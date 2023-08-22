Украина хочет получить крылатые ракеты JASSM для захвата Крыма, пишут СМИ
Forbes: Украина хочет получить от США крылатые ракеты JASSM для ударов по Крыму
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. David Scott-GaughanЗагрузка ракет JASSM на борт стратегического бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. David Scott-Gaughan
Загрузка ракет JASSM на борт стратегического бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Украина хочет получить от США крылатые ракеты JASSM, которые якобы могут помочь Киеву "захватить" Крым, сообщает Forbes.
Как отмечает журнал, истребители F-16 "пока не совместимы с ракетами Storm Shadow или SCALP, но совместимы с JASSM". Согласно его данным, "соединив F-16 с JASSM, украинские ВВС смогут удвоить свои силы". Крылатые ракеты JASSM "находятся в списке желаний" Украины, подчеркивает журнал.
"F-16, оснащенные JASSM, могут сыграть решающую роль в реализации долгосрочного плана министра обороны Украины Алексея Резникова по возвращению Крыма "без боя", - приводит журнал слова аналитика аналитического центра RAND Corporation Бринна Таннехилла.
Как отмечает аналитик, предстоит еще долгий путь, прежде чем истребители F-16 поступят на вооружение Украины. При этом, по его словам, "остаётся открытым" вопрос о том, насколько они повлияют на исход конфликта.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен позднее сказала, что страна направит Киеву 19 истребителей F-16, а Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды передадут еще 42.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Россия ранее уже направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.