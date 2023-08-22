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В лесном пожаре в Греции погибли 18 человек - РИА Новости, 22.08.2023
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15:39 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/gretsiya-1891533479.html
В лесном пожаре в Греции погибли 18 человек
В лесном пожаре в Греции погибли 18 человек - РИА Новости, 22.08.2023
В лесном пожаре в Греции погибли 18 человек
В лесном пожаре на северо-востоке Греции погибли 18 человек, возможно, нелегальные иммигранты, сообщил заместитель пресс-секретаря пожарной охраны Иоаннис... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T15:39
2023-08-22T15:39
в мире
греция
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АФИНЫ, 22 авг – РИА Новости. В лесном пожаре на северо-востоке Греции погибли 18 человек, возможно, нелегальные иммигранты, сообщил заместитель пресс-секретаря пожарной охраны Иоаннис Артопиос на экстренном брифинге во вторник. В районе Александруполиса с субботы бушует сильный лесной пожар, взять огонь под контроль не удается. "Во время пожара в Александруполисе во время проверки сотрудниками пожарной бригады района Авантас были обнаружены тела 18 человек возле одной из построек. Учитывая, что из близлежащих районов не поступало никаких сообщений об исчезновении или пропаже жителей, в настоящее время выясняется возможность того, что люди попали в страну нелегально", - сообщил Артопиос. Он напомнил, что в понедельник в этом районе по номеру экстренных службы 112 были разосланы сообщения об эвакуации. Сообщения передавались и на мобильные телефоны зарубежных сетей, находящиеся в этом районе. "Руководство греческой полиции уже задействовало группу по опознанию жертв катастрофы. Продолжаются проверки по всему району, где вспыхнул и продолжается пожар", - сказал представитель пожарной службы. Накануне недалеко от этого района в национальном парке Дадия – Лефкими найдено тело погибшего мужчины, власти полагают, что он иммигрант. Два дня назад пожилой пастух погиб во время сильного лесного пожара в Беотии в центральной Греции.
https://ria.ru/20230821/gretsiya-1891267778.html
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в мире, греция
В мире, Греция
В лесном пожаре в Греции погибли 18 человек

В лесном пожаре на северо-востоке Греции погибли 18 человек

© AP Photo / Petros GiannakourisТушение лесного пожара в Греции
Тушение лесного пожара в Греции - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Тушение лесного пожара в Греции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 22 авг – РИА Новости. В лесном пожаре на северо-востоке Греции погибли 18 человек, возможно, нелегальные иммигранты, сообщил заместитель пресс-секретаря пожарной охраны Иоаннис Артопиос на экстренном брифинге во вторник.
В районе Александруполиса с субботы бушует сильный лесной пожар, взять огонь под контроль не удается.
Тушение лесного пожара на острове Родос недалеко от курорта Линдос - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Во время лесного пожара в Греции погиб пожилой пастух
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"Во время пожара в Александруполисе во время проверки сотрудниками пожарной бригады района Авантас были обнаружены тела 18 человек возле одной из построек. Учитывая, что из близлежащих районов не поступало никаких сообщений об исчезновении или пропаже жителей, в настоящее время выясняется возможность того, что люди попали в страну нелегально", - сообщил Артопиос.
Он напомнил, что в понедельник в этом районе по номеру экстренных службы 112 были разосланы сообщения об эвакуации. Сообщения передавались и на мобильные телефоны зарубежных сетей, находящиеся в этом районе.
«
"Руководство греческой полиции уже задействовало группу по опознанию жертв катастрофы. Продолжаются проверки по всему району, где вспыхнул и продолжается пожар", - сказал представитель пожарной службы.
Накануне недалеко от этого района в национальном парке Дадия – Лефкими найдено тело погибшего мужчины, власти полагают, что он иммигрант.
Два дня назад пожилой пастух погиб во время сильного лесного пожара в Беотии в центральной Греции.
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