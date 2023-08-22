https://ria.ru/20230822/kostin-1891481276.html

Правительство выдвинуло Костина кандидатом в совет директоров ОСК

Правительство выдвинуло Костина кандидатом в совет директоров ОСК - РИА Новости, 22.08.2023

Правительство выдвинуло Костина кандидатом в совет директоров ОСК

Правительство России выдвинуло главу ВТБ Андрея Костина кандидатом для избрания в совет директоров АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК), сообщает РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T12:30

2023-08-22T12:30

2023-08-22T12:30

россия

андрей костин (банкир)

михаил мишустин

объединенная судостроительная корпорация

втб

ростех

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Правительство России выдвинуло главу ВТБ Андрея Костина кандидатом для избрания в совет директоров АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК), сообщает пресс-служба кабмина. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выдвижении кандидатов, которые будут представлять интересы Российской Федерации в совете директоров ОСК. "В список вошли 13 кандидатур. Среди них - первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков, глава Росморречфлота Захарий Джиоев, гендиректор акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" Евгений Дитрих, статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин...", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230711/bank-1883513654.html

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россия, андрей костин (банкир), михаил мишустин, объединенная судостроительная корпорация, втб, ростех