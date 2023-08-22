https://ria.ru/20230822/karshering-1891462954.html

BelkaCar примет меры после инцидента с оставленным шприцем в автомобиле

BelkaCar примет меры после инцидента с оставленным шприцем в автомобиле - РИА Новости, 22.08.2023

BelkaCar примет меры после инцидента с оставленным шприцем в автомобиле

Каршеринг BelkaCar не может раскрывать деталей инцидента со шприцем, пока идет следствие, однако сервис примет меры в отношении пользователя, нарушившего... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T11:19

2023-08-22T11:19

2023-08-22T11:19

происшествия

москва

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Каршеринг BelkaCar не может раскрывать деталей инцидента со шприцем, пока идет следствие, однако сервис примет меры в отношении пользователя, нарушившего правила, сообщили РИА Новости в пресс-службе. В понедельник в пресс-службе московского главка МВД сообщили, что ребенок укололся о шприц в каршеринге в Москве - острый предмет с "неизвестным веществом" был воткнут в сиденье. Полиция проводит проверку, шприц направлен на экспертизу. Каршеринг BelkaCar также выясняет обстоятельства произошедшего. "До тех пор, пока будет проводиться следствие, не можем раскрывать никаких дополнительных деталей. По результатам внутренней проверки примем меры относительно пользователя, который нарушил правила сервиса", - говорится в сообщении. В компании уточнили, до конца августа планируется запустить новую система рейтинга вождения пользователей, которая позволит выявлять нарушителей и точечно работать с нарушениями.

https://ria.ru/20230822/shprits-1891452356.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва