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Гладков в День флага отметил, что белгородцы стоят на передовой как предки - РИА Новости, 22.08.2023
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Белгородская область
Белгородская область
 
18:55 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/gladkov-1891586564.html
Гладков в День флага отметил, что белгородцы стоят на передовой как предки
Гладков в День флага отметил, что белгородцы стоят на передовой как предки - РИА Новости, 22.08.2023
Гладков в День флага отметил, что белгородцы стоят на передовой как предки
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице "ВКонтакте" поздравил земляков с Днем государственного флага и отметил, что жители региона... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T18:55
2023-08-22T18:55
белгородская область
вячеслав гладков
день государственного флага россии
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БЕЛГОРОД, 22 авг – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице "ВКонтакте" поздравил земляков с Днем государственного флага и отметил, что жители региона сегодня, как и их предки, стоят на передовой, защищая страну с героической историей. "Российский триколор служит нам напоминанием, что мы - граждане великой страны с героической историей и богатейшей культурой, что нашими главными качествами были и остаются сила духа, смелость и верность", - написал Гладков. Он отметил, что День флага - праздник для настоящих патриотов, которые гордятся своей Родиной. Он пожелал, чтобы триколор всегда развевался в мирном небе свободной, независимой, сильной и процветающей России. "Сегодня под государственным флагом наши бойцы защищают страну от врага. А мы, белгородцы, как и наши предки, стоим на передовой. Трудимся, вносим свой вклад в развитие Отечества, делая все, чтобы наша родная белгородская земля – частица России – процветала", - написал губернатор. Во вторник в Белгородской области, как и по всей России, прошли торжественные мероприятия ко Дню флага РФ. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в парке Ленина областного центра для всех желающих была организована мини-викторина по теме "Флаг Российской Федерации". Также на площадке напротив музея-диорамы волонтёры ресурсного центра развития добровольчества провели массовый флешмоб: развернули 50-метровый российский триколор, исполнили песню и запустили воздушных змеев. На всех улицах области волонтеры Победы раздавали ленточки в цветах триколора и информационные листовки. Помимо этого, к всероссийским мероприятиям в честь Дня Флага РФ присоединились воспитанники площадок военно-исторических сборов "Армата". Курсанты приняли участие в викторинах на знание истории и в акции с триколором.
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РИА Новости
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вячеслав гладков, день государственного флага россии
Белгородская область, Вячеслав Гладков, День Государственного флага России
Гладков в День флага отметил, что белгородцы стоят на передовой как предки

Гладков в День флага России заявил, что белгородцы стоят на передовой как предки

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкУчастники праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню российского флага
Участники праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню российского флага - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Александр Сухов
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Участники праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню российского флага. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 22 авг – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице "ВКонтакте" поздравил земляков с Днем государственного флага и отметил, что жители региона сегодня, как и их предки, стоят на передовой, защищая страну с героической историей.
"Российский триколор служит нам напоминанием, что мы - граждане великой страны с героической историей и богатейшей культурой, что нашими главными качествами были и остаются сила духа, смелость и верность", - написал Гладков. Он отметил, что День флага - праздник для настоящих патриотов, которые гордятся своей Родиной. Он пожелал, чтобы триколор всегда развевался в мирном небе свободной, независимой, сильной и процветающей России.
«
"Сегодня под государственным флагом наши бойцы защищают страну от врага. А мы, белгородцы, как и наши предки, стоим на передовой. Трудимся, вносим свой вклад в развитие Отечества, делая все, чтобы наша родная белгородская земля – частица России – процветала", - написал губернатор.
Во вторник в Белгородской области, как и по всей России, прошли торжественные мероприятия ко Дню флага РФ.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в парке Ленина областного центра для всех желающих была организована мини-викторина по теме "Флаг Российской Федерации". Также на площадке напротив музея-диорамы волонтёры ресурсного центра развития добровольчества провели массовый флешмоб: развернули 50-метровый российский триколор, исполнили песню и запустили воздушных змеев.
На всех улицах области волонтеры Победы раздавали ленточки в цветах триколора и информационные листовки. Помимо этого, к всероссийским мероприятиям в честь Дня Флага РФ присоединились воспитанники площадок военно-исторических сборов "Армата". Курсанты приняли участие в викторинах на знание истории и в акции с триколором.
Празднование Дня государственного флага в России
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Традиционно в честь Дня флага Москву украсили в цветах российского триколора. В этом году в столице разместили более 2,5 тысячи флаговых конструкций.

Российские флаги, установленные у входа на ВДНХ в Москве

Традиционно в честь Дня флага Москву украсили в цветах российского триколора. В этом году в столице разместили более 2,5 тысячи флаговых конструкций.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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1 из 8
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Российский флаг, развернутый на Поклонной горе в Москве.

Российский флаг, развернутый на праздновании дня российского флага на Поклонной горе в Москве

Российский флаг, развернутый на Поклонной горе в Москве.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 8
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Праздничное оформление получили эстакады и путепроводы на Садовом кольце и Кутузовском проспекте, а также на шести мостах.

Мост в Москве с российскими флагами, установленными ко Дню государственного флага России

Праздничное оформление получили эстакады и путепроводы на Садовом кольце и Кутузовском проспекте, а также на шести мостах.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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3 из 8
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил жителей республики с Днем государственного флага Российской Федерации, назвав триколор символом единства русского народа.

Активисты Народной дружины и Народного фронта во время автопробега, приуроченного к празднованию дня российского флага в Донецке

Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил жителей республики с Днем государственного флага Российской Федерации, назвав триколор символом единства русского народа.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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4 из 8
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

К празднованию дня российского флага в Донецке приурочили автопробег, в котором приняли участие активисты "Народной дружины" и "Народного фронта".

Активисты Народной дружины и Народного фронта во время автопробега, приуроченного к празднованию дня российского флага в Донецке

К празднованию дня российского флага в Донецке приурочили автопробег, в котором приняли участие активисты "Народной дружины" и "Народного фронта".

© РИА Новости / Сергей Аверин
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5 из 8
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВолонтеры "Молодая гвардия" раздают ленточки в день празднования российского флага в Казани.
Волонтеры Молодая гвардия раздают ленточки в день празднования российского флага в Казани
Волонтеры "Молодая гвардия" раздают ленточки в день празднования российского флага в Казани.
© РИА Новости / Максим Богодвид
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6 из 8
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

В Мариуполе развернули 100-метровый триколор, в мероприятии приняли участие сотрудники администрации, активисты МГЕРа и Юнармии.

Участники праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню российского флага, на площади Ленина в Мариуполе

В Мариуполе развернули 100-метровый триколор, в мероприятии приняли участие сотрудники администрации, активисты МГЕРа и Юнармии.

© РИА Новости / Александр Сухов
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7 из 8
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Это первое подобное мероприятие в Мариуполе после его освобождения и вхождения в Российскую Федерацию.

Участники праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню российского флага, разворачивают 100-метровый флаг России на площади Ленина в Мариуполе

Это первое подобное мероприятие в Мариуполе после его освобождения и вхождения в Российскую Федерацию.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
8 из 8

Традиционно в честь Дня флага Москву украсили в цветах российского триколора. В этом году в столице разместили более 2,5 тысячи флаговых конструкций.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
1 из 8

Российский флаг, развернутый на Поклонной горе в Москве.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
2 из 8

Праздничное оформление получили эстакады и путепроводы на Садовом кольце и Кутузовском проспекте, а также на шести мостах.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
3 из 8

Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил жителей республики с Днем государственного флага Российской Федерации, назвав триколор символом единства русского народа.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
4 из 8

К празднованию дня российского флага в Донецке приурочили автопробег, в котором приняли участие активисты "Народной дружины" и "Народного фронта".

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
5 из 8
Волонтеры "Молодая гвардия" раздают ленточки в день празднования российского флага в Казани.
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
6 из 8

В Мариуполе развернули 100-метровый триколор, в мероприятии приняли участие сотрудники администрации, активисты МГЕРа и Юнармии.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
7 из 8

Это первое подобное мероприятие в Мариуполе после его освобождения и вхождения в Российскую Федерацию.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
Белгородская областьВячеслав ГладковДень Государственного флага России
 
 
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