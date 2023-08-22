https://ria.ru/20230822/kontrudar-1891419434.html

Россия наступает. В США запаниковали из-за грозного контрудара Путина

Россия наступает. В США запаниковали из-за грозного контрудара Путина - РИА Новости, 22.08.2023

Россия наступает. В США запаниковали из-за грозного контрудара Путина

США необходимо начать процесс мирного урегулирования украинского конфликта до того, как российское наступление завершится успехом, а Владимир Путин объявит о... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T04:34

2023-08-22T04:34

2023-08-22T04:34

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. США необходимо начать процесс мирного урегулирования украинского конфликта до того, как российское наступление завершится успехом, а Владимир Путин объявит о победе над коллективным Западом, такое мнение выразили консультант Государственного департамента США Уэсли Саттервайт и аналитик центра изучения демократии Люнебургского университета Лейфана в Германии Алекс Бурилков в статье для National Interest.По мнению аналитиков, необходимо обратить внимание на то, что Россия не только ведет бои на юге, но и начала собственное наступление на севере, российское общество и экономика остаются относительно стабильными, а президент страны Владимир Путин не отказывается от стремления достигнуть всех намеченных целей спецоперации."Если российские войска смогут проникнуть вглубь украинской территории и занять регионы, которые Москва определила в качестве своих целей, то конфликт закончится значимой победой России <…>. Ущерб, нанесенный репутации США и альянса НАТО, будет колоссальным, поскольку в украинские вооруженные силы уже поступило лучшее натовское вооружение, и Россия сможет заявить, что она в одиночку противостояла Западу и победила", — говорится в материале.Эксперты отмечают, что с точки зрения американских интересов довольно неплохим вариантом разрешения конфликта мог бы стать "корейский сценарий" с закреплением границ по линии фронта и отказом Украины от четырех областей взамен на западные гарантии безопасности."Это определенно не было бы худшим исходом с американской точки зрения. Вашингтон сможет постепенно разрядить напряженность в отношениях с Москвой и восстановить диалог о будущей траектории европейской архитектуры безопасности. Важно то, что Соединенные Штаты, наконец, смогут снова сосредоточиться на Тихом океане", — полагают авторы статьи.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Москва высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230822/krym-1891417758.html

https://ria.ru/20230822/ukraintsy-1891411490.html

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