https://ria.ru/20230822/istrebiteli-1891444433.html

В Британии назвали критическую проблему с F-16 для Украины

В Британии назвали критическую проблему с F-16 для Украины - РИА Новости, 22.08.2023

В Британии назвали критическую проблему с F-16 для Украины

Истребители F-16, чью поставку Украине недавно одобрили Дания и Нидерланды, уступают новым поколениям самолетов, сообщил британский военный эксперт Шон Белл в... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T09:48

2023-08-22T09:48

2023-08-22T10:39

в мире

украина

дания

нидерланды

метте фредериксен

владимир зеленский

сергей лавров

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Истребители F-16, чью поставку Украине недавно одобрили Дания и Нидерланды, уступают новым поколениям самолетов, сообщил британский военный эксперт Шон Белл в интервью Times Radio."Я сам летал на датском F-16 в 90-х годах. Это хорошие самолеты, но они уже устарели. Датчане планировали вывести их из эксплуатации в середине следующего года. Как и любая старая машина, эти истребители будут менее надежными", — признался он.Аналитик также напомнил, что западные пилоты не будут управлять F-16 в зоне боевых действий на Украине, так как это приведет к эскалации конфликта с Россией.В минувшую пятницу высокопоставленный представитель администрации Белого дома рассказал РИА Новости, что США решили одобрить передачу Украине F-16 от Дании и Нидерландов. По его словам, киевские власти получат их от третьих стран после завершения подготовки летчиков ВСУ.Премьер-министр Дании Метте Фредериксен позднее сообщила, что ее страна направит Украине 19 истребителей F-16. В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды передадут еще 42 самолета.Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, появление у ВСУ техники, способной нести ядерное оружие, будет рассматриваться Москвой как угроза со стороны Запада. Кроме того, президент Владимир Путин заявлял, что, если Украина получит указанные истребители, но базироваться при этом они будут за ее пределами, Москва рассмотрит варианты их поражения.

https://ria.ru/20230821/f-16-1891403639.html

https://ria.ru/20230821/zelenskiy-1891300482.html

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в мире, украина, дания, нидерланды, метте фредериксен, владимир зеленский, сергей лавров, вооруженные силы украины, f-16