https://ria.ru/20230822/instruktazh-1891506544.html
В Госдуме призвали объяснять школьникам, как действовать при атаке дрона
В Госдуме призвали объяснять школьникам, как действовать при атаке дрона - РИА Новости, 22.08.2023
В Госдуме призвали объяснять школьникам, как действовать при атаке дрона
Чтобы сохранить безопасность детей в школе, нужно проводить инструктаж по всем актуальным проблемам, в том числе на тему, что делать при атаке беспилотников,... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T14:12
2023-08-22T14:12
2023-08-22T14:50
общество
госдума рф
татьяна буцкая
единая россия
беспилотники
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Чтобы сохранить безопасность детей в школе, нужно проводить инструктаж по всем актуальным проблемам, в том числе на тему, что делать при атаке беспилотников, заявила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая (ЕР). "Школа должна защищать детей от любых опасных ситуаций. Все живут в одном мире и должны быть готовы к защите. Надо ли такой инструктаж проводить? Очевидно надо, потому что мы живем в современной реальности", - ответила она на вопрос РИА Новости о необходимости проведения инструктажа в школе по атаке беспилотников.Она уточнила, что в школах регулярно проводятся инструкции по предотвращению всех опасных ситуаций, ведь на учителях и директоре лежит дополнительная ответственность за жизнь и здоровье детей. "Я уверена в том, что схема отработки этих писем(о мерах безопасности) выстроена. И по каждому направлению ведется работа", - добавила парламентарий.
https://ria.ru/20230822/sistema-1891416215.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, татьяна буцкая, единая россия, беспилотники
Общество, Госдума РФ, Татьяна Буцкая, Единая Россия, Беспилотники
В Госдуме призвали объяснять школьникам, как действовать при атаке дрона
Депутат Буцкая призвала проводить в школах инструктаж о действиях при атаке БПЛА