https://ria.ru/20230822/kino-1891486442.html
На фасадах Пушкинского музея в "Ночь кино" покажут фильмы о Ван Гоге
На фасадах Пушкинского музея в "Ночь кино" покажут фильмы о Ван Гоге - РИА Новости, 22.08.2023
На фасадах Пушкинского музея в "Ночь кино" покажут фильмы о Ван Гоге
Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина покажет на своих фасадах фрагменты из документальных фильмов о Винсенте Ван Гоге в рамках акции... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T12:53
2023-08-22T12:53
2023-08-22T12:53
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина покажет на своих фасадах фрагменты из документальных фильмов о Винсенте Ван Гоге в рамках акции "Ночь кино", сообщили в пресс-службе музея. "ГМИИ им. А.С. Пушкина присоединится к ежегодной акции "Ночь кино", которая пройдет в Москве 26 августа (в субботу). На внешней колоннаде главного здания музея будут показаны отрывки из фильмов о Винсенте ван Гоге: "Ван Гог. На пороге вечности", "Ван Гог. С любовью, Винсент", "Винсент и Тео" и "Жажда жизни" и других", – говорится в сообщении.Организаторы отметили, что важной частью вечера станет дискуссия "Ван Гог: идеальный герой кино" с участием заместителя директора ГМИИ по научной работе, куратора выставки "После импрессионизма. Русская живопись в диалоге с новым западным искусством" Ильи Доронченкова и главы направления художественных программ Московской школы кино и куратора курса "Художественная постановка", художника театра и кино Аддиса Гаджиева. Творчество Ван Гога будет обсуждаться в контексте кинематографа и мировой живописи, подчеркнули в пресс-службе. Ежегодная акция "Ночь кино" пройдет с 26 на 27 августа.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, винсент ван гог, музеи, кино и сериалы
Культура, Москва, Винсент Ван Гог, Музеи, Кино и сериалы
На фасадах Пушкинского музея в "Ночь кино" покажут фильмы о Ван Гоге
На фасадах Пушкинского музея в "Ночь кино" покажут отрывки из фильмов о Ван Гоге
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина покажет на своих фасадах фрагменты из документальных фильмов о Винсенте Ван Гоге в рамках акции "Ночь кино", сообщили в пресс-службе музея.
«
"ГМИИ им. А.С. Пушкина присоединится к ежегодной акции "Ночь кино", которая пройдет в Москве 26 августа (в субботу). На внешней колоннаде главного здания музея будут показаны отрывки из фильмов о Винсенте ван Гоге: "Ван Гог. На пороге вечности", "Ван Гог. С любовью, Винсент", "Винсент и Тео" и "Жажда жизни" и других", – говорится в сообщении.
Организаторы отметили, что важной частью вечера станет дискуссия "Ван Гог: идеальный герой кино" с участием заместителя директора ГМИИ по научной работе, куратора выставки "После импрессионизма. Русская живопись в диалоге с новым западным искусством" Ильи Доронченкова и главы направления художественных программ Московской школы кино и куратора курса "Художественная постановка", художника театра и кино Аддиса Гаджиева.
Творчество Ван Гога будет обсуждаться в контексте кинематографа и мировой живописи, подчеркнули в пресс-службе.
Ежегодная акция "Ночь кино" пройдет с 26 на 27 августа.
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