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Глава Бурятии рассказал о проблемах с интернетом на Байкале - РИА Новости, 22.08.2023
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09:30 22.08.2023 (обновлено: 10:58 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/internet-1891439086.html
Глава Бурятии рассказал о проблемах с интернетом на Байкале
Глава Бурятии рассказал о проблемах с интернетом на Байкале - РИА Новости, 22.08.2023
Глава Бурятии рассказал о проблемах с интернетом на Байкале
Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал в телеграм-канале, что столкнулся с медленным интернетом во время своей поездки по Кабанскому району республики, который РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T09:30
2023-08-22T10:58
байкал
алексей цыденов
республика бурятия
кабанский район
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал в телеграм-канале, что столкнулся с медленным интернетом во время своей поездки по Кабанскому району республики, который находится вдоль юго-восточного побережья озера Байкал. В эти дни в Бурятию приехали депутаты Госдумы, общественные и научные деятели для обсуждения внесения изменений в закон "О защите озера Байкал". "Еду в дороге с депутатами в Кабанском районе. Видео грузится уже час", - написал Цыденов, опубликовав смайл с рукой, прикрывающей лицо. Следующим постом через час и двадцать минут после жалобы на медленный интернет глава Бурятии смог загрузить видео длительностью 4,5 минуты и объемом в 63 мегабайта, на котором записано выступление депутата Госдумы Жанны Рябцевой в поселке Усть-Баргузин (Баргузинский район республики, 200 км по прямой к югу от Улан-Удэ).Кабанский район, в котором проживают около 60 тысяч человек, расположен в живописной долине вдоль южного и юго-восточного побережья озера Байкал. Протяженность береговой линии озера от границы с Иркутской областью реки Снежной на юге - до мыса Облом на севере составляет 218 км. По всей территории района проходят федеральная автомобильная трасса Москва-Владивосток и Восточно-Сибирская железнодорожная магистраль. Река Селенга делит район на две равные части, которые соединяет новый 774-метровый мост, самый протяженный в Бурятии.
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байкал
республика бурятия
кабанский район
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байкал, алексей цыденов, республика бурятия, кабанский район
Байкал, Алексей Цыденов, Республика Бурятия, Кабанский район
Глава Бурятии рассказал о проблемах с интернетом на Байкале

Цыденов заявил, что его видео грузится уже час на Байкале из-за проблем с Сетью

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Цыденов
Алексей Цыденов - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Цыденов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал в телеграм-канале, что столкнулся с медленным интернетом во время своей поездки по Кабанскому району республики, который находится вдоль юго-восточного побережья озера Байкал.
В эти дни в Бурятию приехали депутаты Госдумы, общественные и научные деятели для обсуждения внесения изменений в закон "О защите озера Байкал".
"Еду в дороге с депутатами в Кабанском районе. Видео грузится уже час", - написал Цыденов, опубликовав смайл с рукой, прикрывающей лицо.
Следующим постом через час и двадцать минут после жалобы на медленный интернет глава Бурятии смог загрузить видео длительностью 4,5 минуты и объемом в 63 мегабайта, на котором записано выступление депутата Госдумы Жанны Рябцевой в поселке Усть-Баргузин (Баргузинский район республики, 200 км по прямой к югу от Улан-Удэ).
Кабанский район, в котором проживают около 60 тысяч человек, расположен в живописной долине вдоль южного и юго-восточного побережья озера Байкал. Протяженность береговой линии озера от границы с Иркутской областью реки Снежной на юге - до мыса Облом на севере составляет 218 км. По всей территории района проходят федеральная автомобильная трасса Москва-Владивосток и Восточно-Сибирская железнодорожная магистраль. Река Селенга делит район на две равные части, которые соединяет новый 774-метровый мост, самый протяженный в Бурятии.
Регионы России. Республика Бурятия - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
В Бурятии ввели режим ЧС регионального масштаба
20 августа, 08:43
 
БайкалАлексей ЦыденовРеспублика БурятияКабанский район
 
 
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