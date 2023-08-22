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Биржевые цены на газ в Европе превысили 500 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 22.08.2023
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15:43 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/gaz-1891534561.html
Биржевые цены на газ в Европе превысили 500 долларов за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе превысили 500 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 22.08.2023
Биржевые цены на газ в Европе превысили 500 долларов за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе впервые с 15 июня превысили 500 долларов за тысячу кубометров, растут почти на 9%, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T15:43
2023-08-22T15:43
экономика
европа
нидерланды
австралия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе впервые с 15 июня превысили 500 долларов за тысячу кубометров, растут почти на 9%, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 451,2 доллара (–1,8%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 15.10 мск их стоимость составляет 500,3 доллара (+8,8%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня – 459,6 доллара за тысячу кубометров. Драйвером роста цен стали сообщения о возможных забастовках рабочих СПГ-заводов в Австралии. Агентство Рейтер в воскресенье сообщило, что австралийские профсоюзы на морских газовых платформах Woodside Energy Group (WDS.AX), расположенных на Северо-Западном шельфе, объявили о планах проведения забастовки 2 сентября. Это может привести к срыву поставок 10% мирового экспорта сжиженного природного газа.
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экономика, европа, нидерланды, австралия
Экономика, Европа, Нидерланды, Австралия
Биржевые цены на газ в Европе превысили 500 долларов за тысячу кубов

Цены на газ в ЕС впервые с 15 июня превысили 500 долларов за тысячу кубов

© AP Photo / StringerГазопровод Baltic Pipe в Будно, Польша
Газопровод Baltic Pipe в Будно, Польша - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Stringer
Газопровод Baltic Pipe в Будно, Польша. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе впервые с 15 июня превысили 500 долларов за тысячу кубометров, растут почти на 9%, следует из данных лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 451,2 доллара (–1,8%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 15.10 мск их стоимость составляет 500,3 доллара (+8,8%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня – 459,6 доллара за тысячу кубометров.
Драйвером роста цен стали сообщения о возможных забастовках рабочих СПГ-заводов в Австралии. Агентство Рейтер в воскресенье сообщило, что австралийские профсоюзы на морских газовых платформах Woodside Energy Group (WDS.AX), расположенных на Северо-Западном шельфе, объявили о планах проведения забастовки 2 сентября. Это может привести к срыву поставок 10% мирового экспорта сжиженного природного газа.
Центрально-европейский газовый хаб - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Цены на газ в Европе по итогам торгов выросли почти на десять процентов
Вчера, 19:20
 
ЭкономикаЕвропаНидерландыАвстралия
 
 
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