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Источник: МИД Турции вновь вызвал датского дипломата из-за сожжения Корана - РИА Новости, 22.08.2023
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18:47 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/koran-1891584731.html
Источник: МИД Турции вновь вызвал датского дипломата из-за сожжения Корана
Источник: МИД Турции вновь вызвал датского дипломата из-за сожжения Корана - РИА Новости, 22.08.2023
Источник: МИД Турции вновь вызвал датского дипломата из-за сожжения Корана
МИД Турции вновь вызвал поверенного в делах посольства Дании из-за акции по сожжению Корана в Копенгагене, сообщил РИА Новости дипломатический источник в... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T18:47
2023-08-22T18:47
в мире
дания
копенгаген
анкара (провинция)
турция
мид турции
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АНКАРА, 22 авг - РИА Новости. МИД Турции вновь вызвал поверенного в делах посольства Дании из-за акции по сожжению Корана в Копенгагене, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. "Поверенный в делах посольства Дании в Анкаре был вызван в наше министерство в пятницу, 18 августа, и в понедельник, 21 августа (вчера), в связи с сожжением священного Корана перед нашим посольством в Копенгагене и посольствами некоторых мусульманских стран. После повторения этого подлого нападения сегодня (22 августа) поверенный в делах посольства Дании в Анкаре был вновь вызван в министерство",- сообщил собеседник агентства. По его словам, временному поверенному в делах еще раз подчеркнули, что "Анкара самым решительным образом осуждает и протестует против этих действий, призвала датские власти принять конкретные меры для прекращения этих нападений".
https://ria.ru/20230821/koran-1891328875.html
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в мире, дания, копенгаген, анкара (провинция), турция, мид турции
В мире, Дания, Копенгаген, Анкара (провинция), Турция, МИД Турции
Источник: МИД Турции вновь вызвал датского дипломата из-за сожжения Корана

МИД Турции вновь вызвал датского дипломата из-за сожжения Корана в Копенгагене

© AP Photo / Vahid SalemiУчастники акции против сожжения Корана
Участники акции против сожжения Корана - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Участники акции против сожжения Корана. Архивное фото
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АНКАРА, 22 авг - РИА Новости. МИД Турции вновь вызвал поверенного в делах посольства Дании из-за акции по сожжению Корана в Копенгагене, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
«
"Поверенный в делах посольства Дании в Анкаре был вызван в наше министерство в пятницу, 18 августа, и в понедельник, 21 августа (вчера), в связи с сожжением священного Корана перед нашим посольством в Копенгагене и посольствами некоторых мусульманских стран. После повторения этого подлого нападения сегодня (22 августа) поверенный в делах посольства Дании в Анкаре был вновь вызван в министерство",- сообщил собеседник агентства.
По его словам, временному поверенному в делах еще раз подчеркнули, что "Анкара самым решительным образом осуждает и протестует против этих действий, призвала датские власти принять конкретные меры для прекращения этих нападений".
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В миреДанияКопенгагенАнкара (провинция)ТурцияМИД Турции
 
 
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