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В Иркутске осудили экс-сотрудников ГУФСИН за превышение полномочий - РИА Новости, 22.08.2023
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07:45 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/irkutsk-1891426881.html
В Иркутске осудили экс-сотрудников ГУФСИН за превышение полномочий
В Иркутске осудили экс-сотрудников ГУФСИН за превышение полномочий - РИА Новости, 22.08.2023
В Иркутске осудили экс-сотрудников ГУФСИН за превышение полномочий
Пятерых сотрудников ГУФСИН в Иркутске осудили к лишению свободы на срок от 4 до 5 лет за превышение должностных полномочий, сообщает СУСК РФ по Иркутской... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T07:45
2023-08-22T07:45
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иркутская область
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ИРКУТСК, 22 авг - РИА Новости. Пятерых сотрудников ГУФСИН в Иркутске осудили к лишению свободы на срок от 4 до 5 лет за превышение должностных полномочий, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. "Иркутским областным судом подсудимые признаны виновными. Им назначено наказание от четырех до пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что осужденные также лишены права занимать должности на государственной службе сроком на 1,5 года. Установлено, что в конце ноября 2020 года старший оперуполномоченный оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Иркутской области, действуя умышленно, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, по надуманному основанию составил рапорты о необходимости перевода осуждённого и иных лиц, содержащихся в СИЗО, существенно нарушая их права, в результате 29-летнего осуждённого сначала перевели в одну камеру, а через два дня в другую, где в отношении него сокамерниками были совершены противоправные действия, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью. Расследование началось после того, как сестра осужденного обратилась к омбудсмену, заявив, что к ее брату в СИЗО применялись жестокие пытки, в результате чего тот стал инвалидом. В ходе следствия была установлена причастность к совершению данного преступления еще четверых сотрудников ГУФСИН.
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иркутск, россия, иркутская область, иркутский областной суд, происшествия
Иркутск, Россия, Иркутская область, Иркутский областной суд, Происшествия
В Иркутске осудили экс-сотрудников ГУФСИН за превышение полномочий

В Иркутске осудили пятерых экс-сотрудников ГУФСИН за превышение полномочий

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции возле изолятора временного содержания
Сотрудник полиции возле изолятора временного содержания - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции возле изолятора временного содержания. Архивное фото
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ИРКУТСК, 22 авг - РИА Новости. Пятерых сотрудников ГУФСИН в Иркутске осудили к лишению свободы на срок от 4 до 5 лет за превышение должностных полномочий, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
«
"Иркутским областным судом подсудимые признаны виновными. Им назначено наказание от четырех до пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что осужденные также лишены права занимать должности на государственной службе сроком на 1,5 года.
Установлено, что в конце ноября 2020 года старший оперуполномоченный оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Иркутской области, действуя умышленно, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, по надуманному основанию составил рапорты о необходимости перевода осуждённого и иных лиц, содержащихся в СИЗО, существенно нарушая их права, в результате 29-летнего осуждённого сначала перевели в одну камеру, а через два дня в другую, где в отношении него сокамерниками были совершены противоправные действия, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.
Расследование началось после того, как сестра осужденного обратилась к омбудсмену, заявив, что к ее брату в СИЗО применялись жестокие пытки, в результате чего тот стал инвалидом. В ходе следствия была установлена причастность к совершению данного преступления еще четверых сотрудников ГУФСИН.
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ИркутскРоссияИркутская областьИркутский областной судПроисшествия
 
 
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