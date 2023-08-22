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Экономист оценил шансы Британии и США столкнуться с долговым кризисом - РИА Новости, 22.08.2023
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05:24 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/krizis-1891421267.html
Экономист оценил шансы Британии и США столкнуться с долговым кризисом
Экономист оценил шансы Британии и США столкнуться с долговым кризисом - РИА Новости, 22.08.2023
Экономист оценил шансы Британии и США столкнуться с долговым кризисом
Вероятность начала долгового кризиса в мире сейчас низкая, но уже сейчас в зоне риска находится Великобритания, а США могут там оказаться в перспективе... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T05:24
2023-08-22T05:24
великобритания
сша
николай иванов
эксперт ра
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Вероятность начала долгового кризиса в мире сейчас низкая, но уже сейчас в зоне риска находится Великобритания, а США могут там оказаться в перспективе нескольких лет, рассказал РИА Новости замгендиректора "Эксперт РА" Николай Иванов. "Пока риск долгового кризиса остается низким: долг у большинства крупных стран "длинный", поэтому эффекты от роста ставок растянуты во времени. Хуже всего положение в Великобритании, где около 40% суверенного долга размещено под плавающие ставки. Большинство ипотечных кредитов в стране тоже "плавающие". При этом в Британии кризис начался еще прошлой осенью", - считает аналитик. "Если долговая нагрузка не будет "стравлена" относительно высокой инфляцией еще несколько лет, то в зону риска могут попасть и США", - добавил Иванов. Госдолг США по итогам прошлого года достиг рекордной отметки в 31,42 триллиона долларов. Это больше, чем обязательства следующих тринадцати крупнейших должников на 23 миллиарда. Британия задолжала по итогам прошлого года 3,03 триллиона долларов, что делает страну четвертым крупнейшим должником в мире. При этом внешний долг Великобритании составлял по итогам прошлого года 287% от ВВП, а у США - 96%.
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великобритания, сша, николай иванов, эксперт ра
Великобритания, США, Николай Иванов, Эксперт РА
Экономист оценил шансы Британии и США столкнуться с долговым кризисом

Экономист Иванов: Британия и США в будущем могут столкнуться с долговым кризисом

© AP Photo / Seth WenigЗдание Нью-Йоркской фондовой биржи
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Вероятность начала долгового кризиса в мире сейчас низкая, но уже сейчас в зоне риска находится Великобритания, а США могут там оказаться в перспективе нескольких лет, рассказал РИА Новости замгендиректора "Эксперт РА" Николай Иванов.
«
"Пока риск долгового кризиса остается низким: долг у большинства крупных стран "длинный", поэтому эффекты от роста ставок растянуты во времени. Хуже всего положение в Великобритании, где около 40% суверенного долга размещено под плавающие ставки. Большинство ипотечных кредитов в стране тоже "плавающие". При этом в Британии кризис начался еще прошлой осенью", - считает аналитик.
"Если долговая нагрузка не будет "стравлена" относительно высокой инфляцией еще несколько лет, то в зону риска могут попасть и США", - добавил Иванов.
Госдолг США по итогам прошлого года достиг рекордной отметки в 31,42 триллиона долларов. Это больше, чем обязательства следующих тринадцати крупнейших должников на 23 миллиарда. Британия задолжала по итогам прошлого года 3,03 триллиона долларов, что делает страну четвертым крупнейшим должником в мире. При этом внешний долг Великобритании составлял по итогам прошлого года 287% от ВВП, а у США - 96%.
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