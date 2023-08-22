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Более 20 тысяч участков газифицировали в Ростовской области по соцпрограмме - РИА Новости, 22.08.2023
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Ростовская область
Ростовская область
 
18:37 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/gaz-1891582291.html
Более 20 тысяч участков газифицировали в Ростовской области по соцпрограмме
Более 20 тысяч участков газифицировали в Ростовской области по соцпрограмме - РИА Новости, 22.08.2023
Более 20 тысяч участков газифицировали в Ростовской области по соцпрограмме
Газ провели до границ более 20 тысяч земельных участков в рамках социальной газификации в Ростовской области менее чем за два года, сообщает правительство... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T18:37
2023-08-22T18:37
ростовская область
ростовская область
жилье
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Газ провели до границ более 20 тысяч земельных участков в рамках социальной газификации в Ростовской области менее чем за два года, сообщает правительство региона. По данным директора ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" Владимира Ревенко, работа ведется и по подключению социальных объектов: в настоящее время подано 95 заявок - по 25 объектам здравоохранения и по 70 школам и детским садам. Заключено 76 договоров. "С начала проведения заявочной кампании (а это апрель 2021 года) заключено более 24 тысяч договоров на догазификацию, исполнено до границ земельных участков – более 20 тысяч", - говорится в сообщении. По словам замглавы Ростовской области Игоря Сорокина, в настоящее время благодаря программе социальной газификации голубое топливо пришло в 12,5 тысяч домовладений. "Отмечу, гражданам также предоставляется комплексная услуга по подключению в пределах границ земельного участка. С 1 января этого года размер денежной компенсации увеличен до 100 тысяч рублей. С начала этого года такой мерой соцподдержки воспользовались более 680 человек", - сказал Сорокин. Он добавил, что с марта у ростовчан появилась возможность авансового предоставления субсидий отдельным категориям граждан. Расширены и категории граждан, которые могут воспользоваться данной соцподдержкой. В настоящее время право на льготную газификацию домовладений имеют участники Великой Отечественной войны, инвалиды и ветераны боевых действий, их вдовы, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", труженики тыла, инвалиды I и II групп, семьи, имеющие детей-инвалидов. Также льгота распространяется на многодетные семьи с маленькими детьми, одиноко проживающих граждане старше 65 лет, малоимущие семьи, а также мобилизованных граждан, контрактников и их семьи. С 1 марта текущего года программа социальной газификации стала бессрочной. Это даст возможность ещё большему количеству людей бесплатно провести газ до участков, на которых располагаются их дома.
https://ria.ru/20230815/bezopasnost-1890224576.html
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ростовская область, жилье
Ростовская область , Ростовская область, Жилье

Более 20 тысяч участков газифицировали в Ростовской области по соцпрограмме

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКонфорка газовой плиты
Конфорка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Конфорка газовой плиты
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Газ провели до границ более 20 тысяч земельных участков в рамках социальной газификации в Ростовской области менее чем за два года, сообщает правительство региона.
По данным директора ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" Владимира Ревенко, работа ведется и по подключению социальных объектов: в настоящее время подано 95 заявок - по 25 объектам здравоохранения и по 70 школам и детским садам. Заключено 76 договоров.
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"С начала проведения заявочной кампании (а это апрель 2021 года) заключено более 24 тысяч договоров на догазификацию, исполнено до границ земельных участков – более 20 тысяч", - говорится в сообщении.
По словам замглавы Ростовской области Игоря Сорокина, в настоящее время благодаря программе социальной газификации голубое топливо пришло в 12,5 тысяч домовладений.
"Отмечу, гражданам также предоставляется комплексная услуга по подключению в пределах границ земельного участка. С 1 января этого года размер денежной компенсации увеличен до 100 тысяч рублей. С начала этого года такой мерой соцподдержки воспользовались более 680 человек", - сказал Сорокин. Он добавил, что с марта у ростовчан появилась возможность авансового предоставления субсидий отдельным категориям граждан.
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Расширены и категории граждан, которые могут воспользоваться данной соцподдержкой. В настоящее время право на льготную газификацию домовладений имеют участники Великой Отечественной войны, инвалиды и ветераны боевых действий, их вдовы, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", труженики тыла, инвалиды I и II групп, семьи, имеющие детей-инвалидов. Также льгота распространяется на многодетные семьи с маленькими детьми, одиноко проживающих граждане старше 65 лет, малоимущие семьи, а также мобилизованных граждан, контрактников и их семьи.
С 1 марта текущего года программа социальной газификации стала бессрочной. Это даст возможность ещё большему количеству людей бесплатно провести газ до участков, на которых располагаются их дома.
 
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