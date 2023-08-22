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На предприятии в Челябинске объяснили появление оранжевого дыма в городе - РИА Новости, 22.08.2023
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15:47 22.08.2023 (обновлено: 16:38 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/kombinat-1891535402.html
На предприятии в Челябинске объяснили появление оранжевого дыма в городе
На предприятии в Челябинске объяснили появление оранжевого дыма в городе - РИА Новости, 22.08.2023
На предприятии в Челябинске объяснили появление оранжевого дыма в городе
Нештатная ситуация произошла на одной из домен Челябинского металлургического комбината (ЧМК), вызвавшая появление оранжевого столба дыма, идет служебное... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T15:47
2023-08-22T16:38
челябинский металлургический комбинат
челябинская область
челябинск
алексей текслер
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 авг — РИА Новости. Нештатная ситуация произошла на одной из домен Челябинского металлургического комбината (ЧМК), вызвавшая появление оранжевого столба дыма, идет служебное расследование, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия, входящего в состав холдинга "Мечел"."При выпуске чугуна случился "обрыв" летки, при этом наблюдался кратковременный выход взвеси запыленного воздуха. Выпуск сразу был закрыт", — отметили в ЧМК.Как утверждается, оранжевый цвет дыма обусловлен наличием оксида железа, взвешенные частицы осели на территории предприятия."В данный момент технологический процесс восстановлен, проводится служебное расследование", — добавили в пресс-службе.В региональном правительстве напомнили, что накануне губернатор области Алексей Текслер на "Мечеле" проконтролировал реализацию взятых предприятием обязательств по сокращению выбросов. Губернатор посетил "Мечел", "Мечел-Кокс" и ознакомился с ходом реализации программы модернизации производств, направленной на снижение загрязняющих выбросов.Ранее были заключены соглашения между "Мечелом", Минприроды, Росприроднадзором и правительством Челябинской области о сокращении выбросов в атмосферный воздух. В рамках дополнительного соглашения между правительством региона и "Мечелом" компания взяла на себя повышенные обязательства по снижению выбросов и предотвращению сброса сточных вод.
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челябинский металлургический комбинат, челябинская область, челябинск, алексей текслер, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Челябинский металлургический комбинат, Челябинская область, Челябинск, Алексей Текслер, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
На предприятии в Челябинске объяснили появление оранжевого дыма в городе

С территории комбината "Мечел" в Челябинске выбросило столб оранжевого дыма

© РИА Новости / Егор Слизяк | Перейти в медиабанкГлавный вход в здание заводоуправления ОАО "ЧМК" в Челябинске
Главный вход в здание заводоуправления ОАО ЧМК в Челябинске - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Егор Слизяк
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Главный вход в здание заводоуправления ОАО "ЧМК" в Челябинске. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 авг — РИА Новости. Нештатная ситуация произошла на одной из домен Челябинского металлургического комбината (ЧМК), вызвавшая появление оранжевого столба дыма, идет служебное расследование, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия, входящего в состав холдинга "Мечел".
"При выпуске чугуна случился "обрыв" летки, при этом наблюдался кратковременный выход взвеси запыленного воздуха. Выпуск сразу был закрыт", — отметили в ЧМК.
Как утверждается, оранжевый цвет дыма обусловлен наличием оксида железа, взвешенные частицы осели на территории предприятия.
"В данный момент технологический процесс восстановлен, проводится служебное расследование", — добавили в пресс-службе.
В региональном правительстве напомнили, что накануне губернатор области Алексей Текслер на "Мечеле" проконтролировал реализацию взятых предприятием обязательств по сокращению выбросов. Губернатор посетил "Мечел", "Мечел-Кокс" и ознакомился с ходом реализации программы модернизации производств, направленной на снижение загрязняющих выбросов.
Ранее были заключены соглашения между "Мечелом", Минприроды, Росприроднадзором и правительством Челябинской области о сокращении выбросов в атмосферный воздух. В рамках дополнительного соглашения между правительством региона и "Мечелом" компания взяла на себя повышенные обязательства по снижению выбросов и предотвращению сброса сточных вод.
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Челябинский металлургический комбинатЧелябинская областьЧелябинскАлексей ТекслерМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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