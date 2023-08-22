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Экономист оценил возможность двузначной инфляции в России в 2023 году - РИА Новости, 22.08.2023
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04:36 22.08.2023 (обновлено: 06:33 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/inflyatsiya-1891419591.html
Экономист оценил возможность двузначной инфляции в России в 2023 году
Экономист оценил возможность двузначной инфляции в России в 2023 году - РИА Новости, 22.08.2023
Экономист оценил возможность двузначной инфляции в России в 2023 году
Двузначная инфляция в России в этом году маловероятна, в том числе из-за эффекта базы, хотя начало следующего года будет "непростым", такое мнение высказал в... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T04:36
2023-08-22T06:33
россия
экономика
николай иванов
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
эксперт ра
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Двузначная инфляция в России в этом году маловероятна, в том числе из-за эффекта базы, хотя начало следующего года будет "непростым", такое мнение высказал в интервью РИА Новости заместитель генерального директора "Эксперт РА" Николай Иванов.По данным Минэкономразвития, инфляция в России в годовом выражении на 14 августа ускорилась до 4,66% с 4,43% неделей ранее."Это даже в конце года маловероятно: скажется, в том числе, и эффект базы, так как цены начали расти уже в ноябре 2022 года", - ответил Иванов на вопрос, может ли инфляция в России в этом году стать двузначной."Но начало следующего года обещает быть непростым, и повышение ставок не выглядит здесь самым лучшим инструментом для снижения инфляционного давления", - добавил он.Согласно прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2023 года будет в диапазоне 5-6,5%. Минэкономразвития прогнозировало в апреле, что темпы роста цен в стране в декабре составят 5,3%.
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россия, экономика, николай иванов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), эксперт ра, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Экономика, Николай Иванов, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Эксперт РА, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Экономист оценил возможность двузначной инфляции в России в 2023 году

Экономист Иванов назвал маловероятной двузначную инфляцию в России в 2023 году

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПокупатели в магазине
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Двузначная инфляция в России в этом году маловероятна, в том числе из-за эффекта базы, хотя начало следующего года будет "непростым", такое мнение высказал в интервью РИА Новости заместитель генерального директора "Эксперт РА" Николай Иванов.
По данным Минэкономразвития, инфляция в России в годовом выражении на 14 августа ускорилась до 4,66% с 4,43% неделей ранее.
«
"Это даже в конце года маловероятно: скажется, в том числе, и эффект базы, так как цены начали расти уже в ноябре 2022 года", - ответил Иванов на вопрос, может ли инфляция в России в этом году стать двузначной.
"Но начало следующего года обещает быть непростым, и повышение ставок не выглядит здесь самым лучшим инструментом для снижения инфляционного давления", - добавил он.
Согласно прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2023 года будет в диапазоне 5-6,5%. Минэкономразвития прогнозировало в апреле, что темпы роста цен в стране в декабре составят 5,3%.
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РоссияЭкономикаНиколай ИвановМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Эксперт РАЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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