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Киев может активизировать контрнаступление перед зимой, пишут СМИ - РИА Новости, 22.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:03 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/kontrnastuplenie-1891474399.html
Киев может активизировать контрнаступление перед зимой, пишут СМИ
Киев может активизировать контрнаступление перед зимой, пишут СМИ - РИА Новости, 22.08.2023
Киев может активизировать контрнаступление перед зимой, пишут СМИ
Киев может активизировать попытки наступления в ближайшие недели из-за опасений, что приход зимы и осадки осложнят ситуацию на фронте, пишет швейцарское издание РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T12:03
2023-08-22T12:03
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
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ЖЕНЕВА, 22 авг - РИА Новости. Киев может активизировать попытки наступления в ближайшие недели из-за опасений, что приход зимы и осадки осложнят ситуацию на фронте, пишет швейцарское издание Temps со ссылкой на украинских военных. "Следующие несколько недель будут решающими и жестокими… Признаки наводят на мысль, что украинская армия очень скоро попробует сделать все возможное", - пишет газета. Издание уточняет, что форсирование наступления может быть связано с опасениями за продвижение войск во время зимней погоды. "С грязью, потом со снегом и отсутствием растительности мы оказываемся на открытом пространстве. Все останавливается и замирает", - цитирует газета офицера ВСУ. По данным Temps, обучение украинских военных в Польше как раз было направлено на подготовку к "самой яростной" фазе наступления. Украинское контрнаступление на южно-донецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь–июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230822/f-16-1891409495.html
https://ria.ru/20230821/kontrnastuplenie-1891199118.html
https://ria.ru/20230820/ukraina-1891097076.html
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вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина
Киев может активизировать контрнаступление перед зимой, пишут СМИ

Temps: Киев может активизировать контрнаступление, опасаясь зимы и осадков

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 22 авг - РИА Новости. Киев может активизировать попытки наступления в ближайшие недели из-за опасений, что приход зимы и осадки осложнят ситуацию на фронте, пишет швейцарское издание Temps со ссылкой на украинских военных.
"Следующие несколько недель будут решающими и жестокими… Признаки наводят на мысль, что украинская армия очень скоро попробует сделать все возможное", - пишет газета.
Издание уточняет, что форсирование наступления может быть связано с опасениями за продвижение войск во время зимней погоды.
"С грязью, потом со снегом и отсутствием растительности мы оказываемся на открытом пространстве. Все останавливается и замирает", - цитирует газета офицера ВСУ.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Пентагон выдвинул Украине ряд условий для согласия на передачу F-16
00:39
По данным Temps, обучение украинских военных в Польше как раз было направлено на подготовку к "самой яростной" фазе наступления.
Украинское контрнаступление на южно-донецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
"Не ожидали": в США признали горькую правду о контрнаступлении
Вчера, 09:19
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь–июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
СМИ узнали о разногласиях Вашингтона и Киева из-за контрнаступления
20 августа, 10:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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