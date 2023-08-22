https://ria.ru/20230822/koran-1891584731.html

Источник: МИД Турции вновь вызвал датского дипломата из-за сожжения Корана

Источник: МИД Турции вновь вызвал датского дипломата из-за сожжения Корана - РИА Новости, 22.08.2023

Источник: МИД Турции вновь вызвал датского дипломата из-за сожжения Корана

МИД Турции вновь вызвал поверенного в делах посольства Дании из-за акции по сожжению Корана в Копенгагене, сообщил РИА Новости дипломатический источник в... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T18:47

2023-08-22T18:47

2023-08-22T18:47

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мид турции

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АНКАРА, 22 авг - РИА Новости. МИД Турции вновь вызвал поверенного в делах посольства Дании из-за акции по сожжению Корана в Копенгагене, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. "Поверенный в делах посольства Дании в Анкаре был вызван в наше министерство в пятницу, 18 августа, и в понедельник, 21 августа (вчера), в связи с сожжением священного Корана перед нашим посольством в Копенгагене и посольствами некоторых мусульманских стран. После повторения этого подлого нападения сегодня (22 августа) поверенный в делах посольства Дании в Анкаре был вновь вызван в министерство",- сообщил собеседник агентства. По его словам, временному поверенному в делах еще раз подчеркнули, что "Анкара самым решительным образом осуждает и протестует против этих действий, призвала датские власти принять конкретные меры для прекращения этих нападений".

https://ria.ru/20230821/koran-1891328875.html

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копенгаген

анкара (провинция)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, дания, копенгаген, анкара (провинция), турция, мид турции