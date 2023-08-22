https://ria.ru/20230822/ipoteka-1891473183.html

Ипотека - мелкий шрифт, подвохи и нюансы

Ипотека - мелкий шрифт, подвохи и нюансы - РИА Новости, 22.08.2023

Ипотека - мелкий шрифт, подвохи и нюансы

Для большинства людей ипотека – чуть ли не единственный способ наконец-то обзавестись собственным жильем. К чему (морально и финансово) должен подготовиться потенциальный ипотечник, и как понять, что зарплаты хватит на ежемесячные выплаты по кредиту? Правда, что ипотечник не может ремонтировать жилье и прописывать домочадцев без разрешения банка?

2023-08-22T12:00

2023-08-22T12:00

2023-08-22T12:02

пятый угол

подкаст

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Ипотека: мелкий шрифт, подвохи и нюансы Для большинства людей ипотека – чуть ли не единственный способ наконец-то обзавестись собственным жильем. К чему (морально и финансово) должен подготовиться потенциальный ипотечник, и как понять, что зарплаты хватит на ежемесячные выплаты по кредиту? Правда ли, что ипотечник не может ремонтировать жилье и прописывать в нем домочадцев без разрешения банка? audio/mpeg

Ипотека: мелкий шрифт, подвохи и нюансы Для большинства людей ипотека – чуть ли не единственный способ наконец-то обзавестись собственным жильем. К чему (морально и финансово) должен подготовиться потенциальный ипотечник, и как понять, что зарплаты хватит на ежемесячные выплаты по кредиту? Правда ли, что ипотечник не может ремонтировать жилье и прописывать в нем домочадцев без разрешения банка? audio/mpeg

Может ли ставка по кредиту измениться без уведомления заемщика, и какой должна быть финансовая подушка, чтобы даже в самые сложные жизненные периоды не сидеть на одной гречке из-за ипотечных платежей. Ищем ответы на волнующие вопросы с экспертом выпуска – руководителем департамента розничных продаж Альфа-Банка Кариной Кучерук.01:19 а ты - готов к ипотеке? 03:47 ипотека НЕ инвестиция07:50 где искать тайные скидки на ипотеку09:30 как Полина трижды случайно сбила ставку на ипотеку10:38 почему зарплатный банк – выгодный кредитор13:43 нюансы частичного и полного досрочного погашения17:42 как нельзя ремонтировать ипотечную квартиру19:13 зачем ипотечнику (и банку) целых две страховки22:50 может ли банк забрать квартиру за неуплату ипотеки23:40 почему важно сообщать банку о своих финансовых трудностях27:45 как быть образцовым ипотечником и ни в чем себе не отказыватьСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаВКонтактеiTunesCastboxGoogle PodcastsСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте, и в телеграм-канале РИА Недвижимость.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Олег Чижов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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