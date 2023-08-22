https://ria.ru/20230822/koran-1891611424.html

В Швеции подали еще 12 заявок на проведение акций с сожжением Корана

В Швеции подали еще 12 заявок на проведение акций с сожжением Корана - РИА Новости, 22.08.2023

В Швеции подали еще 12 заявок на проведение акций с сожжением Корана

Организатор акций с сожжением Корана в Швеции мигрант Салван Момика отправил властям королевства 12 новых заявок на проведение своих акций в Стокгольме, Мальмё... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T21:10

2023-08-22T21:10

2023-08-22T21:10

швеция

стокгольм (город)

иран

организация исламского сотрудничества

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Организатор акций с сожжением Корана в Швеции мигрант Салван Момика отправил властям королевства 12 новых заявок на проведение своих акций в Стокгольме, Мальмё и Эребру, сообщает Sveriges Radio. "Салван Момика, который ранее привлек к себе большое внимание, когда сжег Коран... подал 12 новых заявок на сожжение Корана в разных местах Стокгольма, Мальмё и Эребру в течение следующих трех недель", - говорится в сообщении. Отмечается, что заявки были поданы в понедельник, однако еще не были одобрены. На прошлой неделе в пятницу в Стокгольме прошла акция с сожжением Корана около посольства Ирана, ее организатором был мигрант Салван Момика. Также на прошлой неделе Государственное миграционное управление Швеции рассматривало вопрос о праве Салвана Момики находиться в Швеции. Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли летом в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.

https://ria.ru/20230821/koran-1891328875.html

https://ria.ru/20230806/evropeyskoe-1888269512.html

швеция

стокгольм (город)

иран

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

швеция, стокгольм (город), иран, организация исламского сотрудничества