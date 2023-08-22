МИД поддержал выбор Омана для заседания конституционного комитета по Сирии
МИД поддерживает выбор Омана для заседания конституционного комитета по Сирии
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Вид на Королевский дворец Каср аль-Алм в Омане. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия поддерживает выбор Омана как места проведения следующего заседания конституционного комитета по Сирии, само заседание может пройти в Маскате до конца года, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
В ведомстве напомнили, что предыдущее заседание межсирийского конституционного комитета состоялось летом 2022 года.
"Затяжная пауза в деятельности комитета возникла вследствие того, что Швейцария фактически отказалась от традиционного нейтралитета и заняла резко антироссийскую позицию в контексте украинского кризиса. Это создало серьезные трудности с обеспечением беспрепятственного прибытия в Женеву и нахождения там российских представителей, командируемых для сопровождения заседаний комитета", - пояснили в МИД, заметив, что "в сложившейся ситуации сирийская проправительственная делегация также отказалась от поездки в Швейцарию".
В МИД отметили, что по этой причине "возник вопрос о подборе альтернативной Женеве площадки для проведения межсирийских консультаций в формате конституционного комитета". "Исходим из того, что с учетом состоявшегося возвращения Сирии в Лигу арабских государств ею могла бы стать одна из арабских столиц", - сказали в ведомстве.
"По итогам прошедшей недавно в Каире встречи контактной группы ЛАГ по Сирии на министерском уровне с участием главы МИД Сирии Фейсала Микдада принято совместное заявление, в котором говорится о планах организовать очередное заседание редакционной комиссии Конституционного комитета в Маскате до конца текущего года... Принимая во внимание то, что оманцы зарекомендовали себя в качестве авторитетных и непредвзятых посредников, предоставляющих добрые услуги по содействию решению различных чувствительных региональных проблем, поддерживаем этот выбор", - заключили в МИД.