Глава Бурятии рассказал о проблемах с интернетом на Байкале
Цыденов заявил, что его видео грузится уже час на Байкале из-за проблем с Сетью
Алексей Цыденов. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал в телеграм-канале, что столкнулся с медленным интернетом во время своей поездки по Кабанскому району республики, который находится вдоль юго-восточного побережья озера Байкал.
В эти дни в Бурятию приехали депутаты Госдумы, общественные и научные деятели для обсуждения внесения изменений в закон "О защите озера Байкал".
"Еду в дороге с депутатами в Кабанском районе. Видео грузится уже час", - написал Цыденов, опубликовав смайл с рукой, прикрывающей лицо.
Следующим постом через час и двадцать минут после жалобы на медленный интернет глава Бурятии смог загрузить видео длительностью 4,5 минуты и объемом в 63 мегабайта, на котором записано выступление депутата Госдумы Жанны Рябцевой в поселке Усть-Баргузин (Баргузинский район республики, 200 км по прямой к югу от Улан-Удэ).
Кабанский район, в котором проживают около 60 тысяч человек, расположен в живописной долине вдоль южного и юго-восточного побережья озера Байкал. Протяженность береговой линии озера от границы с Иркутской областью реки Снежной на юге - до мыса Облом на севере составляет 218 км. По всей территории района проходят федеральная автомобильная трасса Москва-Владивосток и Восточно-Сибирская железнодорожная магистраль. Река Селенга делит район на две равные части, которые соединяет новый 774-метровый мост, самый протяженный в Бурятии.