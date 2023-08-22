https://ria.ru/20230822/kater-1891494143.html

Самолет ВКС России уничтожил второй за сутки катер ВСУ в Черном море

Самолет ВКС России уничтожил второй за сутки катер ВСУ в Черном море - РИА Новости, 22.08.2023

Самолет ВКС России уничтожил второй за сутки катер ВСУ в Черном море

Российский самолет уничтожил второй за сутки украинский военный катер в Черном море — на этот раз вблизи острова Змеиный, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T13:27

2023-08-22T13:27

2023-08-22T16:16

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

россия

черное море

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российский самолет уничтожил второй за сутки украинский военный катер в Черном море — на этот раз вблизи острова Змеиный, сообщили в Минобороны."Около 11:00 мск восточнее острова Змеиный самолетом ВКС России уничтожен быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ", — уточнили в ведомстве.Ранее сообщалось об обнаружении разведывательного катера в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря. Его обезвредил экипаж истребителя Су-30СМ.ВСУ периодически пытаются атаковать морскими дронами объекты в Крыму, в том числе мост через Керченский пролив. На прошлой неделе корабли Черноморского флота "Пытливый" и "Василий Быков" обнаружили и уничтожили украинский безэкипажный катер, пытавшийся атаковать их в 237 километрах юго-западнее Севастополя.

https://ria.ru/20230822/su-30sm-1891422862.html

россия

черное море

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры уничтожения катера с десантной группой ВСУ у острова Змеиный Кадры уничтожения катера с десантной группой ВСУ у острова Змеиный 2023-08-22T13:27 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, россия, черное море