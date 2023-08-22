Путин на совете БРИКС поднял вопрос климатической проблематики
Путин на совете БРИКС поднял вопрос международной климатической проблематики
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТрансляция обращения президента России Владимира Путина к участникам бизнес-форума саммита БРИКС в ЮАР
Трансляция обращения президента России Владимира Путина к участникам бизнес-форума саммита БРИКС в ЮАР
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия готова к совместной работе для продвижения более сбалансированных подходов к климатической проблематике на международной арене, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к участникам делового форума БРИКС.
В числе приоритетных направлений взаимодействия Путин назвал координацию подходов участников БРИКС по тематике поддержки малых и средних предприятий, содействие в вопросах административного и налогового регулирования, цифровизации, электронной торговли, участия в цепочках добавленной стоимости.
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"Не менее значимо продолжать развивать сотрудничество в рамках БРИКС в области декарбонизации экономики, снижения антропогенного воздействия на природу, адаптации к изменениям климата. Россия готова к совместной работе для продвижения более сбалансированных подходов к климатической проблематике на международной арене", - сказал он.
Путин добавил, что Россия реализует национальную стратегию низкоуглеродного развития.
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"Планируем достичь углеродной нейтральности российской экономики не позднее 2060 года, в том числе за счёт внедрения технологических инноваций, модернизации инфраструктуры для доступа к недорогой и чистой энергии, сохранения экосистем на суше и море. При этом исходим из того, что выполнению климатических целей могут способствовать самые разные технологии, в том числе те, что уже давно используются, такие как атомная генерация, гидроэнергетика, газовое моторное топливо", - рассказал он.