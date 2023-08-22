Рейтинг@Mail.ru
В Швеции подали еще 12 заявок на проведение акций с сожжением Корана - РИА Новости, 22.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:10 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/koran-1891611424.html
В Швеции подали еще 12 заявок на проведение акций с сожжением Корана
В Швеции подали еще 12 заявок на проведение акций с сожжением Корана - РИА Новости, 22.08.2023
В Швеции подали еще 12 заявок на проведение акций с сожжением Корана
Организатор акций с сожжением Корана в Швеции мигрант Салван Момика отправил властям королевства 12 новых заявок на проведение своих акций в Стокгольме, Мальмё... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T21:10
2023-08-22T21:10
швеция
стокгольм (город)
иран
организация исламского сотрудничества
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882883057_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_8966a1e91f4b63f4cafcdba9e81886d6.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Организатор акций с сожжением Корана в Швеции мигрант Салван Момика отправил властям королевства 12 новых заявок на проведение своих акций в Стокгольме, Мальмё и Эребру, сообщает Sveriges Radio. "Салван Момика, который ранее привлек к себе большое внимание, когда сжег Коран... подал 12 новых заявок на сожжение Корана в разных местах Стокгольма, Мальмё и Эребру в течение следующих трех недель", - говорится в сообщении. Отмечается, что заявки были поданы в понедельник, однако еще не были одобрены. На прошлой неделе в пятницу в Стокгольме прошла акция с сожжением Корана около посольства Ирана, ее организатором был мигрант Салван Момика. Также на прошлой неделе Государственное миграционное управление Швеции рассматривало вопрос о праве Салвана Момики находиться в Швеции. Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли летом в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.
https://ria.ru/20230821/koran-1891328875.html
https://ria.ru/20230806/evropeyskoe-1888269512.html
швеция
стокгольм (город)
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882883057_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_d591e23a75573b070bd4095fcbdf4ab5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
швеция, стокгольм (город), иран, организация исламского сотрудничества
Швеция, Стокгольм (город), Иран, Организация исламского сотрудничества
В Швеции подали еще 12 заявок на проведение акций с сожжением Корана

Sveriges Radio: организатор акций сожжения Корана в Швеции подал 12 новых заявок

© AP Photo / Vahid SalemiДемонстрация у посольства Швеции в Тегеране
Демонстрация у посольства Швеции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Демонстрация у посольства Швеции в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Организатор акций с сожжением Корана в Швеции мигрант Салван Момика отправил властям королевства 12 новых заявок на проведение своих акций в Стокгольме, Мальмё и Эребру, сообщает Sveriges Radio.
«
"Салван Момика, который ранее привлек к себе большое внимание, когда сжег Коран... подал 12 новых заявок на сожжение Корана в разных местах Стокгольма, Мальмё и Эребру в течение следующих трех недель", - говорится в сообщении.
Верующие в мечети - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
СМИ: в Швеции напали на организатора акций с сожжением Корана
21 августа, 16:24
Отмечается, что заявки были поданы в понедельник, однако еще не были одобрены.
На прошлой неделе в пятницу в Стокгольме прошла акция с сожжением Корана около посольства Ирана, ее организатором был мигрант Салван Момика.
Также на прошлой неделе Государственное миграционное управление Швеции рассматривало вопрос о праве Салвана Момики находиться в Швеции.
Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли летом в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.
Участники акции против сожжения Корана в Ливане - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
"Играют с огнем". К чему приведет европейское богохульство
6 августа, 08:00
 
ШвецияСтокгольм (город)ИранОрганизация исламского сотрудничества
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала