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BelkaCar примет меры после инцидента с оставленным шприцем в автомобиле - РИА Новости, 22.08.2023
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11:19 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/karshering-1891462954.html
BelkaCar примет меры после инцидента с оставленным шприцем в автомобиле
BelkaCar примет меры после инцидента с оставленным шприцем в автомобиле - РИА Новости, 22.08.2023
BelkaCar примет меры после инцидента с оставленным шприцем в автомобиле
Каршеринг BelkaCar не может раскрывать деталей инцидента со шприцем, пока идет следствие, однако сервис примет меры в отношении пользователя, нарушившего... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T11:19
2023-08-22T11:19
происшествия
москва
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Каршеринг BelkaCar не может раскрывать деталей инцидента со шприцем, пока идет следствие, однако сервис примет меры в отношении пользователя, нарушившего правила, сообщили РИА Новости в пресс-службе. В понедельник в пресс-службе московского главка МВД сообщили, что ребенок укололся о шприц в каршеринге в Москве - острый предмет с "неизвестным веществом" был воткнут в сиденье. Полиция проводит проверку, шприц направлен на экспертизу. Каршеринг BelkaCar также выясняет обстоятельства произошедшего. "До тех пор, пока будет проводиться следствие, не можем раскрывать никаких дополнительных деталей. По результатам внутренней проверки примем меры относительно пользователя, который нарушил правила сервиса", - говорится в сообщении. В компании уточнили, до конца августа планируется запустить новую система рейтинга вождения пользователей, которая позволит выявлять нарушителей и точечно работать с нарушениями.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
BelkaCar примет меры после инцидента с оставленным шприцем в автомобиле

Каршеринг BelkaCar примет меры в отношении пользователя после ЧП со шприцем

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМашина службы каршеринга "Belka Car" едет по Моховой улице в Москве
Машина службы каршеринга Belka Car едет по Моховой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Машина службы каршеринга "Belka Car" едет по Моховой улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Каршеринг BelkaCar не может раскрывать деталей инцидента со шприцем, пока идет следствие, однако сервис примет меры в отношении пользователя, нарушившего правила, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
В понедельник в пресс-службе московского главка МВД сообщили, что ребенок укололся о шприц в каршеринге в Москве - острый предмет с "неизвестным веществом" был воткнут в сиденье. Полиция проводит проверку, шприц направлен на экспертизу. Каршеринг BelkaCar также выясняет обстоятельства произошедшего.
"До тех пор, пока будет проводиться следствие, не можем раскрывать никаких дополнительных деталей. По результатам внутренней проверки примем меры относительно пользователя, который нарушил правила сервиса", - говорится в сообщении.
В компании уточнили, до конца августа планируется запустить новую система рейтинга вождения пользователей, которая позволит выявлять нарушителей и точечно работать с нарушениями.
Автомобиль сервиса московского каршеринга Belka Car - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Стало известно вещество из шприца, которым укололся ребенок в каршеринге
10:27
 
ПроисшествияМосква
 
 
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