https://ria.ru/20230822/krizis-1891421267.html

Экономист оценил шансы Британии и США столкнуться с долговым кризисом

Экономист оценил шансы Британии и США столкнуться с долговым кризисом - РИА Новости, 22.08.2023

Экономист оценил шансы Британии и США столкнуться с долговым кризисом

Вероятность начала долгового кризиса в мире сейчас низкая, но уже сейчас в зоне риска находится Великобритания, а США могут там оказаться в перспективе... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T05:24

2023-08-22T05:24

2023-08-22T05:24

великобритания

сша

николай иванов

эксперт ра

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Вероятность начала долгового кризиса в мире сейчас низкая, но уже сейчас в зоне риска находится Великобритания, а США могут там оказаться в перспективе нескольких лет, рассказал РИА Новости замгендиректора "Эксперт РА" Николай Иванов. "Пока риск долгового кризиса остается низким: долг у большинства крупных стран "длинный", поэтому эффекты от роста ставок растянуты во времени. Хуже всего положение в Великобритании, где около 40% суверенного долга размещено под плавающие ставки. Большинство ипотечных кредитов в стране тоже "плавающие". При этом в Британии кризис начался еще прошлой осенью", - считает аналитик. "Если долговая нагрузка не будет "стравлена" относительно высокой инфляцией еще несколько лет, то в зону риска могут попасть и США", - добавил Иванов. Госдолг США по итогам прошлого года достиг рекордной отметки в 31,42 триллиона долларов. Это больше, чем обязательства следующих тринадцати крупнейших должников на 23 миллиарда. Британия задолжала по итогам прошлого года 3,03 триллиона долларов, что делает страну четвертым крупнейшим должником в мире. При этом внешний долг Великобритании составлял по итогам прошлого года 287% от ВВП, а у США - 96%.

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великобритания

сша

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великобритания, сша, николай иванов, эксперт ра