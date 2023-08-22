https://ria.ru/20230822/inflyatsiya-1891419591.html

Экономист оценил возможность двузначной инфляции в России в 2023 году

Экономист оценил возможность двузначной инфляции в России в 2023 году - РИА Новости, 22.08.2023

Экономист оценил возможность двузначной инфляции в России в 2023 году

Двузначная инфляция в России в этом году маловероятна, в том числе из-за эффекта базы, хотя начало следующего года будет "непростым", такое мнение высказал в... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T04:36

2023-08-22T04:36

2023-08-22T06:33

россия

экономика

николай иванов

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

эксперт ра

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Двузначная инфляция в России в этом году маловероятна, в том числе из-за эффекта базы, хотя начало следующего года будет "непростым", такое мнение высказал в интервью РИА Новости заместитель генерального директора "Эксперт РА" Николай Иванов.По данным Минэкономразвития, инфляция в России в годовом выражении на 14 августа ускорилась до 4,66% с 4,43% неделей ранее."Это даже в конце года маловероятно: скажется, в том числе, и эффект базы, так как цены начали расти уже в ноябре 2022 года", - ответил Иванов на вопрос, может ли инфляция в России в этом году стать двузначной."Но начало следующего года обещает быть непростым, и повышение ставок не выглядит здесь самым лучшим инструментом для снижения инфляционного давления", - добавил он.Согласно прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2023 года будет в диапазоне 5-6,5%. Минэкономразвития прогнозировало в апреле, что темпы роста цен в стране в декабре составят 5,3%.

https://ria.ru/20230822/retsessiya-1891418780.html

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россия, экономика, николай иванов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), эксперт ра, центральный банк рф (цб рф)