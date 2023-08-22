https://ria.ru/20230822/khusnullin-1891583724.html

Хуснуллин: более 360 домов не стали сносить в Волновахе и Мариуполе

Хуснуллин: более 360 домов не стали сносить в Волновахе и Мариуполе - РИА Новости, 22.08.2023

Хуснуллин: более 360 домов не стали сносить в Волновахе и Мариуполе

В Волновахе и Мариуполе будет восстановлено более 360 многоквартирных домов, которые ранее планировали снести из-за серьезных повреждений, сообщил вице-премьер... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T18:44

2023-08-22T18:44

2023-08-22T18:44

волноваха

мариуполь

россия

марат хуснуллин

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В Волновахе и Мариуполе будет восстановлено более 360 многоквартирных домов, которые ранее планировали снести из-за серьезных повреждений, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. "В Мариуполе были повреждены более 70% многоквартирных домов, немало таких объектов и в Волновахе. При этом у сотен зданий зафиксированы нарушения несущих конструкций, поэтому изначально речь шла об их сносе. Однако по результатам комплексной строительно-технической экспертизы проектировщиками были предложены надежные решения, благодаря которым стало возможным восстановить более 360 многоэтажек с соблюдением норм, предъявляемых к безопасности жилья", – цитирует Хуснуллина пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ), занимающегося восстановлением новых регионов страны. По его словам, специалисты заново отстраивают целые блоки и пролеты зданий, проводят работы по укреплению конструктивных элементов и усилению опорных конструкций, внутренних стен и перегородок. Единый заказчик в сфере строительства подготовил в Волновахе жилищный фонд к предстоящей зиме. Закрыты тепловые контуры зданий – отремонтированы кровли, установлены окна, двери и новые системы отопления, также указывается в сообщении. "Ремонтно-восстановительные работы уже завершены более чем в 100 домах Волновахи, на оставшихся объектах строители продолжают работы в местах общего пользования и на придомовых территориях. Также уже восстановлены две городские школы и часть корпусов центральной районной больницы", – рассказал гендиректор Единого заказчика Карен Оганесян. Также, как ранее сообщал генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов, в Волновахе под контролем специалистов компании восстановлены магистральные сети водоснабжения и водоотведения. В результате проведенных ремонтно-восстановительных работ давление в системах будет доведено до нормативного, и уже в середине сентября около 26 тысяч жителей города будут обеспечены качественными услугами. Перед ФРТ поставлены задачи по восстановлению и социально-экономическому развитию новых регионов. Первоочередная - обновление коммунальной инфраструктуры. Речь идет о восстановлении, модернизации и строительстве объектов водо- и теплоснабжения, водоотведения, указывается в сообщении. В нем уточняется, что данная работа предусмотрена программой комплексного развития и модернизации ЖКХ новых регионов. Она синхронизирована со всеми программами развития четырех новых субъектов России. "Несмотря на то, что срок работы в новых регионах еще не очень большой, результаты уже заметны, и их чувствуют сотни тысяч жителей в самых разных населенных пунктах. Так, в прошлом году мы в кратчайшие сроки подготовили к зиме критически важную коммунальную инфраструктуру и запустили поврежденные объекты теплоснабжения Мариуполя, Волновахи, Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Энергодара и Мелитополя", - подытожил Шагиахметов.

https://ria.ru/20230816/frt-1890376523.html

https://realty.ria.ru/20230814/aeroport-1889906584.html

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мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

волноваха, мариуполь, россия, марат хуснуллин