https://ria.ru/20230822/internet-1891439086.html

Глава Бурятии рассказал о проблемах с интернетом на Байкале

Глава Бурятии рассказал о проблемах с интернетом на Байкале - РИА Новости, 22.08.2023

Глава Бурятии рассказал о проблемах с интернетом на Байкале

Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал в телеграм-канале, что столкнулся с медленным интернетом во время своей поездки по Кабанскому району республики, который РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T09:30

2023-08-22T09:30

2023-08-22T10:58

байкал

алексей цыденов

республика бурятия

кабанский район

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал в телеграм-канале, что столкнулся с медленным интернетом во время своей поездки по Кабанскому району республики, который находится вдоль юго-восточного побережья озера Байкал. В эти дни в Бурятию приехали депутаты Госдумы, общественные и научные деятели для обсуждения внесения изменений в закон "О защите озера Байкал". "Еду в дороге с депутатами в Кабанском районе. Видео грузится уже час", - написал Цыденов, опубликовав смайл с рукой, прикрывающей лицо. Следующим постом через час и двадцать минут после жалобы на медленный интернет глава Бурятии смог загрузить видео длительностью 4,5 минуты и объемом в 63 мегабайта, на котором записано выступление депутата Госдумы Жанны Рябцевой в поселке Усть-Баргузин (Баргузинский район республики, 200 км по прямой к югу от Улан-Удэ).Кабанский район, в котором проживают около 60 тысяч человек, расположен в живописной долине вдоль южного и юго-восточного побережья озера Байкал. Протяженность береговой линии озера от границы с Иркутской областью реки Снежной на юге - до мыса Облом на севере составляет 218 км. По всей территории района проходят федеральная автомобильная трасса Москва-Владивосток и Восточно-Сибирская железнодорожная магистраль. Река Селенга делит район на две равные части, которые соединяет новый 774-метровый мост, самый протяженный в Бурятии.

https://ria.ru/20230820/buryatiya-1891088073.html

байкал

республика бурятия

кабанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

байкал, алексей цыденов, республика бурятия, кабанский район