https://ria.ru/20230822/gaz-1891534561.html

Биржевые цены на газ в Европе превысили 500 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе превысили 500 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 22.08.2023

Биржевые цены на газ в Европе превысили 500 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе впервые с 15 июня превысили 500 долларов за тысячу кубометров, растут почти на 9%, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T15:43

2023-08-22T15:43

2023-08-22T15:43

экономика

европа

нидерланды

австралия

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе впервые с 15 июня превысили 500 долларов за тысячу кубометров, растут почти на 9%, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 451,2 доллара (–1,8%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 15.10 мск их стоимость составляет 500,3 доллара (+8,8%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня – 459,6 доллара за тысячу кубометров. Драйвером роста цен стали сообщения о возможных забастовках рабочих СПГ-заводов в Австралии. Агентство Рейтер в воскресенье сообщило, что австралийские профсоюзы на морских газовых платформах Woodside Energy Group (WDS.AX), расположенных на Северо-Западном шельфе, объявили о планах проведения забастовки 2 сентября. Это может привести к срыву поставок 10% мирового экспорта сжиженного природного газа.

https://ria.ru/20230821/gaz-1891382822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, европа, нидерланды, австралия