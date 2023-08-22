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Бесконечная драма. Режиссер раскрыл сценарий США на Украине - РИА Новости, 22.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:40 22.08.2023 (обновлено: 09:39 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/konflikt-1891423515.html
Бесконечная драма. Режиссер раскрыл сценарий США на Украине
Бесконечная драма. Режиссер раскрыл сценарий США на Украине - РИА Новости, 22.08.2023
Бесконечная драма. Режиссер раскрыл сценарий США на Украине
США нужна затяжная война на Украине для максимизации доходов, такое мнение выразил украинский режиссер Игорь Лопатенок в интервью Golos Eu. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T06:40
2023-08-22T09:39
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
америка
игорь лопатенок
дмитрий медведев
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. США нужна затяжная война на Украине для максимизации доходов, такое мнение выразил украинский режиссер Игорь Лопатенок в интервью Golos Eu."Америке не нужна победоносная война в Украине, потому что это будет победоносная война либо одной, либо другой стороны, что приведет к эскалации конфликта. Америке нужна бесконечная война", — полагает он.По мнению режиссера, США нужно противостояние, которое было бы аналогично борьбе с терроризмом и войне в Афганистане, потому что сценарий "управляемого и долгосрочного конфликта" позволяет им максимизировать доход от производства и продажи вооружений."Самый главный источник денег — это печатный станок, который находится в руках американского правительства. Поэтому бессмысленно продавать оружие кому-то на сторону, нужно продавать оружие американскому правительству. Главное, чтобы его на складах постоянно не хватало. Вот этим и занят господин Зеленский. Он обеспечивает менеджмент "счастливости" ВПК США", — констатировал Лопатенок.Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также заявил, что Запад не заинтересован в переговорах по мирному урегулированию на Украине, назвав это "лукавой позицией", так как он стремится "раскручивать военный маховик", чтобы заработать как можно больше денег для своего оборонно-промышленного комплекса.
https://ria.ru/20230822/rossiya-1891414607.html
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в мире, сша, украина, америка, игорь лопатенок, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Америка, Игорь Лопатенок, Дмитрий Медведев
Бесконечная драма. Режиссер раскрыл сценарий США на Украине

Украинский режиссер Лопатенок: США нужна затяжная война, а не победоносная

© Фото : предоставлено пресс-службой Игоря ЛопатенкаИгорь Лопатенок
Игорь Лопатенок - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Игоря Лопатенка
Игорь Лопатенок. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. США нужна затяжная война на Украине для максимизации доходов, такое мнение выразил украинский режиссер Игорь Лопатенок в интервью Golos Eu.
"Америке не нужна победоносная война в Украине, потому что это будет победоносная война либо одной, либо другой стороны, что приведет к эскалации конфликта. Америке нужна бесконечная война", — полагает он.
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По мнению режиссера, США нужно противостояние, которое было бы аналогично борьбе с терроризмом и войне в Афганистане, потому что сценарий "управляемого и долгосрочного конфликта" позволяет им максимизировать доход от производства и продажи вооружений.
«
"Самый главный источник денег — это печатный станок, который находится в руках американского правительства. Поэтому бессмысленно продавать оружие кому-то на сторону, нужно продавать оружие американскому правительству. Главное, чтобы его на складах постоянно не хватало. Вот этим и занят господин Зеленский. Он обеспечивает менеджмент "счастливости" ВПК США", — констатировал Лопатенок.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также заявил, что Запад не заинтересован в переговорах по мирному урегулированию на Украине, назвав это "лукавой позицией", так как он стремится "раскручивать военный маховик", чтобы заработать как можно больше денег для своего оборонно-промышленного комплекса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаАмерикаИгорь ЛопатенокДмитрий Медведев
 
 
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