https://ria.ru/20230822/komitet-1891425527.html

МИД поддержал выбор Омана для заседания конституционного комитета по Сирии

МИД поддержал выбор Омана для заседания конституционного комитета по Сирии - РИА Новости, 22.08.2023

МИД поддержал выбор Омана для заседания конституционного комитета по Сирии

Россия поддерживает выбор Омана как места проведения следующего заседания конституционного комитета по Сирии, само заседание может пройти в Маскате до конца... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T07:18

2023-08-22T07:18

2023-08-22T07:18

сирия

россия

маскат (город)

фейсал микдад

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия поддерживает выбор Омана как места проведения следующего заседания конституционного комитета по Сирии, само заседание может пройти в Маскате до конца года, сообщили РИА Новости в МИД РФ. В ведомстве напомнили, что предыдущее заседание межсирийского конституционного комитета состоялось летом 2022 года. "Затяжная пауза в деятельности комитета возникла вследствие того, что Швейцария фактически отказалась от традиционного нейтралитета и заняла резко антироссийскую позицию в контексте украинского кризиса. Это создало серьезные трудности с обеспечением беспрепятственного прибытия в Женеву и нахождения там российских представителей, командируемых для сопровождения заседаний комитета", - пояснили в МИД, заметив, что "в сложившейся ситуации сирийская проправительственная делегация также отказалась от поездки в Швейцарию". В МИД отметили, что по этой причине "возник вопрос о подборе альтернативной Женеве площадки для проведения межсирийских консультаций в формате конституционного комитета". "Исходим из того, что с учетом состоявшегося возвращения Сирии в Лигу арабских государств ею могла бы стать одна из арабских столиц", - сказали в ведомстве. "По итогам прошедшей недавно в Каире встречи контактной группы ЛАГ по Сирии на министерском уровне с участием главы МИД Сирии Фейсала Микдада принято совместное заявление, в котором говорится о планах организовать очередное заседание редакционной комиссии Конституционного комитета в Маскате до конца текущего года... Принимая во внимание то, что оманцы зарекомендовали себя в качестве авторитетных и непредвзятых посредников, предоставляющих добрые услуги по содействию решению различных чувствительных региональных проблем, поддерживаем этот выбор", - заключили в МИД.

https://ria.ru/20230622/zheneva-1879715602.html

https://ria.ru/20230812/siriya-1889753239.html

сирия

россия

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сирия, россия, маскат (город), фейсал микдад, лига арабских государств, в мире