https://ria.ru/20230822/koran-1891584731.html
Источник: МИД Турции вновь вызвал датского дипломата из-за сожжения Корана
Источник: МИД Турции вновь вызвал датского дипломата из-за сожжения Корана - РИА Новости, 22.08.2023
Источник: МИД Турции вновь вызвал датского дипломата из-за сожжения Корана
МИД Турции вновь вызвал поверенного в делах посольства Дании из-за акции по сожжению Корана в Копенгагене, сообщил РИА Новости дипломатический источник в... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T18:47
2023-08-22T18:47
2023-08-22T18:47
в мире
дания
копенгаген
анкара (провинция)
турция
мид турции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882883057_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_8966a1e91f4b63f4cafcdba9e81886d6.jpg
АНКАРА, 22 авг - РИА Новости. МИД Турции вновь вызвал поверенного в делах посольства Дании из-за акции по сожжению Корана в Копенгагене, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. "Поверенный в делах посольства Дании в Анкаре был вызван в наше министерство в пятницу, 18 августа, и в понедельник, 21 августа (вчера), в связи с сожжением священного Корана перед нашим посольством в Копенгагене и посольствами некоторых мусульманских стран. После повторения этого подлого нападения сегодня (22 августа) поверенный в делах посольства Дании в Анкаре был вновь вызван в министерство",- сообщил собеседник агентства. По его словам, временному поверенному в делах еще раз подчеркнули, что "Анкара самым решительным образом осуждает и протестует против этих действий, призвала датские власти принять конкретные меры для прекращения этих нападений".
https://ria.ru/20230821/koran-1891328875.html
дания
копенгаген
анкара (провинция)
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882883057_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_d591e23a75573b070bd4095fcbdf4ab5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дания, копенгаген, анкара (провинция), турция, мид турции
В мире, Дания, Копенгаген, Анкара (провинция), Турция, МИД Турции
Источник: МИД Турции вновь вызвал датского дипломата из-за сожжения Корана
МИД Турции вновь вызвал датского дипломата из-за сожжения Корана в Копенгагене