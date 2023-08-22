https://ria.ru/20230822/kombinat-1891535402.html

На предприятии в Челябинске объяснили появление оранжевого дыма в городе

На предприятии в Челябинске объяснили появление оранжевого дыма в городе - РИА Новости, 22.08.2023

На предприятии в Челябинске объяснили появление оранжевого дыма в городе

Нештатная ситуация произошла на одной из домен Челябинского металлургического комбината (ЧМК), вызвавшая появление оранжевого столба дыма, идет служебное... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T15:47

2023-08-22T15:47

2023-08-22T16:38

челябинский металлургический комбинат

челябинская область

челябинск

алексей текслер

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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ЧЕЛЯБИНСК, 22 авг — РИА Новости. Нештатная ситуация произошла на одной из домен Челябинского металлургического комбината (ЧМК), вызвавшая появление оранжевого столба дыма, идет служебное расследование, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия, входящего в состав холдинга "Мечел"."При выпуске чугуна случился "обрыв" летки, при этом наблюдался кратковременный выход взвеси запыленного воздуха. Выпуск сразу был закрыт", — отметили в ЧМК.Как утверждается, оранжевый цвет дыма обусловлен наличием оксида железа, взвешенные частицы осели на территории предприятия."В данный момент технологический процесс восстановлен, проводится служебное расследование", — добавили в пресс-службе.В региональном правительстве напомнили, что накануне губернатор области Алексей Текслер на "Мечеле" проконтролировал реализацию взятых предприятием обязательств по сокращению выбросов. Губернатор посетил "Мечел", "Мечел-Кокс" и ознакомился с ходом реализации программы модернизации производств, направленной на снижение загрязняющих выбросов.Ранее были заключены соглашения между "Мечелом", Минприроды, Росприроднадзором и правительством Челябинской области о сокращении выбросов в атмосферный воздух. В рамках дополнительного соглашения между правительством региона и "Мечелом" компания взяла на себя повышенные обязательства по снижению выбросов и предотвращению сброса сточных вод.

https://ria.ru/20230714/razgermetizatsiya-1884135755.html

челябинская область

челябинск

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челябинский металлургический комбинат, челябинская область, челябинск, алексей текслер, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)