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Ипотека - мелкий шрифт, подвохи и нюансы - РИА Новости, 22.08.2023
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12:00 22.08.2023 (обновлено: 12:02 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/ipoteka-1891473183.html
Ипотека - мелкий шрифт, подвохи и нюансы
Ипотека - мелкий шрифт, подвохи и нюансы - РИА Новости, 22.08.2023
Ипотека - мелкий шрифт, подвохи и нюансы
Для большинства людей ипотека – чуть ли не единственный способ наконец-то обзавестись собственным жильем. К чему (морально и финансово) должен подготовиться потенциальный ипотечник, и как понять, что зарплаты хватит на ежемесячные выплаты по кредиту? Правда, что ипотечник не может ремонтировать жилье и прописывать домочадцев без разрешения банка?
2023-08-22T12:00
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пятый угол
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Ипотека: мелкий шрифт, подвохи и нюансы
Для большинства людей ипотека – чуть ли не единственный способ наконец-то обзавестись собственным жильем. К чему (морально и финансово) должен подготовиться потенциальный ипотечник, и как понять, что зарплаты хватит на ежемесячные выплаты по кредиту? Правда ли, что ипотечник не может ремонтировать жилье и прописывать в нем домочадцев без разрешения банка?
audio/mpeg
Ипотека: мелкий шрифт, подвохи и нюансы
Для большинства людей ипотека – чуть ли не единственный способ наконец-то обзавестись собственным жильем. К чему (морально и финансово) должен подготовиться потенциальный ипотечник, и как понять, что зарплаты хватит на ежемесячные выплаты по кредиту? Правда ли, что ипотечник не может ремонтировать жилье и прописывать в нем домочадцев без разрешения банка?
audio/mpeg
Может ли ставка по кредиту измениться без уведомления заемщика, и какой должна быть финансовая подушка, чтобы даже в самые сложные жизненные периоды не сидеть на одной гречке из-за ипотечных платежей. Ищем ответы на волнующие вопросы с экспертом выпуска – руководителем департамента розничных продаж Альфа-Банка Кариной Кучерук.01:19 а ты - готов к ипотеке? 03:47 ипотека НЕ инвестиция07:50 где искать тайные скидки на ипотеку09:30 как Полина трижды случайно сбила ставку на ипотеку10:38 почему зарплатный банк – выгодный кредитор13:43 нюансы частичного и полного досрочного погашения17:42 как нельзя ремонтировать ипотечную квартиру19:13 зачем ипотечнику (и банку) целых две страховки22:50 может ли банк забрать квартиру за неуплату ипотеки23:40 почему важно сообщать банку о своих финансовых трудностях27:45 как быть образцовым ипотечником и ни в чем себе не отказыватьСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаВКонтактеiTunesCastboxGoogle PodcastsСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте, и в телеграм-канале РИА Недвижимость.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Олег Чижов
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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подкаст, аудио
Пятый угол, Подкаст
Пятый угол

Ипотека - мелкий шрифт, подвохи и нюансы

Пятый угол
Ипотека: мелкий шрифт, подвохи и нюансы
12:00
Читать ria.ru в
Для большинства людей ипотека – чуть ли не единственный способ наконец-то обзавестись собственным жильем. К чему (морально и финансово) должен подготовиться потенциальный ипотечник, и как понять, что зарплаты хватит на ежемесячные выплаты по кредиту? Правда, что ипотечник не может ремонтировать жилье и прописывать домочадцев без разрешения банка?
Может ли ставка по кредиту измениться без уведомления заемщика, и какой должна быть финансовая подушка, чтобы даже в самые сложные жизненные периоды не сидеть на одной гречке из-за ипотечных платежей.
Ищем ответы на волнующие вопросы с экспертом выпуска – руководителем департамента розничных продаж Альфа-Банка Кариной Кучерук.
01:19 а ты - готов к ипотеке?
03:47 ипотека НЕ инвестиция
07:50 где искать тайные скидки на ипотеку
09:30 как Полина трижды случайно сбила ставку на ипотеку
10:38 почему зарплатный банк – выгодный кредитор
13:43 нюансы частичного и полного досрочного погашения
17:42 как нельзя ремонтировать ипотечную квартиру
19:13 зачем ипотечнику (и банку) целых две страховки
22:50 может ли банк забрать квартиру за неуплату ипотеки
23:40 почему важно сообщать банку о своих финансовых трудностях
27:45 как быть образцовым ипотечником и ни в чем себе не отказывать
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Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте, и в телеграм-канале РИА Недвижимость.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
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Монтаж: Олег Чижов
 
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