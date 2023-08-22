Рейтинг@Mail.ru
Путин на совете БРИКС поднял вопрос климатической проблематики - РИА Новости, 22.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:16 22.08.2023 (обновлено: 20:34 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/klimat-1891592746.html
Путин на совете БРИКС поднял вопрос климатической проблематики
Путин на совете БРИКС поднял вопрос климатической проблематики - РИА Новости, 22.08.2023
Путин на совете БРИКС поднял вопрос климатической проблематики
Россия готова к совместной работе для продвижения более сбалансированных подходов к климатической проблематике на международной арене, заявил президент РФ... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T19:16
2023-08-22T20:34
россия
брикс
экономика
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891603692_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_286a4a2e07451000e381fed032b1bea0.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия готова к совместной работе для продвижения более сбалансированных подходов к климатической проблематике на международной арене, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к участникам делового форума БРИКС.В числе приоритетных направлений взаимодействия Путин назвал координацию подходов участников БРИКС по тематике поддержки малых и средних предприятий, содействие в вопросах административного и налогового регулирования, цифровизации, электронной торговли, участия в цепочках добавленной стоимости."Не менее значимо продолжать развивать сотрудничество в рамках БРИКС в области декарбонизации экономики, снижения антропогенного воздействия на природу, адаптации к изменениям климата. Россия готова к совместной работе для продвижения более сбалансированных подходов к климатической проблематике на международной арене", - сказал он.Путин добавил, что Россия реализует национальную стратегию низкоуглеродного развития."Планируем достичь углеродной нейтральности российской экономики не позднее 2060 года, в том числе за счёт внедрения технологических инноваций, модернизации инфраструктуры для доступа к недорогой и чистой энергии, сохранения экосистем на суше и море. При этом исходим из того, что выполнению климатических целей могут способствовать самые разные технологии, в том числе те, что уже давно используются, такие как атомная генерация, гидроэнергетика, газовое моторное топливо", - рассказал он.
https://ria.ru/20230822/rynok-1891598509.html
https://ria.ru/20230802/pogoda-1887758523.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891603692_675:942:2150:2048_1920x0_80_0_0_12102dcec39d3efd73fb3ae9e53b064d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, брикс, экономика, владимир путин
Россия, БРИКС, Экономика, Владимир Путин
Путин на совете БРИКС поднял вопрос климатической проблематики

Путин на совете БРИКС поднял вопрос международной климатической проблематики

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТрансляция обращения президента России Владимира Путина к участникам бизнес-форума саммита БРИКС в ЮАР
Трансляция обращения президента России Владимира Путина к участникам бизнес-форума саммита БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Трансляция обращения президента России Владимира Путина к участникам бизнес-форума саммита БРИКС в ЮАР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия готова к совместной работе для продвижения более сбалансированных подходов к климатической проблематике на международной арене, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к участникам делового форума БРИКС.
В числе приоритетных направлений взаимодействия Путин назвал координацию подходов участников БРИКС по тематике поддержки малых и средних предприятий, содействие в вопросах административного и налогового регулирования, цифровизации, электронной торговли, участия в цепочках добавленной стоимости.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Путин: страны БРИКС решают сложные задачи на фоне нестабильности рынков
Вчера, 19:35
«
"Не менее значимо продолжать развивать сотрудничество в рамках БРИКС в области декарбонизации экономики, снижения антропогенного воздействия на природу, адаптации к изменениям климата. Россия готова к совместной работе для продвижения более сбалансированных подходов к климатической проблематике на международной арене", - сказал он.
Путин добавил, что Россия реализует национальную стратегию низкоуглеродного развития.
«
"Планируем достичь углеродной нейтральности российской экономики не позднее 2060 года, в том числе за счёт внедрения технологических инноваций, модернизации инфраструктуры для доступа к недорогой и чистой энергии, сохранения экосистем на суше и море. При этом исходим из того, что выполнению климатических целей могут способствовать самые разные технологии, в том числе те, что уже давно используются, такие как атомная генерация, гидроэнергетика, газовое моторное топливо", - рассказал он.
Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Климатолог увидел тревожный сигнал для человечества из-за изменения климата
2 августа, 12:23
 
РоссияБРИКСЭкономикаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала