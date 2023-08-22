https://ria.ru/20230822/gretsiya-1891489986.html

Оппозиция в Греции выступила против участия страны в конфликте на Украине

Оппозиция в Греции выступила против участия страны в конфликте на Украине - РИА Новости, 22.08.2023

Оппозиция в Греции выступила против участия страны в конфликте на Украине

Крупнейшая оппозиционная партия Греции – Коалиция радикальных левых - Прогрессивный альянс (СИРИЗА–ПА) - выступает против дальнейшего "прямого военного... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T13:14

2023-08-22T13:14

2023-08-22T13:14

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АФИНЫ, 22 авг – РИА Новости. Крупнейшая оппозиционная партия Греции – Коалиция радикальных левых - Прогрессивный альянс (СИРИЗА–ПА) - выступает против дальнейшего "прямого военного вмешательства" Греции в конфликт на Украине и "особенно опасного" для страны обучения греками украинских пилотов, сообщила пресс-служба партии. Таким образом там отреагировали на неформальную встречу ЕС - Западные Балканы с участием Владимира Зеленского в Афинах. "(Премьер Греции Кириакос) Мицотакис в своем совместном заявлении с президентом Украины, обязывающем Грецию продолжать военную помощь, двусторонние гарантии и поддержку перспективы вступления в НАТО, еще раз представляет верительные грамоты "добровольного союзника" для продвижения трансатлантических интересов на европейской почве. Фактически он берет обязательства, которые несут серьезные риски для Греции и ослабляют ее роль как опоры мира и стабильности, не обеспечив при этом интересов нашей страны", - говорится в сообщении партии. Отмечается, что в совместном заявлении нет какого-либо упоминания Турции, а со стороны Зеленского даже устного упоминания кипрского вопроса. "СИРИЗА-ПА выступает категорически против дальнейшего прямого военного вмешательства Греции в войну на Украине посредством вышеперечисленных обязательств, особенно опасного для страны обучения греками украинских пилотов, что, согласно заявлению президента Украины, было предложением г-на Мицотакиса", - говорится в заявлении. При этом СИРИЗА-ПА выступает против действий России на Украине. "Однако мы считаем крайне опасным, чтобы Греция активизировала свое прямое военное участие в войне, взяла на себя инициативу по вступлению Украины в НАТО и даже по своему выбору не участвовала в мирных инициативах, таких как инициатива саммита в Саудовской Аравии, в котором участвовали даже страны Балтии, Болгария и Румыния", - говорится в заявлении. Комментируя неформальную встречу ЕС-Западные Балканы, СИРИЗА заявила, что неформальный ужин Мицотакиса не внес вклад в европейскую перспективу Западных Балкан в рамках составленной национальной стратегии. "На этой встрече не было отмечено никаких новых греческих инициатив для Балкан, таких как Салоникская программа и историческое Преспанское соглашение, которые могли бы усилить роль страны в сфере прямых греческих интересов и растущего турецкого влияния. Оно свелось к общей декларации о важности расширения, которая фокусируется на Украине, а не на Балканах", - говорится в документе. По мнению партии, встреча стала "антирекламой" премьер-министра Албании Эди Рамы в связи с арестом представителя греческого меньшинства – кандидаты в мэры городка Химарра Фреди Белериса. "Встреча была использована для рекламы исключения премьер-министра Албании в связи с его неприемлемым отношением к делу Белериса, в то время как за несколько месяцев до этого Мицотакис сам восхвалял Эди Раму перед меньшинством в преддверии местных выборов", - говорится в заявлении. СИРИЗА отметила, что не было переговоров с премьер-министром Северной Македонии о соблюдении Преспанского соглашения. "И, конечно же, не было никакой инициативы относительно роли, которую Греция могла бы сыграть в вопросе Косово, где политика Мицотакиса ограничивается быстрым и без стратегии улучшением связей с Косово", - заявила оппозиции. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230821/sistemy-1891401772.html

https://ria.ru/20230813/gretsiya-1889816969.html

https://ria.ru/20230812/soglashenie-1889656771.html

https://ria.ru/20230609/gretsiya-1877143603.html

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в мире, украина, греция, нато, евросоюз