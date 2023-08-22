https://ria.ru/20230822/kadry-1891582637.html
Путин призвал обеспечить кадровый суверенитет России
Путин призвал обеспечить кадровый суверенитет России - РИА Новости, 22.08.2023
Путин призвал обеспечить кадровый суверенитет России
Необходимо обеспечить кадровый суверенитет России, в том числе и по наиболее дефицитным рабочим профессиям, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T18:39
2023-08-22T18:39
2023-08-22T18:39
владимир путин
общество
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Необходимо обеспечить кадровый суверенитет России, в том числе и по наиболее дефицитным рабочим профессиям, сообщил президент России Владимир Путин. "Важная тема здесь – это обеспечение кадрового суверенитета страны, подготовка специалистов, в том числе по наиболее дефицитным рабочим профессиям. Ключевой механизм такой работы – это федеральный проект "Профессионалитет". Он охватывает около тысячи опорных предприятий в 24 отраслях реального сектора и сотни колледжей по всей стране", - сказал Путин во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По словам президента, за пять лет с помощью этого проекта не менее одного миллиона человек должны получить современные и востребованные рабочие профессии, "поэтому очень важно и дальше сохранить тесную связку образовательной системы, отраслей производства, работодателей". Также президент отметил, что в стране действуют специальные программы по повышению производительности труда в экономике. На сегодняшний день в рамках программы "Профессионалитет" мероприятиями охвачено примерно 5 тысяч предприятий. "Конечно, это только начало, но это уже около 100 тысяч специалистов, они прошли обучение методом так называемого "бережного" или "бережливого" производства", - сказал Путин. Президент отметил, что необходимо продолжать развивать такие программы в том числе с помощью Федерального центра компетенций. "Коллеги отмечают, что участники программ добиваются реальных результатов, имея ввиду прирост добавленной стоимости на производствах. И нужно, конечно, расширять такие практики и масштабировать их. В том числе с помощью Федерального центра компетенций", - добавил Путин.
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владимир путин, общество
Путин призвал обеспечить кадровый суверенитет России
Путин призвал обеспечить кадровый суверенитет России, включая рабочие профессии
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Необходимо обеспечить кадровый суверенитет России, в том числе и по наиболее дефицитным рабочим профессиям, сообщил президент России Владимир Путин.
"Важная тема здесь – это обеспечение кадрового суверенитета страны, подготовка специалистов, в том числе по наиболее дефицитным рабочим профессиям. Ключевой механизм такой работы – это федеральный проект "Профессионалитет". Он охватывает около тысячи опорных предприятий в 24 отраслях реального сектора и сотни колледжей по всей стране", - сказал Путин во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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По словам президента, за пять лет с помощью этого проекта не менее одного миллиона человек должны получить современные и востребованные рабочие профессии, "поэтому очень важно и дальше сохранить тесную связку образовательной системы, отраслей производства, работодателей".
Также президент отметил, что в стране действуют специальные программы по повышению производительности труда в экономике. На сегодняшний день в рамках программы "Профессионалитет" мероприятиями охвачено примерно 5 тысяч предприятий. "Конечно, это только начало, но это уже около 100 тысяч специалистов, они прошли обучение методом так называемого "бережного" или "бережливого" производства", - сказал Путин.
Президент отметил, что необходимо продолжать развивать такие программы в том числе с помощью Федерального центра компетенций.
"Коллеги отмечают, что участники программ добиваются реальных результатов, имея ввиду прирост добавленной стоимости на производствах. И нужно, конечно, расширять такие практики и масштабировать их. В том числе с помощью Федерального центра компетенций", - добавил Путин.
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