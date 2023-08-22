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Украина хочет получить крылатые ракеты JASSM для захвата Крыма, пишут СМИ - РИА Новости, 22.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:49 22.08.2023 (обновлено: 10:52 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/jassm-1891444661.html
Украина хочет получить крылатые ракеты JASSM для захвата Крыма, пишут СМИ
Украина хочет получить крылатые ракеты JASSM для захвата Крыма, пишут СМИ - РИА Новости, 22.08.2023
Украина хочет получить крылатые ракеты JASSM для захвата Крыма, пишут СМИ
Украина хочет получить от США крылатые ракеты JASSM, которые якобы могут помочь Киеву "захватить" Крым, сообщает Forbes. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T09:49
2023-08-22T10:52
специальная военная операция на украине
республика крым
f-16
украина
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Украина хочет получить от США крылатые ракеты JASSM, которые якобы могут помочь Киеву "захватить" Крым, сообщает Forbes. Как отмечает журнал, истребители F-16 "пока не совместимы с ракетами Storm Shadow или SCALP, но совместимы с JASSM". Согласно его данным, "соединив F-16 с JASSM, украинские ВВС смогут удвоить свои силы". Крылатые ракеты JASSM "находятся в списке желаний" Украины, подчеркивает журнал. "F-16, оснащенные JASSM, могут сыграть решающую роль в реализации долгосрочного плана министра обороны Украины Алексея Резникова по возвращению Крыма "без боя", - приводит журнал слова аналитика аналитического центра RAND Corporation Бринна Таннехилла. Как отмечает аналитик, предстоит еще долгий путь, прежде чем истребители F-16 поступят на вооружение Украины. При этом, по его словам, "остаётся открытым" вопрос о том, насколько они повлияют на исход конфликта. Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен позднее сказала, что страна направит Киеву 19 истребителей F-16, а Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды передадут еще 42. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия ранее уже направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230822/f-16-1891409495.html
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республика крым
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республика крым, f-16, украина
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, F-16, Украина
Украина хочет получить крылатые ракеты JASSM для захвата Крыма, пишут СМИ

Forbes: Украина хочет получить от США крылатые ракеты JASSM для ударов по Крыму

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. David Scott-GaughanЗагрузка ракет JASSM на борт стратегического бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США
Загрузка ракет JASSM на борт стратегического бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. David Scott-Gaughan
Загрузка ракет JASSM на борт стратегического бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Украина хочет получить от США крылатые ракеты JASSM, которые якобы могут помочь Киеву "захватить" Крым, сообщает Forbes.
Как отмечает журнал, истребители F-16 "пока не совместимы с ракетами Storm Shadow или SCALP, но совместимы с JASSM". Согласно его данным, "соединив F-16 с JASSM, украинские ВВС смогут удвоить свои силы". Крылатые ракеты JASSM "находятся в списке желаний" Украины, подчеркивает журнал.
"F-16, оснащенные JASSM, могут сыграть решающую роль в реализации долгосрочного плана министра обороны Украины Алексея Резникова по возвращению Крыма "без боя", - приводит журнал слова аналитика аналитического центра RAND Corporation Бринна Таннехилла.
Как отмечает аналитик, предстоит еще долгий путь, прежде чем истребители F-16 поступят на вооружение Украины. При этом, по его словам, "остаётся открытым" вопрос о том, насколько они повлияют на исход конфликта.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
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Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен позднее сказала, что страна направит Киеву 19 истребителей F-16, а Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды передадут еще 42.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Россия ранее уже направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
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