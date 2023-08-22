https://ria.ru/20230822/kontrnastuplenie-1891474399.html

Киев может активизировать контрнаступление перед зимой, пишут СМИ

Киев может активизировать контрнаступление перед зимой, пишут СМИ - РИА Новости, 22.08.2023

Киев может активизировать контрнаступление перед зимой, пишут СМИ

Киев может активизировать попытки наступления в ближайшие недели из-за опасений, что приход зимы и осадки осложнят ситуацию на фронте, пишет швейцарское издание РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T12:03

2023-08-22T12:03

2023-08-22T12:03

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

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ЖЕНЕВА, 22 авг - РИА Новости. Киев может активизировать попытки наступления в ближайшие недели из-за опасений, что приход зимы и осадки осложнят ситуацию на фронте, пишет швейцарское издание Temps со ссылкой на украинских военных. "Следующие несколько недель будут решающими и жестокими… Признаки наводят на мысль, что украинская армия очень скоро попробует сделать все возможное", - пишет газета. Издание уточняет, что форсирование наступления может быть связано с опасениями за продвижение войск во время зимней погоды. "С грязью, потом со снегом и отсутствием растительности мы оказываемся на открытом пространстве. Все останавливается и замирает", - цитирует газета офицера ВСУ. По данным Temps, обучение украинских военных в Польше как раз было направлено на подготовку к "самой яростной" фазе наступления. Украинское контрнаступление на южно-донецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь–июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230822/f-16-1891409495.html

https://ria.ru/20230821/kontrnastuplenie-1891199118.html

https://ria.ru/20230820/ukraina-1891097076.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, украина