские и речные круизы
Исследование: за год популярность круизов по России выросла в 2,5 раза
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Популярность круизов в 2023 году в России выросла в 2,5 раза, выяснили для РИА Новости аналитики банка "Русский Стандарт".
"Общее число платежей за плавание круизными линиями в период с мая по июль увеличилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Подобный рост можно объяснить, в том числе, и растущим интересом россиян к внутреннему туризму", — подсчитали авторы исследования, изучив операции по картам клиентов.
Аналитики обратили внимание, что туроператоры предлагают много вариантов для водных путешествий по всей стране — от Черного и Балтийского морей
до Москвы-реки, Байкала
и туров по городам Золотого кольца.
Средний чек составил 4383 рубля. В стоимость путевки входит как оплата билетов на рейс, так и траты на питание и развлечения во время круиза. Год назад россияне в таких поездках тратили в среднем 4476 рублей.
Примечательно, что женщины чаще мужчин выбирают этот вид путешествия. По данным банка, на них пришлось 56 процентов всех платежей.
Средний "женский" чек за круиз также выше "мужского" — 4625 рублей против 4075 рублей. Чаще всего в такое плавание отправляются россияне в возрасте 41-50 лет.
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