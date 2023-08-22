https://ria.ru/20230822/kredity-1891599383.html

Вопрос о дополнительных кредитах регионам надо проработать, заявил Путин

Вопрос о дополнительных кредитах регионам надо проработать, заявил Путин - РИА Новости, 22.08.2023

Вопрос о дополнительных кредитах регионам надо проработать, заявил Путин

Средства на предоставление дополнительных кредитов регионам есть, но этот вопрос надо проработать с финансовыми властями, поскольку возникают вопросы... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T19:40

2023-08-22T19:40

2023-08-22T19:41

экономика

владимир путин

россия

александр калинин

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Средства на предоставление дополнительных кредитов регионам есть, но этот вопрос надо проработать с финансовыми властями, поскольку возникают вопросы макроэкономической стабильности, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Во время совещания президент "Опоры России" Александр Калинин обратил внимание на вопрос с предоставлением инвестиционного налогового вычета. "Сегодня невыгодно регионам давать инвестиционный налоговый вычет, потому что они теряют деньги сегодня, а получат их через три года. И если на эти три года дать казначейские кредиты, бюджетные кредиты, то тогда совершенно по-другому заработает этот механизм, а это именно прежде всего для малого и среднего бизнеса", - сказал Калинин. "Что касается дополнительных кредитов в регионах, ну, средства в целом есть, это вопрос не только проработки с ведомствами и с регионами, которые теряют определенные деньги, но и необходимо поработать, как я уже сказал, с финансовыми властями, потому что здесь возникают вопросы макроэкономической стабильности", - ответил Путин.

https://ria.ru/20230822/potoki-1891595158.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, владимир путин, россия, александр калинин