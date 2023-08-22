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В Иркутске осудили экс-сотрудников ГУФСИН за превышение полномочий

В Иркутске осудили экс-сотрудников ГУФСИН за превышение полномочий - РИА Новости, 22.08.2023

В Иркутске осудили экс-сотрудников ГУФСИН за превышение полномочий

Пятерых сотрудников ГУФСИН в Иркутске осудили к лишению свободы на срок от 4 до 5 лет за превышение должностных полномочий, сообщает СУСК РФ по Иркутской... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T07:45

2023-08-22T07:45

2023-08-22T07:45

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ИРКУТСК, 22 авг - РИА Новости. Пятерых сотрудников ГУФСИН в Иркутске осудили к лишению свободы на срок от 4 до 5 лет за превышение должностных полномочий, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. "Иркутским областным судом подсудимые признаны виновными. Им назначено наказание от четырех до пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что осужденные также лишены права занимать должности на государственной службе сроком на 1,5 года. Установлено, что в конце ноября 2020 года старший оперуполномоченный оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Иркутской области, действуя умышленно, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, по надуманному основанию составил рапорты о необходимости перевода осуждённого и иных лиц, содержащихся в СИЗО, существенно нарушая их права, в результате 29-летнего осуждённого сначала перевели в одну камеру, а через два дня в другую, где в отношении него сокамерниками были совершены противоправные действия, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью. Расследование началось после того, как сестра осужденного обратилась к омбудсмену, заявив, что к ее брату в СИЗО применялись жестокие пытки, в результате чего тот стал инвалидом. В ходе следствия была установлена причастность к совершению данного преступления еще четверых сотрудников ГУФСИН.

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