https://ria.ru/20230822/kater-1891494143.html
Самолет ВКС России уничтожил второй за сутки катер ВСУ в Черном море
Самолет ВКС России уничтожил второй за сутки катер ВСУ в Черном море - РИА Новости, 22.08.2023
Самолет ВКС России уничтожил второй за сутки катер ВСУ в Черном море
Российский самолет уничтожил второй за сутки украинский военный катер в Черном море — на этот раз вблизи острова Змеиный, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T13:27
2023-08-22T13:27
2023-08-22T16:16
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
россия
черное море
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российский самолет уничтожил второй за сутки украинский военный катер в Черном море — на этот раз вблизи острова Змеиный, сообщили в Минобороны."Около 11:00 мск восточнее острова Змеиный самолетом ВКС России уничтожен быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ", — уточнили в ведомстве.Ранее сообщалось об обнаружении разведывательного катера в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря. Его обезвредил экипаж истребителя Су-30СМ.ВСУ периодически пытаются атаковать морскими дронами объекты в Крыму, в том числе мост через Керченский пролив. На прошлой неделе корабли Черноморского флота "Пытливый" и "Василий Быков" обнаружили и уничтожили украинский безэкипажный катер, пытавшийся атаковать их в 237 километрах юго-западнее Севастополя.
https://ria.ru/20230822/su-30sm-1891422862.html
россия
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Кадры уничтожения катера с десантной группой ВСУ у острова Змеиный
Кадры уничтожения катера с десантной группой ВСУ у острова Змеиный
2023-08-22T13:27
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PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, россия, черное море
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Россия, Черное море
Самолет ВКС России уничтожил второй за сутки катер ВСУ в Черном море
ВКС России уничтожили катер с десантниками ВСУ близ острова Змеиный