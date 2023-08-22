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Минобороны Украины призвало готовиться к затяжному и тяжелому конфликту - РИА Новости, 22.08.2023
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17:02 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/konflikt-1891557091.html
Минобороны Украины призвало готовиться к затяжному и тяжелому конфликту
Минобороны Украины призвало готовиться к затяжному и тяжелому конфликту - РИА Новости, 22.08.2023
Минобороны Украины призвало готовиться к затяжному и тяжелому конфликту
Министр обороны Украины Алексей Резников призвал соотечественников готовиться к "затяжному и тяжелому" конфликту. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T17:02
2023-08-22T17:02
в мире
украина
алексей резников
россия
москва
владимир путин
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников призвал соотечественников готовиться к "затяжному и тяжелому" конфликту. "Война может быть длительной. У нас будут еще мучительные потери… Сейчас и на будущее ключ к нашей победе в том, что будут чувствовать люди", — приводит слова Резникова издание "Зеркало недели". Ранее в июле телеканал CNN сообщал, что глава минобороны Украины Алексей Резников утверждает, что украинское контрнаступление отстает от графика. Тогда он отметил, что "представление о том, что каждое контрнаступление должно быть быстрым, - ошибочное". При этом Резников также перечислил ряд причин, по которым темпы контрнаступления могут быть более медленными, чем ожидалось. Среди них - "длинная линия фронта", "большое количество врагов", "вопрос противовоздушной обороны", а вооруженный конфликт, по его словам, - это не "компьютерная игра". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для Москвы является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. В Кремле добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230822/ukraina-1891504052.html
https://ria.ru/20230822/gretsiya-1891489986.html
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в мире, украина, алексей резников, россия, москва, владимир путин
В мире, Украина, Алексей Резников, Россия, Москва, Владимир Путин
Минобороны Украины призвало готовиться к затяжному и тяжелому конфликту

Резников призвал готовиться к затяжному конфликту с мучительными потерями

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников призвал соотечественников готовиться к "затяжному и тяжелому" конфликту.
«
"Война может быть длительной. У нас будут еще мучительные потери… Сейчас и на будущее ключ к нашей победе в том, что будут чувствовать люди", — приводит слова Резникова издание "Зеркало недели".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Бывший французский разведчик назвал реальную причину конфликта на Украине
Вчера, 14:02
Ранее в июле телеканал CNN сообщал, что глава минобороны Украины Алексей Резников утверждает, что украинское контрнаступление отстает от графика. Тогда он отметил, что "представление о том, что каждое контрнаступление должно быть быстрым, - ошибочное". При этом Резников также перечислил ряд причин, по которым темпы контрнаступления могут быть более медленными, чем ожидалось. Среди них - "длинная линия фронта", "большое количество врагов", "вопрос противовоздушной обороны", а вооруженный конфликт, по его словам, - это не "компьютерная игра".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для Москвы является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. В Кремле добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Афины, Греция - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Оппозиция в Греции выступила против участия страны в конфликте на Украине
Вчера, 13:14
 
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