https://ria.ru/20230822/iran-1891562164.html
Тегеран представил дрон-камикадзе Sina
Тегеран представил дрон-камикадзе Sina - РИА Новости, 22.08.2023
Тегеран представил дрон-камикадзе Sina
Дрон-камикадзе Sina, обладающий дальностью действия 5 километров, был представлен в Иране на выставке оборонной техники, организованной ко Дню оборонной... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T17:25
2023-08-22T17:25
2023-08-22T17:28
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Дрон-камикадзе Sina, обладающий дальностью действия 5 километров, был представлен в Иране на выставке оборонной техники, организованной ко Дню оборонной промышленности, передает агентство Mehr. "На выставке достижений министерства обороны был представлен дрон-камикадзе Sina. Этот беспилотник разработан и построен… (для поражения – ред.) таких целей, как (массовое – ред.) скопление людей и автомобилей… (Он – ред.) имеет малый вес и дальность действия 5 километров", - говорится в сообщении. Двигатель беспилотника электрический, а навигация может осуществляться как вручную, так и автоматически. Во вторник иранские СМИ сообщили, что президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе осмотра выставки последних достижений оборонной промышленности Ирана в День оборонной промышленности отдал распоряжение о передаче стратегических ракет "Хорремшехр" и "Хадж Касем" вооруженным силам страны и воздушно-космическим силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана), а также представил новейший беспилотный летательный аппарат Mohajer-10. Максимальный запас топлива этого беспилотника составляет 450 литров, максимальная масса груза – 300 килограммов, максимальная скорость – 210 километров в час. Mohajer-10 способен нести различные виды боеприпасов, бомбы Ghaem и Almas, а также оснащен системами радиоэлектронной борьбы и разведки. Кроме того, на выставке прошла презентация управляемых бомб Arman-1 и Arman-2, устанавливаемых на беспилотных летательных аппаратах.
https://ria.ru/20230623/raketa-1880058585.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, тегеран (город)
В мире, Иран, Тегеран (город)
Тегеран представил дрон-камикадзе Sina
Тегеран представил дрон-камикадзе Sina с дальностью действия 5 километров
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости.
Дрон-камикадзе Sina, обладающий дальностью действия 5 километров, был представлен в Иране на выставке оборонной техники, организованной ко Дню оборонной промышленности, передает агентство Mehr
.
"На выставке достижений министерства обороны был представлен дрон-камикадзе Sina. Этот беспилотник разработан и построен… (для поражения – ред.) таких целей, как (массовое – ред.) скопление людей и автомобилей… (Он – ред.) имеет малый вес и дальность действия 5 километров", - говорится в сообщении.
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Двигатель беспилотника электрический, а навигация может осуществляться как вручную, так и автоматически.
Во вторник иранские СМИ сообщили, что президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе осмотра выставки последних достижений оборонной промышленности Ирана в День оборонной промышленности отдал распоряжение о передаче стратегических ракет "Хорремшехр" и "Хадж Касем" вооруженным силам страны и воздушно-космическим силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана), а также представил новейший беспилотный летательный аппарат Mohajer-10. Максимальный запас топлива этого беспилотника составляет 450 литров, максимальная масса груза – 300 килограммов, максимальная скорость – 210 километров в час. Mohajer-10 способен нести различные виды боеприпасов, бомбы Ghaem и Almas, а также оснащен системами радиоэлектронной борьбы и разведки.
Кроме того, на выставке прошла презентация управляемых бомб Arman-1 и Arman-2, устанавливаемых на беспилотных летательных аппаратах.
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