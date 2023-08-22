https://ria.ru/20230822/kruizy-1891476548.html

В России вырос спрос на морские и речные круизы

В России вырос спрос на морские и речные круизы - РИА Новости, 22.08.2023

В России вырос спрос на морские и речные круизы

Популярность круизов в 2023 году в России выросла в 2,5 раза, выяснили для РИА Новости аналитики банка "Русский Стандарт". РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T16:35

2023-08-22T16:35

2023-08-22T16:35

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Популярность круизов в 2023 году в России выросла в 2,5 раза, выяснили для РИА Новости аналитики банка "Русский Стандарт"."Общее число платежей за плавание круизными линиями в период с мая по июль увеличилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Подобный рост можно объяснить, в том числе, и растущим интересом россиян к внутреннему туризму", — подсчитали авторы исследования, изучив операции по картам клиентов.Аналитики обратили внимание, что туроператоры предлагают много вариантов для водных путешествий по всей стране — от Черного и Балтийского морей до Москвы-реки, Байкала и туров по городам Золотого кольца.Средний чек составил 4383 рубля. В стоимость путевки входит как оплата билетов на рейс, так и траты на питание и развлечения во время круиза. Год назад россияне в таких поездках тратили в среднем 4476 рублей.Примечательно, что женщины чаще мужчин выбирают этот вид путешествия. По данным банка, на них пришлось 56 процентов всех платежей.Средний "женский" чек за круиз также выше "мужского" — 4625 рублей против 4075 рублей. Чаще всего в такое плавание отправляются россияне в возрасте 41-50 лет.

https://ria.ru/20230818/egipet-1890854368.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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