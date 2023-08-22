https://ria.ru/20230822/gladkov-1891586564.html

Гладков в День флага отметил, что белгородцы стоят на передовой как предки

Гладков в День флага отметил, что белгородцы стоят на передовой как предки - РИА Новости, 22.08.2023

Гладков в День флага отметил, что белгородцы стоят на передовой как предки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице "ВКонтакте" поздравил земляков с Днем государственного флага и отметил, что жители региона... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T18:55

2023-08-22T18:55

2023-08-22T18:55

белгородская область

вячеслав гладков

день государственного флага россии

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БЕЛГОРОД, 22 авг – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице "ВКонтакте" поздравил земляков с Днем государственного флага и отметил, что жители региона сегодня, как и их предки, стоят на передовой, защищая страну с героической историей. "Российский триколор служит нам напоминанием, что мы - граждане великой страны с героической историей и богатейшей культурой, что нашими главными качествами были и остаются сила духа, смелость и верность", - написал Гладков. Он отметил, что День флага - праздник для настоящих патриотов, которые гордятся своей Родиной. Он пожелал, чтобы триколор всегда развевался в мирном небе свободной, независимой, сильной и процветающей России. "Сегодня под государственным флагом наши бойцы защищают страну от врага. А мы, белгородцы, как и наши предки, стоим на передовой. Трудимся, вносим свой вклад в развитие Отечества, делая все, чтобы наша родная белгородская земля – частица России – процветала", - написал губернатор. Во вторник в Белгородской области, как и по всей России, прошли торжественные мероприятия ко Дню флага РФ. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в парке Ленина областного центра для всех желающих была организована мини-викторина по теме "Флаг Российской Федерации". Также на площадке напротив музея-диорамы волонтёры ресурсного центра развития добровольчества провели массовый флешмоб: развернули 50-метровый российский триколор, исполнили песню и запустили воздушных змеев. На всех улицах области волонтеры Победы раздавали ленточки в цветах триколора и информационные листовки. Помимо этого, к всероссийским мероприятиям в честь Дня Флага РФ присоединились воспитанники площадок военно-исторических сборов "Армата". Курсанты приняли участие в викторинах на знание истории и в акции с триколором.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вячеслав гладков, день государственного флага россии